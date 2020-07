Testasimme puhdistusöljyt – joukosta löytyi yksi helmi ja täydellinen mökkituote!

Puhdistusöljyissä on nyt tarjolla paljon kotimaisia ja luonnonkosmetiikan vaihtoehtoja.

Aasialaisen ihonhoitotrendin ja sitä myöten kaksoispuhdistuksen yleistyessä myös puhdistusöljyjen valikoima on kasvanut Suomessa hurjasti.

Otimme testiin joukon kasvoja hellävaraisesti puhdistavia uutuusöljyjä. Öljyjä käytettiin kaksoispuhdistuksessa, eli ne pestiin pois normaalilla kasvojenpesuaineella. Testaaja käyttää pääasiallisesti vain vedenkestäviä meikkejä, joten puhdistusurakka oli testattaville tuotteille melkoinen.

Erborian Black Cleansing Oil, 26 € / 190 ml

Arvosana: 5- / 5

Öljyä kaadetaan pullosta kädelle, mikä tuntuu hankalalta – pulloa kun ei saa yhdellä kädellä suljettua. Musta aktiivihiiltä sisältävä öljy muuttuu emulsioksi veden kanssa ja puhdistaa meikin tehokkaasti. Iho tuntuu pesun jälkeen hyvältä eikä siihen jää lähmäinen olo. Ainoa pieni miinus pullosta, pumppu olisi kätevämpi.

Unna Nordic Ilta Cleansing Oil, 29 € / 100 ml

Arvosana: 4- / 5

Ekosertifioitu täysin kotimainen puhdistusöljy. Tuoksuton – pullosta pelmahtaa tymäkkä rypsiöljyn tuoksu, joka ei kuitenkaan ole epämiellyttävä. Öljy levittyy hyvin ja puhdistusteho on peruslaatua: kaikkein vahvimpia rajauksia saa hinkata enemmän. Pakkauskoko on 100 millilitraa, jonka paljon reissaavana otan ilolla vastaan. Tässä on täydellinen öljy esimerkiksi mökille!

Formula 10.0.6 Bare Face Beauty Skin-Moisturizing Cleansing Oil, 9,90 € / 110 ml

Arvosana: 3+ / 5

Testin huumaavin vaniljatuoksu löytyy täältä! Kätevä pumppupullo, ja tuote levittyy kivasti. Se myös muodostaa veden kanssa emulsion, joten meikin puhdistusteho on testin paremmalla puolella. Hyvä, edullinen vaihtoehto!

Mádara Melting Cleansing Oil, 21,90 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Tuote on pakattu tuubiin, mikä on erikoista puhdistusöljyjen joukossa. Tuubista törähtää jämäkkää tavaraa, joka jämähtää naamaan. Tuotteen levitys on hyvin hankalaa ja meikinputsausteho liki olematon. Kun tuotetta kastelee, häviää se kasvoilta samantien. Iho tosin tuntuu pesun jälkeen taivaalliselta. Ehkä tätä voisi käyttää niinä päivinä, kun ei meikkaa?

Ekopharma Helsinki Karpalo Puhdistusöljy, 18 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Ainetta joutuu pumppaamaan pumppupullosta huolella, jotta sitä saa tarvittavan määrän. Ohjeena ollut pähkinän verran ei riitä edes testaajan otsan puhdistukseen. Myös tätä on hankala levittää, eikä tuote muodosta veden kanssa emulsiota, joten meikinpuhdistusteho jää vaatimattomaksi. Kotimaisen tuotteen tuoksu on kuitenkin ihana, ja iho tuntuu pehmeältä.

Ivy Aïa Cleansing Oil, 11,80 € / 120 ml

Arvosana: 2 / 5

Tanskalaisen kosmetiikkamerkin puhdistusöljy. Myös tässä on vahva rypsiöljymäinen tuoksu. Tuote ei oikein jätä mitään muistijälkiä, puhdistusteho on laimea ja kaapista joutuu kaivamaan toisen, tehokkaamman öljyn, jotta kaikki meikit saa puhdistettua.

Okabo Organics Ravitseva Puhdistusöljy, 21,50 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Apteekista saatava suomalaisen luonnonkosmetiikkasarjan kevyt puhdistusöljy. Tuoksuton. Myöskään tämä ei muodosta emulsiota, joten teho jää mitäänsanomattomaksi. Hankala erottaa edellisestä testattavasta, myös tämä tarvitsee toisen öljyn, jotta meikit saa pois.

Yves Rocher Sensitive Camomille -puhdistusöljy, 10,90 € / 150 ml

Arvosana: 1 / 5

Ei puhdistanut oikein mitään, ei muodostanut emulsiota ja meikit olivat naamassa pesun jälkeen liki samanlaisena kuin ennen pesua. Tuote ei onneksi tuoksu miltään ja pullo on edullinen.

Kuvat: Valmistajat

