Suomalaiset innostuivat esteettisistä hammashoidoista, mutta hammaslääkäri palauttaa jenkkihymystä haaveilevat maan pinnalle: ”Ei sellaista saa pelkällä valkaisulla”

Esteettisten hammashoitojen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi Suomessa. Etenkin nuoret haaveilevat valkoisista hampaista, mutta niiden saaminen ei ole aina niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella.

Sen huomaa televisiota tai sosiaalista mediaa katselemalla: hampaista on tullut yhä tärkeämpi osa ulkonäköä. Amerikkalaisten hohtavista jenkkihymyistä on puhuttu jo vuosia, mutta nykyään tv-juontajien hampaat loistavat valkoisina Suomessakin. Myös tubettajat ja Instagram-vaikuttajat näyttävät vierailevan hammashoidoissa tiuhaan.

Hampaiden ulkonäköä parantelevat hoidot ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosina. Helsingin Sanomat kertoi pari vuotta sitten, että hampaiden valkaisun suosio on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Mehiläisen hammaslääkäri Marija Burakova vahvistaa, että esteettisten hammashoitojen kysyntä on noussut selkeästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Samalla myös lääkäreiden osaaminen on parantunut.

Burakova uskoo, että esteettisten hammashoitojen kysynnän kasvuun on vaikuttanut etenkin sosiaalinen media.

– Nykyään otetaan todella paljon kuvia, selfieitä ja muita. Ihmiset näkevät omia kasvojaan enemmän kuin joskus kymmenen vuotta sitten.

Valkoiset hampaat liitetään itsestä huolehtimiseen

Myös Oralin lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Petra Kari puhuu Instagram-sukupolvesta, jota oma hyvinvointi kiinnostaa erityisen paljon.

– Kaunis hymy ja valkoiset, ehjät hampaat liitetään terveyteen ja itsestä huolehtimiseen. Toki ihan syystä, sillä terveyden laiminlyönti usein näkyy juuri suussa, Kari sanoo.

– Toisaalta hoidoissa käy myös iäkkäämpää väkeä, jotka haluavat häivyttää iän tuomia muutoksia. Heillä korjataan usein yksittäisiä hampaita ja vanhoja, tummentuneita paikkoja, mutta myös valkaisuja ja muita hoitoja tehdään enenevissä määrin.

Myös paljon työkseen puhuvat saattavat haluta kohennella hampaitaan, sillä kauneusihanteen mukaiset valkeat ja suorat hampaat tekevät olon itsevarmemmaksi.

Suomalaiset toivovat luonnollista lopputulosta

Marija Burakovan mukaan noin 70 prosenttia hänen vastaanotolleen esteettiseen hammashoitoon hakeutuvista potilaista on naisia.

– Heistä monet saattavat näyttää vastaanotolla julkkisten kuvia, että tällaiset hampaat olisivat kivat. Nuoria naisia kiinnostavat etenkin valkaisuhoidot.

Viime aikoina esteettisistä hoidoista ovat kuitenkin kiinnostuneet myös kolmekymppiset miehet.

– Miehillä on usein niin, että 18–25 ikävuoden välillä he käyvät aika harvoin hammaslääkärissä. Miehet hakeutuvat esteettisten hoitojen pariin lähempänä keski-ikää, kun tulotaso on ehkä noussut ja ulkonäköön haluaa panostaa.

Hohtavanvalkoinen jenkkihymy on vain harvoin suomalaisten haaveissa. Meillä suositaan luonnollisuutta ja puhtautta, Burakova kertoo. Potilas saattaa toivoa, että hymy näyttäisi kirkkaalta ja raikkaalta. Liian valkoiset ja hohtavat, täysin suorat hampaat näyttävät helposti epäluonnolliselta.

– Olen onnistunut lääkärinä, jos potilaan puoliso tai kaveri sanoo, että ”vau, sulla on hienot hampaat”. Jos kysymys onkin ”kuka teki sun hampaat”, olen epäonnistunut työssäni. Tavoite on, että hampaat näyttävät hoidon jälkeen niin luonnollisilta, että muut luulevat sen olevan potilaan aito hymy.

Petra Karin mukaan esteettisiin hammashoitoihin voi olla myös lääketieteellinen syy.

– Esimerkiksi laminaateilla saatetaan korjata hymy, jos potilaalla on vaikkapa tapaturmien aiheuttamia lohkeamia. Oikomishoidolla voidaan parantaa ienterveyttä, sillä hampaiden asentovirheitä korjattaessa niiden puhdistaminen usein helpottuu.

Jenkkihymyä ei välttämättä saa valkaisulla

Esteettisten hammashoitojen tekeminen alkaa aina hammastarkastuksesta ja konsultaatiokäynnistä. Alkukäynneillä otetaan kuvat, skannataan purenta ja keskustellaan potilaan kanssa hänen toiveistaan.

Ennen hampaiden ulkonäön parantamista suun on oltava terve. Esimerkiksi valkaisu tehdään vasta, kun hampaat on puhdistettu ja reiät paikattu.

– Kaiken perustana on hyvin hoidettu ja terve suu, ja vasta sen jälkeen siirrytään esteettisempään hoitoon, Burakova sanoo.

Joskus valkaisuun hakeutuva, vitivalkoisia hampaita toivova asiakas joutuu pettymään, sillä hoidon lopputulos on harvoin täysin valkoinen. Hollywood-julkkisten kilometrin päähän hohtavat hampaat ovat usein seurausta isosta ja kalliista hammasremontista.

– Useimmilla amerikkalaisilla julkkiksilla on laminaatit. Ei sellaista kirkkaanvalkoista, suoraa hymyä saa pelkällä valkaisulla.

Huolehdi kiilteestäsi

Paras valkaisutulos saadaan aikaan, jos potilaan hampaat ovat vahvat ja niissä on paksu kiille. Näin ei aina ole: Burakovan mukaan monien nuorten hammaskiille on varsin kulunut – joskus niin kulunut, ettei hampaita voi valkaista.

– Siihen vaikuttavat limut ja energiajuomat. Osa nuorista käyttää hankaavia hammastahnoja, koska he luulevat, että hankaamalla saa valkoiset hampaat. Ne kuitenkin kuluttavat kiillettä. Sellaiset hampaat eivät vaalene valkaisulla yhtä hyvin.

