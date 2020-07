Tässä on pyydetyin malli bikinialueelle – kosmetologit paljastavat, miten karvat halutaan pois nyt

Brasilialainen eli kaikki karvat alapäästä poistava tyyli on hoitoloiden suosituin. Tampereella siitä ovat innostuneet myös yli viisikymppiset naiset.

Mitä karvanpoistoon tuleva asiakas Suomessa haluaa? Mistä kaikkialta karvaa nyt poistetaan ja miten? Kysyimme ammattilaisilta.

– Lähtökohtaisesti se on koko brassi, vastaa kosmetologi ja sokerointikouluttaja Sini Länsman helsinkiläisestä kauneushoitola Blushingtonista, kun häneltä kysyy bikinialueen suosituinta karvanpoistotyyliä.

– Tulee meille bikini stringiä ja bikiniäkin, mutta kyllä brasilialainen on yleisin.

Brasilialaisessa vahauksessa tai sokeroinnissa eli brassissa alapäästä lähtevät kaikki karvat. Niin bikiniraja, häpykumpu, häpyhuulet kuin pakaroiden väli peräaukon seutua myöten on käsittelyn jälkeen karvaton.

Bikinissä nimensä mukaisesti poistetaan vain perinteisten bikinihousujen ulkopuolelle jäävät karvat bikinirajasta, bikini stringissä taas bikinirajan lisäksi peppuvako siistitään.

– Suurin osa brasilialaiseen tulevista haluaa kaiken karvan pois, mutta moni jättää pienen viivan tai kolmion häpykummulle, Länsman sanoo.

Aivan samaa kerrotaan Tampereelta kauneushoitola Beauty Bakerysta.

– Meillä suosituimmat karvanpoistotyylit ovat brassi- ja bikinisokerointi. Brassissa osa haluaa kaikki karvat pois ja osalla jätetään eteen pieni kolmio tai kiitorata, SKY-kosmetologi Anu Bergelin sanoo.

Brasilialainen karvanpoisto ei ole vain nuorten naisten juttu. Myös miesten brassissa otetaan kaikki pois. Myös vanhemmat, 50+-ikäiset naiset ovat Bergelinin mukaan innostuneet yhä enemmän brasilialaisesta sokeroinnista.

– Yksi monista syistä on muun muassa karvojen harmaantuminen. Alakerrasta halutaan harmaat pois.

Myös sääret ja kainalot suosittuja, uusi alue nousee Suomessa

Kaikista karvanpoistoalueista suosituin hoitolassa hoidettava on Sini Länsmanin mukaan nimenomaan brassi. Seuraavina alueina tulevat sääret ja kainalot. Sama järjestys on Anu Bergelinin mukaan heilläkin: suosituin on brassi tai bikini, sitten sääret ja kolmantena kainalot.

Sääret ovat toiseksi suosituin sokeroitava alue, kainalot tulevat kolmantena.

Maailmalla jo pitkään suosiossa ollut karvanpoistoalue nousee kuitenkin nyt myös meillä.

– Kasvojen sokerointi on ollut muualla maailmassa pitkään suosittua, ja nyt sitä halutaan myös Suomessa.

Viiksiä ja partakarvoja on poistettu naisten kasvoilta ennenkin ja sokeroidaan jatkuvasti edelleen, mutta nyt sokeroidaan myös koko kasvoilta pois pieni nukka.

– Moni kokee, että meikki näyttää silloin paremmalta ja pysyy paremmin. Kuvissa sen näkee, vaikkei sitä ehkä kasvotusten huomaa. Somesta tämä trendi tulee.

Kulmia vahataan tai sokeroidaan, mutta lankaus on paras tyyli

Toinen nouseva trendi on Länsmanin mukaan kulmien sokerointi. Sitä tehdään värjäyksen yhteydessä.

– Sokerointi tai vahaaminen ovat keinoja saada aivan kaikki karvat nukkaa myöten halutulta alueelta pois. Näitäkin parempi on lankaus. Se on kaikkein tarkin karvanpoistokeino kulmakarvoihin.

Kulmat voidaan muotoilla sokerin tai vahan avulla helposti siistemmiksi kuin pinseteillä. Myös koko kasvoilta pienen nukan sokerilla poistaminen yleistyy Suomessa.

Sokerointi vai vahaus?

Sokerointi on lyönyt Suomessa läpi hellävaraisena karvanpoistomenetelmänä, ja vaikka Blushingtonissakaan ei tällä hetkellä tarjota vahausta, Länsman ei nosta kumpaakaan tyyliä toisen ohi.

– Sanon aina koulutettavilleni, että älkää mainostako sokerointia vahauksen kustannuksella. Kunhan kyseessä on taitava ammattilainen, sokeroinnilla ja vahauksella ei käytännössä ole eroa. Ne ovat yhtä hyviä karvanpoistotapoja.

Länsman ennustaa, että vahaus on tulossa Suomessakin pikkuhiljaa takaisin.

– Euroopassa vahaa käytetään huomattavasti enemmän kuin sokeria. Siihen voi toki vaikuttaa myös lämpötila. Sokerimassa sulaa liian lämpimässä.

Hyvän ja karvanpoistossa ansioituneen kosmetologin valintaan ei ole yhtä takuuvarmaa kikkaa, mutta Länsman kertoo, että esimerkiksi karvanpoistotuotteiden maahantuojien sivuilla listataan usein hoitoloita, joissa henkilökunta käyttää heidän tuotettaan ja on perusteellisesti koulutettua.

Pientä vihjettä voi saada myös sokerointiin kuluvasta ajasta.

– Jos yhden alueen sokerointi vaatii 45 minuuttia tai enemmän, se voi kertoa siitä, ettei henkilö ole välttämättä kovin kokenut. Yleensä ammattilainen suorittaa sokeroinnin puolessa tunnissa.