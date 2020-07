Suomalaiset aurinkolasit lävähtivät 22 miljoonan seuraajan Instagram-tilille – tältä Suomi-design näyttää maailmalla

Maailman seuratuimpiin kuuluva TikTok-tähti näyttäytyi suomalaisissa aurinkolaseissa.

Suomalainen aurinkolasimuoti niittää mainetta maailmalla. Maailman seuratuimpiin kuuluva TikTok-tähti Addison Rae on julkaissut yli 22 miljoonan seuraajan Instagram-tilillään kuvan uima-altaalta, jonka reunalla hän makoilee turkulaisen Nopeet-aurinkolasimerkin lasit päässään.

Rae on Socialtracker-sivuston listauksen mukaan maailman toiseksi seuratuin TikTok-käyttäjä 50 miljoonalla seuraajallaan. TikTok on lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus, jolla on aktiivisia kuukausittaisia käyttäjiä arvioidusti noin 800 miljoonaa.

– Viime viikolla sain sähköpostin Addison-nimiseltä henkilöltä. Hän kertoi olevansa suosittu hahmo tikitakissa ja kysyi, jos voisimme lähettää hänelle tuotteitamme. Luulin tikitakin olevan tietokonepeli tai jotain sellaista, Nopeiden toimitusjohtaja Ville Wendelin taustoittaa yrityksen tiedotteessa.

Hetken päästä oikea määränpää ja henkilön tausta kuitenkin selvisi, ja lasit lähtivät matkaan.

Laseja nähdään myös muilla seuratuilla, kansainvälisillä somevaikuttajilla.

Noin 50–70 euron hintahaarukassa liikkuvat aurinkolasit bongattiin kaksi viikkoa sitten myös maailman tunnetuimpiin lukeutuvalla poptähdellä Justin Bieberillä ja hiljattain myös Youtube-tähti Jake Paulin videoilla.

– Se, että Justin käytti tuotteitamme pari viikkoa sitten, on selkeästi lisännyt tunnettuuttamme maailmalla ja poikinut kaikenlaisia mielenkiintoisia yhteydenottoja, Wendelin sanoo tiedotteessa.

Nopeet on vuonna 2015 perustettu aurinkolasifirma. Lasien tarina alkoi yrityksen nettisivujen mukaan vuonna 2013 Kapkaupungista, josta Wendelin löysi peilipintaiset ”nopeat” lasit. Laseja saapui tuliaisena koto-Suomeen, ja niiden perään alettiin kysellä kaveripiirissä ja kaupungilla.

Perustamisestaan lähtien Nopeet alkoivat pian koristaa suomalaisten artistien ja muiden julkkisten kasvoja. Vuonna 2018 ne päätyivät myös esimerkiksi huippusuositun ranskalaisen muotitalo Vetements’n Instagram-tilille.