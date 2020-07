Testasimme uudet itseruskettavat – kolme pulloa ylitse muiden: vahva ja luonnollinen rusketus

Otimme joukon itseruskettavien tuoreita tulokkaita testiin. 14 tuotteen joukosta löytyi kolme uutta suosikkia.

Vita Liberata Fabulous Self Tanning Mist, 23,95 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Luotetuimpiin kuuluvan itseruskettavabrändin uutuussuihke vaikuttaa ihanan helpolta, mutta osoittautuu käytössä pieneksi pettymykseksi. Parin minuutin kuivumisaikaa lupaava suihke ei meinaa kuivua iholle millään, ja aamulla yllätys on vielä ikävämpi: vaikka suihke on tullut pullosta tasaisen ja kevyen tuntuisina suihkauksina, iholla on tummempia ja vaaleampia kohtia. Vasta myöhemmin nettisivuilta selviää, että ohjeena oli käyttää levityskinnasta – yleensä olen tottunut selviämään värittömien suihkeiden kanssa ilman. Muodostunut sävy on kuitenkin nätti.

Vita Liberata Invisi Foaming Tan Water, 38 € / 200 ml

Arvosana: 4½ / 5

Sen sijaan saman brändin väritön ja vesimäinen vaahto nousee testin kärkikolmikkoon! Vaikka levitysvaiheessa itseruskettavalta tuoksahtava perusvaahto ei ihastuta tai vihastuta, lopputulos vakuuttaa. Kaunis sävy on tarpeeksi tumma ja kauniin luonnollinen, aivan kuin auringonpaahteessa olisi viettänyt viikon.

St. Tropez Self Tan Express Bronzing Gel, 53,90 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Toisen suosikkimerkin uutuus lupaa eriasteisen tuloksen yhden, kahden tai kolmen tunnin vaikutusajalla. Itse vaaleaihoisena hyppään huoletta suoraan kolmeen tuntiin, ja saan silti miedon rusketuksen. Uskallan väittää, ettei tällä saa aikaan liian tummaa tulosta. Geeli tuoksuu hieman saippualta ja lakritsilta ja tuntuu todella kosteuttavalta. Plussaa siitä, että pullo on valmistettu kierrätetystä muovista!

Biotherm Autobronzant Tonique Spray, 29 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Tässä on tuote itseruskettavien kanssa aloittelevalle tai hieman laiskemmalle levittäjälle! Lopputulos ei ole lähelläkään testin tummempia, joten tämän kanssa uskaltaa suihkia kokemattomampikin tai sellainen, joka kaipaa vain kevyttä päivetystä. Tuoksu on raikkaan kesäinen ja todella hyvä, suihke levittyy tasaisina suihkauksina ja tuote kuivuu nopeasti.

NKD SKN Gradual Tan Lotion Medium, 17,90 € / 200 ml

Arvosana: 4- / 5

Asteittain päivettävä voide on sekin melko varma valinta. Tämä saa ihon tuntumaan ja näyttämään terveeltä ja kosteutetulta, ja rusketus on tasainen ja nätti, joskin testituotteiden kellertävämmästä päästä. Ohjeväri on oudon vihertävä, mutta voide levittyy ja imeytyy hyvin.

Ida Warg Self-Tanning Mousse, 18,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Toimiva mousse! Ruotsalaisbloggaajan nimikkotuotteet kiinnostavat jo nimensä takia, joten on kiva yllätys, ettei näihin pety. Vaahto tuntuu siltä, kuin iholle levittäisi ilmaa: muotovaahtomainen koostumus katoaa ja kuivuu iholle nopeasti. Hajusteettomuudesta saa ison plussan, vaikka sen vuoksi tuotteessa tuoksuvatkin kemikaalimaiset ainesosat. Tuloksena nätti ja tasainen sävy. Ihana tuote!

Ida Warg Self-Tanning Spray, 18,90 € / 150 ml

Arvosana: 4½ / 5

Vielä parempi on saman merkin spray. Se nousee yhdeksi testin voittajista. Suihkuta ensimmäinen suihkaus jonnekin muualle kuin ihoon – sen jälkeen spray suihkuaa pullosta vartalolle tasaisena sumuverhona. Tämä on testin helpoin tuote, ja väristäkin tulee tasainen. Ei mitään pahaa sanottavaa. Tämäkin tosin on tuoksuton, joten hajusta ei saa kehuttavaa.

