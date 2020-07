Etsitkö täydellistä eyeliner-tuotetta? Näiden joukosta löydät uuden suosikkisi

Olipa mielessä vedenkestävä, mahdollisimman helppokäyttöinen tai edullinen silmänrajausväri, löytyy tästä viisikosta todennäköisesti uusi lemppari.

Täydellisen rajausvärin metsästäminen tuntuu joskus lähes yhtä vaikealta kuin sen parhaan ripsivärin etsiminen.

Näiden viiden erittäin hyväksi havaitun tuotteen joukosta löytyy varmasti uusi suosikki joka tarpeeseen.

Kosteaan menoon

Vedenkestävään ripsiväriin vaihtaminen varsinkin kesäaikaan on monelle jo rutiininomainen toimenpide, mutta sama kannattaa tehdä myös silmänrajaustuotteelle. Wet’n Wildin kynässä on pehmeä jälki, joka ei takuulla kulu tai suttaannu, vaikka silmiä hieroisi vesisateessa. Rajauskynää pyöritetään kätevästi pohjasta esille.

Wet’n Wild Breakup Proof Waterproof Retractable Eyeliner -rajauskynä, 5,90 €.

Huikea hinta-laatusuhde

NYX Professional Makeupin nestemäisellä rajausvärillä saa tehtyä millilleen tarkat, tarvittaessa todella ohuet rajaukset aivan ripsien tyveen. Ohut sivellin on helppo käyttää ja väri pysyy luomilla todella tiukasti. Rajausväri kuivuu nimensä mukaisesti iholle mattaiseksi.

NYX Professional Makeup Matte Liquid Liner -rajausväri, 9,90 €.

Pysyy kuin tauti

Maailmalla supersuositun Kat Von D -meikkisarjan rajauskynä on tuote, joka taannoin räjäytti netin, kun siitä arvion kirjoittanut nainen kertoi rajausvärin kestäneen koskemattomana auto-onnettomuudessa. Liitteeksi nainen oli laittanut kuvan itsestään sairaalassa rajaukset edelleen silmissään. Arvio on edelleenkin täysin paikkansa pitävä: rajaukset pysyvät silmissä pelottavan siisteinä, vaikka koko muu meikki olisi monta tuntia sitten parhaat päivänsä nähnyt.

Kat Von D Tattoo Eyeliner -rajaustussi, n. 21 €. Tilaaminen onnistuu esimerkiksi Puolan ja Ranskan Sephora-liikkeiden nettikaupoista.

Erittäin helppo levittää

Jos rajausvärien käytössä on vielä noviisi tai kynä tai nestemäinen väri eivät tunnu omaan käteen sopivilta välineiltä, kannattaa viimeistään nyt kokeilla geelimäistä väriä. Clarinsin geeliväri levittyy luomelle kuin unelma ja pientä sivellintä on helppo käyttää. Värissä on runsaasti pigmenttiä ja se on lisäksi vedenkestävää.

Clarins Gel Eyeliner Waterproof -silmänrajausgeeli, 31,50 €.

Pehmeää jälkeä

Urban Decayn rajauskynä on usein rajauskynälistausten kärkipäässä, ja ihan aiheesta. Kynällä tulee todella pehmeää jälkeä, jotta on helppo halutessaan hieman sutata sumuista meikkiä varten. Kynästä on saatavissa värivaihtoehtoja villeistä pinkistä sähkönsinisestä perinteiseen pikimustaan.