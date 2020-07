Nouseeko auringossa ylähuulelle pigmenttiviikset? Näin saat ne pysäytettyä alkutekijöihinsä

Ylähuulen tummat läiskät pysyvät kurissa korkealla suojalla ja säännöllisellä kuorinnalla.

Viimeistään lomakuukausina, kun ulkona tulee vietettyä enemmän aikaa, saattaa ylähuulen ja nenän väliin alkaa muodostua muita kasvoja tummempi läikkä.

Aluksi pigmentti ehkä rajaa vain ylähuulta ja näyttää hauskalta pisamakeskittymältä. Pikku hiljaa se kuitenkin laajenee ja lopulta näyttää siltä, kuin kasvoja koristaisivat movember-henkiset kesäviikset.

Viiksien takana on melasma, jonka esiintymistä iholla kutsutaan tuttavallisemmin myös pigmentti- tai maksaläiskiksi. Hyperpigmentaatioon lukeutuvan pigmenttimuutoksen taustalla on todennäköisesti yhdistelmä geneettistä altistumista, hormoneja sekä auringossa oleskelua. Ylähuuli on todella yleinen paikka melasman ilmentymiseen. Aurinkoviiksien taustalla on ajateltu olevan ensisijaisesti hormonit, mutta UV-säteily pahentaa niitä merkittävästi.

Refinery29 jakaa vinkit, joilla varmistat, että viikset eivät tänä kesänä pääse täysin rehottamaan kasvoilla.

Suojaa

Paras ehkäisykeino pigmenttiläiskien ilmestymiseen on luonnollisesti hyvä suojaus. Levitä suun yläpuolelle ja kasvojen korkeisiin kohtiin korkean suojakertoimen aurinkotuotetta. Syödessä ja juodessa suoja kuluu ylähuulelta helposti pois, joten muista lisäillä kertoimia iholle useamman kerran päivässä, vaikka et oleilisikaan suoraan auringossa. Puikkomainen tuote kulkee helposti mukana ja siitä on helppo lisätä tuotetta päivän menojen aikana. Leveälierinen kesähattu on myös erinomainen ekstrasuojan tuoja!

Colorescience Sunforgettable Brush On Sunscreen SPF 50 -puuteripuikko, 66 €.

Kuori

Hellävaraisella kuorinnalla voi yrittää hankkiutua eroon iholle jo ilmestyneistä viiksistä tai niiden alusta. Kevyesti kuoriva kasvojen puhdistusaine sopii tähän erinomaisesti, sillä se poistaa kasvoilta päivittäin kuolleet ihosolut ja iho pysyy kauttaaltaan hehkeänä.

Lumene Nordic-C Valo Heleyttävä & kuoriva puhdistusgeeli, 14,90 € / 125 ml.

Kirkasta

C-vitamiini tunnetusti kirkastaa ihoa ja se voi myös ehkäistä hyperpigmentaatiota, kun tuotetta käyttää säännöllisesti. C-vitamiiniseerumi tai -voide voi auttaa lievään viiksitilanteeseen. C-vitamiinituote kannattaa säilyttää viileässä ja poissa päivänvalosta sekä käyttää loppuun reippaassa tahdissa, jotta sen tehot säilyvät asianmukaisina.