Australian Glow 1 Hour Express Self Tan Mousse Dark, 24,90 € / 200 ml

Arvosana: 4½ / 5

Tällä saa testin tummimman ihon! Tuote lupaa toimia jo tunnissa, ja viimeistään se on huuhdeltava pois neljän tunnin vaikutuksen jälkeen. Annan vaahdon vaikuttaa kolme tuntia, ja suihkun jälkeen ja etenkin seuraavana päivänä näytän ruskeammalta kuin koskaan. En uskalla suositella aloittelijoille, mutta tummaa pintaa kaipaaville tämä on kokeilemisen arvoinen uutuus. Väri kehittyy huuhtelemisen jälkeen iholla pitkään, ja ainakin omalla kohdallani sävy muuttuu vuorokauden aikana alun punertavammasta paahteisen ruskeaksi, joten tämä kannattaa levittää paria päivää ennen juhlia tai muuta tärkeää menoa. Kasvoihin en tämän kanssa uskaltanut koskea – blondina mimminä olisin voinut näyttää tosi pavulta. Plussaa hyvästä tuoksusta!

Australian Glow Gradual Tanning Lotion, 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 3- / 5

Saman sarjan asteittainen rusketusvoide antaa huomattavasti miedomman tuloksen. Voiteessa on kevyt ja miellyttävä tuoksu, se imeytyy hyvin ja kuivuu nopeasti. Sävyn intensiivisyys ei ole seuraavana aamuna mitenkään mainittava, joten tällä ei saa tehtyä suuria mokia, vain heleän päivetyksen.

b.tan ain’t nobody got time for that! pre shower 9 minute tan, 14,95 € / 200 ml

Arvosana: 2½ / 5

Viime vuosina markkinoille on tullut vain noin 10 minuuttia vaikuttavia pre-shower-tuotteita, joiden kanssa ei tarvitse jäädä odottelemaan kuivumista tai sotkea lakanoita. Tässä on niistä yksi. Vaahto on hurjan mustaa, ja levittymisessä olisi parantamisen varaa. Huuhtelun jälkeen en erityisemmin ihastu – sävyä tulee, mutta iho ei näytä erityisen kauniilta.

Lycon Sun Faker, 24,90 € / 250 ml

Arvosana: 3 / 5

Karvanpoistovahamerkki Lycon on luonut omat itseruskettavansa. Paksuhko mutta geelimäisen tuntuinen voide tuoksuu hyvältä eikä lainkaan itseruskettavalta ja imeytyy suht hyvin. Lopputuloksena on kevyt päivetys, joten tämä menee nimestään huolimatta asteittain päivettävien tuotteiden kategoriaan.

Nivea Q10 Firming + Bronze Body Lotion, 8,90 € / 200 ml

Arvosana: 2+ / 5

Markettivoide yllättää. Odotukset eivät ole korkealla, mutta tuleehan tästäkin hienoinen päivetys. Mitään suurta muutosta ei varmasti saa aikaan useammallakaan levityskerralla, mutta perusvoiteen voi vaihtaa kesän ajaksi tähän, vaikkei itseruskettavien ystävä olisikaan.

Eco by Sonya Invisible Tan, 36,50 € / 150 ml

Arvosana: 2½ / 5

Luonnonkosmetiikkamerkin voide tuoksuu sitruksisen yrttiseltä vivahteella itseruskettavaa. Voidetta täytyy työstää kunnolla, mutta kun sen saa hierottua ja imeytettyä iholle, se kuivuu nopeasti. Väri on ihan kiva ja iho tuntuu kosteutetulta, mutta sävylupauksiin nähden teho on olematon.

Biarritz 25,90 € / 150 ml

Arvosana: 1 / 5

Toinen luonnonkosmetiikkatuote pärjää vielä huonommin. Tuoksu on aivan ihastuttava, jälkiruokamaisen toffeinen, ja juokseva voide imeytyy mukavasti, mutta seuraavana päivänä itse lopputulos aiheuttaa pettymyksen: iho ei ole muuttunut oikein mihinkään.

Kuvat: Valmistajat

