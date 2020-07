Ihanat kesämekkotyylit! Miitta, 24, Heidi, 35, ja 9 muuta suomalaisnaista näyttävät, millaisiin helmoihin pukeudutaan nyt

Pyysimme tavallisia suomalaisia naisia esittelemään suosikkikesämekkonsa ja kertomaan, mikä kesäpukeutumisessa inspiroi.

Kuluneena keväänä ja alkukesänä on pureuduttu tämän vuoden mekkomuotiin urakalla.

Maaliskuussa teimme katsauksen hetken mekkotyyliin ja esittelimme kevään 40 ihanaa mekkovalintaa, huhtikuussa listasimme 11 ihanaa kotimaista kesämekkoa ja toukokuussa kokosimme 25 upeaa juhlamekkoa. Kesän alkajaisiksi kurkistimme puolestaan markettimuotitarjontaan alle kolmenkympin mekkojen koosteella, ja juhannuksena kokosimme yhteen tietysti ihanimmat kukkamekot.

Mutta miltä mekkotyylit näyttävät käytössä? Pyysimme 11 tavallista suomalaisnaista esittelemään kesämekkotyylinsä.

Nooran, 29, molemmat lempimekot ovat H&M:ltä.

– Kesäpukeutumiseeni vaikuttavat mukavuus ja istuvuus omaan vartaloon. En seuraa mitään trendejä, vaan pukeudun sen mukaan, mikä omaa silmään miellyttää.

– Harvemmin ylleni valikoituu mitään kovin värikästä. Tykkään hillitymmistä sävyistä.

Hennan, 30, punainen mekko on löydetty H&M:n alerekistä.

– Kesällä on ihanaa korostaa päivettynyttä ihoa vahvoilla väreillä, joten värit kuuluvat ehdottomasti kesätyyliini. Pyrin myös valitsemaan malliltaan mahdollisimman ajattomia kappaleita, jotka palvelevat toivottavasti vielä monet kesät ja muuntuvat eri asusteilla näppärästi erilaisiin tilaisuuksiin.

Miitta, 24, tilasi kukkamekkonsa House of Brandonilta.

– Ihastuin kuosiin ja helman leikkaukseen. Kesäpukeutumisessa minulle on tärkeää vaatteiden mukavuus, varsinkin helteillä, joista olemme päässeet nauttimaan! Käytän laidasta laitaan erilaisia vaatteita, joten tärkeintä ylipäänsä pukeutumisessa itselleni on, että asukokonaisuus miellyttää omaa silmää.

Veronican, 29, mekko löytyi Asokselta. Hänen kesätyylinsä on ”ehdottomasti mekot”.

– Rakastan niitä yli kaiken, ja käyttäisin läpi vuoden vain mekkoja, jos se olisi mahdollista.

Kesähelteellä vaatteen pitää tuntua mukavalta päällä, joten tyylin lisäksi istuvuus ja mukavuus ovat tärkeitä.

– Pluskokoisena naisena on välillä hankala löytää vaatteita, jotka imartelevat oikeista kohdista, eivätkä olisi vain kaapuja peittämässä lihavaa vartaloa. Haluan kuitenkin tuoda kurvini esille. Kuvan mekko on uusin ja ihan lempparini tällä hetkellä! Tykkään pitää sitä korkkareiden tai lenkkareiden kanssa, ja se kerää kehuja ihan livenäkin.

Sara, 22, tilasi kesämekkonsa Nelly.comista. Hänelle kesäpukeutumisessa tärkeintä ovat vaatteiden mukavuus ja kevyet, hengittävät materiaalit.

– Tykästyin mekkoon sen 60-luvun henkisen leikkauksen ja kevyen materiaalin takia. Pukeudun rennosti, ja kesällä tärkeintä on, että vaatteet tuntuvat hyvältä päällä eivätkä hiosta ihoa vasten.

Jasmiina, 21, huomasi Facebook-kirppiksellä kaverinsa myyvän käyttämätöntä maksimekkoa.

– Ihastuin siihen heti, koska se oli ihan minun näköiseni vaate. Kesäisin luottovaatteitani ovat mekot aina, kun Suomen sää vain sallii.

Tärkeää kesäpukeutumisessa ovat mukavuus ja istuvuus – sekä tietenkin se, miltä vaate näyttää.

– Vaatteen pitää olla sellainen, joka saa kantajalleen wau!-fiiliksen, kun katsoo peiliin.

Heidin, 35, mekko on ostettu Tokmannilta.

– Se on ihana, koska se on erittäin kevyt ja ilmava ja kuosi on kaunis. Minulle tärkeää on hyvä istuvuus, koska olen pluskokoinen. Tärkeää kesäpukeutumisessa ovat myös raikkaat kuosit ja helpot vaatteet. En pidä makkarankuorista, enkä liian säkkimäisistä vaatteista.

Titta-Tuulia, 28, oli jo pidemmän aikaa etsinyt boheemintyylistä mekkoa. Lopulta se tuli vastaan H&M:llä.

– Kun tuohon kaupassa törmäsin, ihastuin siihen heti! Kesäpukeutumisessa minulle tärkeää on boheemi tyyli, ja inspiraatiota saan useimmiten Instagramista ja blogeista.

Inkerin, 24, mekko on tämän kesän mallistoa Lindexiltä. Vaate on ollut ahkerassa käytössä jo koko kesän.

– Välillä näin lyhyelle ja muodokkaalle on vaikea löytää mekko, joka ei roiku maassa tai ole kunnon säkki päällä. En siedä, jos mekko kiristää, puristaa tai hankaa jostain. Minulle on tärkeää myös käytännöllisyys. Tahdon, että mekko sopii melkeinpä tilanteeseen kuin tilanteeseen, ja mekosta löytyvät taskut ovat huomattavan iso plussa!

Uusi mekko täyttää täydellisen kesämekon kriteerit.

– Minulla on itsevarma olo, tunnen itseni kauniiksi. Voin keskittyä vain olennaiseen, nauttimaan kesästä, eikä minun tarvitse miettiä ulkonäköäni ja sitä, miltä vartaloni nyt näyttää. Rakastan sitä, että mekko antaa mahdollisuuden yhdistellä siihen erilaisia asusteita. Niillä saan tuotua omaa, hieman erilaista tyyliä esiin.

Peppi, 28, ihastui Stradivariuksen mekkoon, jonka tilasi Zalandolta.

– Tykästyin ihaniin sävyihin. Kukkamekko tuo kesäfiiliksen, vaikka sään puolesta ei aina olisi. Kesäpukeutumisessa pidän tärkeimpänä käytännöllisyyttä, hyvää materiaalia ja tietysti värikkäitä sävyjä.

Saran, 26, molemmat mekot ovat H&M:n valikoimasta. Toinen mekoista oli lojunut jo useamman vuoden kaapissa käyttämättömänä, mutta uusi mekkohankinta sai kaivamaan sen esiin.

– Kasvaneen itsevarmuuden myötä rohkaistuin käyttämään sitäkin. Kesäpukeutumisessa minulle tärkeintä on vapaus ja ajatus siitä, että kaikki kehot ansaitsevat mekon yllensä, oli se sitten minkälainen tahansa.