Elina, 32, on käyttänyt pian 17 000 euroa hammasremonttiinsa – tältä täydellisen hammasrivistön luovat laminaatit näyttävät

Laminaateilla korjataan hampaita sekä terveydellisistä että ulkonäöllisistä syistä. Elinan projekti on vienyt tavallista enemmän aikaa ja rahaa.

Laminaatit ovat keraamiset hammaskuoret, joista elokuvatähdet saavat kiittää valkoisena hohtavia suoria hampaitaan. Laminaatit yleistyvät myös Suomessa.

Laminaatit tunnetaan Hollywood-julkkisten keinona täydelliseen hammasrivistöön, mutta läheskään aina niitä ei tehdä pelkän ulkonäön takia.

Elina, 32, päätyi laminaatteihin refluksitaudin ja hampaiden narskuttelun vuoksi. Yksityisellä hammaslääkäriasemalla hän sai kuulla, että kuluneet ja eroosiosta kärsivät hampaat kannattaisi pinnoittaa, ja pinnoituksesta aiheutuvan korotuksen takia sekä eteen ylös että alas tehtäisiin kuudet laminaattihampaat.

– Pohdin asiaa pitkään. Mutta kun asiantuntevalta vaikuttava hammaslääkäri tällaista ehdottaa, siihen luottaa. Olisi pitänyt tajuta, että kyseessä on niin valtava toimenpide, että se kannattaisi teettää asiaan erityisesti perehtyneen ammattilaisen käsissä, ei missä tahansa lääkäriasemalla.

Elinan 12 laminaattia olivat lopulta epäonnistunut työ, johon upposi 7000 euroa.

– Kaikki, mitä toimenpiteessä pelkäsin, tapahtui. Hampaat eivät olleet suorassa linjassa, niiden väliin ei mahtunut edes hammaslankaa, minulle muodostui s-vika enkä pystynyt kunnolla syömään.

– Tämä on niin hirveä aihe, että olen yrittänyt aktiivisesti unohtaa asian, enkä ole puhunut tästä kuin aivan lähimmilleni. Nolottaa, vaikka eihän syy ole minun.

Laminaatit tulisi suunnitella huolella – yhdessä potilaan kanssa

Samalle lääkärille hampaita korjauttamaan Elina ei enää suostunut. Tilanteen korjaajaksi löytyi esteettiseen hammashoitoon erikoistunut hammaslääketieteen lisensiaatti Sami Savolainen.

– Laminaatteja tehdään Suomessakin vaillinaisilla taidoilla. Vaikka itse laminaatti tehdään teknisesti oikein, designin, suunnittelun ja yhteistyön puutteen vuoksi lopputulos voi olla sellainen, ettei asiakas sen kanssa halua elää, 20 vuotta laminaatteja suunnitellut ja asentanut Savolainen kertoo.

Suurin ongelma erityisesti Suomessa on suunnittelun puute.

– Ensin pitää tehdä design, sitten suunnitellaan tämän pohjalta, ja vasta sitten ryhdytään itse toimenpiteeseen. Ilman näitä työvaiheita tulee liian paljon pettymyksiä.

Toinen tärkeä seikka on hammaslääkärin, hammasteknikon ja potilaan yhteistyö.

– Kaikkien pitää osallistua, jotta lopputulos olisi onnistunut.

Yllä Elinan omat hampaat ennen laminaattiprojektin aloittamista. Alla hampaat nykyisessä tilassaan ylähampaisiin tehtyjen uusien laminaattien kanssa. Alahampaiden laminaatit odottavat vielä uusimista.

Laminaatit ovat yleistyneet Suomessa

Laminaattihampaan voi tehdä kenelle tahansa, kunhan omaa tervettä hammaskudosta on kiinnitykseen riittävästi jäljellä, purenta on kunnossa eli ei aiheuta laminaatille epätavallista purentavoimaa, hampaassa ei ole kiinnityskudosvaurioita ja hampaiden kotihoito on kunnossa.

Laminaatteja halutaan tavallisimmin kolmessa tapauksessa.

– Niillä voidaan korjata epätasainen tai ahdas hammasrivistö, paljon paikatut hampaat tai väri, josta halutaan vaaleampi kuin valkaisulla saavutetaan, Savolainen kertoo.

Savolainen arvioi, että laminaatit ovat yleistyneet hänen uransa aikana Suomessa.

– Mikä on etenkin yleistynyt on se, että laminaatteja ei enää tehdä pelkästään pariin hampaaseen, vaan halutaan kerralla koko suu ja hymy kuntoon, vaikka se vaatisi usean laminaatin valmistamisen. Toisinaan kaikkiin hampaisiin.

Pelkän ulkonäön takia tehdyt laminaatit ovat Suomessa ammattilaisen mukaan yleistymässä ja jo yleistyneet.

Muun muassa laulaja Cheryl Colella on kerrottu olevan laminaatit.

Laminaatteja on käytettävä loppuelämä: ”Hankala ajatus, etten saisi omia hampaitani enää takaisin”

Elina arvioi laminaattien korjaamisprosessiin kuluvan noin 10 000 euroa. Nyt hänelle on asennettu uudet kuusi ylähammasta, ja pian myös alahampaat hoidetaan kuntoon.

– Nyt olen ehdottomasti tyytyväinen hampaisiin ja niiden ulkonäköön. Vaikka en lähtenytkään ottamaan laminaatteja ulkonäkösyistä, niiden avulla saa aivan täydellisen suoran ja valkoisen rivistön.

Silti Elina painottaa, että laminaattien hankkimista kannattaa todella punnita.

– Laminaatteja on kerran tehdyn päätöksen jälkeen pakko käyttää koko loppuelämä. Itselleni oli todella hankala ajatus, etten saisi omia hampaitani enää koskaan takaisin. Siksi haluan sanoa, että miettikää asiaa tarkkaan, ja jos laminaatit haluaa, menkää osaavalle ammattilaiselle.

Samaa sanoo Savolainen.

– Laminaattien valmistaminen tai ylipäätään esteettiset hoidot ovat tunneherkkiä juttuja. Ne vaativat kärsivällisyyttä ja sitä, että toisinaan voidaan joutua kokeilemaan useitakin vaihtoehtoja ennen kuin lopputulos on parempi kuin hyvä.

Elinan nimi on muutettu.