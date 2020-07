Moppitukka, ylikasvanut lob vai epäsymmetrinen polkka? 6 hiustrendiä, joista löytyy uusi suosikki joka makuun

Esimerkiksi pyöristetty polkka on nyt trendikäs.

Pitkän kampaamotauon aikana kasvanutta tukkaa on helppo lähteä leikkauttamaan kesän ja syksyn trendien mukaisesti.

Kun monella ehti kulua kevään ja alkukesän aikana edellisestä kampaajakäynnistä useampi kuukausi, saattaa nyt olla edessä valinnanvaikeus. Pitääkö kiinni karanteenikuukausien aikana kasvatetusta pituudesta vai olisiko parempi pätkäistä tukka kunnolla lyhyeksi?

Keräsimme yhteen kesän ja syksyn trendikkäimmät hiusmallit, joista löytyy inspiraatiota joka makuun ja pituuteen.

Pyöristetty polkka

Jos tuntuu, että nyt on aika repäistä, on kauniisti pyöristetty polkka täydellinen lyhyemmän pituuden kokeiluun. Malli ei vaadi juurikaan stailausta, sillä se näyttää hyvältä niin suorassa, taipuisassa kuin ihan kiharassa tukassa.

Ylikasvanut lob-malli

Ennen korona-aikoja leikattu polkka on ehtinyt todennäköisesti jo lob-mittaiseksi, eli pituus tavoittelee olkapäitä. Ylikasvanut polkka on itse asiassa täydellinen kesätukka: kampaajalla kannattaa käydä trimmauttamassa vain latvat siisteiksi ja antaa hiusten kasvaa vielä muutaman sentin syksyyn mennessä.

Pitkä polkka näyttää parhaalta, kun alle levittää tuuheuttavaa muotoilutuotetta ja tukan föönaa kevyesti kuivaksi pyöröharjan avulla.

Pitkät kerrokset

Pitkä tukka saa aivan uutta eloa kerroksista ilman, että mitasta tarvitsee varsinaisesti vähentää. Kasvojen ympäriltä kevyesti pätkitty tukka tai pitkät, lähes huomaamattomat koko tukkaan upotetut kerrokset tuovat hiuksiin massasta huolimatta ilmavuutta ja helpottavat laittamista.

Moderni moppitukka

Viime vuonna alkanut moppitukkatrendi sai takuulla lisänostetta kevään Tiger King -hittisarjasta. Syksyn versio mallista on onneksi hieman maltillisempi ilman vaaraa takatukasta. Raikkaassa moppitukassa yhdistyvät selkeästi rajattu otsatukka sekä taipuisat kerrokset.

Epäsymmetrinen polkka

Ajatteliko joku joskus, että polkka olisi tylsä? Tämä epäsymmetrinen tulkinta tukkamalliin saa varmasti ajattelemaan toisin. Toiselta puolelta selkeästi pidempi malli kehystää kivasti kasvoja ja antaa kantajalleen heti rokkiasennetta.

Verho-otsis

Brigitte Bardot -henkinen, pitkä otsatukka on täydellinen yhdistelmä trendikästä vintagea ja näyttävää tekstuuria. Pätkitty otsis on niin kevyt, ettei sen olemassaoloa aina edes muista ja tarvittaessa se on helppo kammata sivuun.

Lähteet: Refinery29, Good Housekeeping