Minna Parikka sulkee myymälänsä – verkkokauppa kasvoi 150 prosenttia

Minna Parikka sulkee lippulaivamyymälänsä ja panostaa tulevaisuudessa verkkokauppaan.

Suomalainen, erityisesti pupunkorvakengistään tunnettu designerkenkäbrändi Minna Parikka sulkee ainoan oman myymälänsä heinäkuun lopulla. Yritys ilmoitti asiasta Facebook-sivuillaan.

Helsingin keskustassa Aleksanterinkadulla sijaitsevan myymälän sulkupäätös ei ollut suunnittelijan mukaan helppo.

– Lippulaivamyymälä on ollut brändin kruunun jalokivi. Päätöstä ei ollut helppo tehdä, ja kiitän teitä näistä vuosista. Olen kiitollinen, että niin moni teistä on tukenut meitä verkkokaupassa tämän kevään aikana. 15 vuotta olen saanut toteuttaa villeimpiä kenkäunelmiani, ja joku on oikeasti ostanut niitä! Minna Parikka kommentoi julkaisussa.

Myymälän sulkemisen jälkeen merkki keskittyy kasvattamaan verkkokauppaa. Se kertoo, että verkkomyynti kasvoi koronakevään aikana reilusti. Esimerkiksi toukokuussa online-myynti kasvoi 150 prosenttia.

Parikan kenkiä myy tämän hetkisten tietojen mukaan myös Helsingin keskustan Stockmann.