Näin usein hiuksia olisi hyvä leikata – kaikki riippuu omasta hiuslaadusta

Kihara tukka pärjää pitkään itsekseen, kun taas hento hius kaipaa säännöllistä trimmausta.

Hiusten trimmausväli tuntuu vaihtelevan ihmisestä riippuen ja saattaa perustua täysin mututuntumaan: joku käy kampaajalla kerran vuodessa, toinen tasailee latvojaan kerran kuussa.

Jos leikkaustiheydessä ei ole kyse tietyn mallin täsmällisestä noudattamisesta, voi kampaajan tarpeen miettiä oman hiuslaadun perusteella.

Paksulle tukalle riittää pari kertaa vuodessa

Pitkä ja paksu tukka on melko anteeksiantavainen trimmauksen suhteen: tietyn pituuden jälkeen tarkalla mallilla ei ole enää suurta merkitystä. Olennaisinta on siistiä latvoja korkeintaan puolen vuoden välein. Vaikka hiuksia ei leikkaisikaan usein, kannattaa latvoja tarkkailla säännöllisesti. Jos ne alkavat harottaa ja katkeilla, on aika varata kampaaja-aika pikaiseen.

Kihara pitää huolta itsestään

Luonnostaan kihara tukka on leikkauksen suhteen melko rento. Kiharaa tukkaa saa muotoiltua suoraa tukkaa luovemmin, joten hieman ylikasvanut malli ei näy muille, vaikka leikkausväliä venyttäisi useammalla kuukaudella. Muutaman kerran vuodessa tehty trimmaus riittää mainiosti. Jos kihara alkaa menettää muotoaan tai enää kiharru oikein, on leikkaus tarpeen.

Hento hius vaatii säännöllistä trimmausta

Kaikenlainen leikkausjälki näkyy paremmin ohuessa hiuksessa, ja mallista ulos kasvanut tukka erottuu selkeämmin. Lämpölaitteet ja runsas muotoilutuotteiden käyttö vaurioittavat hentoa hiusta herkemmin, joten kuukauden tai kahden välein tehty leikkaus pitää ohuet hiukset terveen näköisinä ja tuntuisina.

Myös käsitelty tukka kaipaa säännöllisyyttä

Sama sääntö pätee käsiteltyyn tukkaan. Säännöllinen, korkeintaan kahden kuukauden välein tehtävä leikkaus ehkäisee latvojen kuivumista ja katkeilua.

Oli hius laadultaan millainen tahansa

Universaalit hiusten leikkaamisen puolesta kielivät merkit ovat selvästi haaroittuneet latvat, se, että hiukset takkuuntuvat helposti ja tuntuvat myttyisiltä. Vaikka edellisestä leikkauksesta ei olisikaan vielä omasta mielestä niin kauan tai haaveissa on kasvattaa tukkaa, on leikkaus yleensä näissä tilanteissa ainoa järkevä ratkaisu.

Hiusten säännöllinen leikkaaminen on itse asiassa kasvattajan järkiratkaisu: kun latvat ovat aina hyvässä kunnossa, niitä tarvitsee leikata harvemmin ja hiukset ikään kuin kasvavat nopeammin, kun kerralla ei tarvitse pätkäistä niin paljoa pois huonokuntoisista pituuksista.

Lähteet: Good Housekeeping, Byrdie