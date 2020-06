Pörröttääkö tukka sinne tänne? Näin saat siitä nopeasti silkkisen sileän ilman lättäfiilistä

Kuten ihonhoidossa, myös hiusten huoltamisessa kerrostaminen on kaiken a ja o.

Sileän tukan salaisuus piilee kosteuttavien tuotteiden kerrostamisessa.

Niin ihanaa kuin se olisikin, että yksi tuote riittäisi pitämään pörrötukan kurissa, on onnistuneen tukan taustalla yleensä juuri omalle hiukselle miksattu cocktail oikeita tuotteita ja tehoaineita.

Kuten ihonhoidossa, myös hiusten huoltamisessa kerrostaminen on kaiken a ja o: kun tukkaan laittaa vuorollaan useampaa kevyttä tuotetta yhden tujun sijaan, pysyy hius kuohkeana eikä latistu vaikkapa liian tuhdin öljyn alla.

Kerrostamisen vaiheet

Kaikki alkaa oikein valitusta shampoosta: kosteilla hellekeleillä tärkeää on, että shampoo kosteuttaa hiusta hyvin, jotta tukan ei tarvitse hakea kosteutta ilmasta ja täten lopulta sojottaa joka ilmansuuntaan. Kun hius on alun perin hyvin kosteutettu, on se pohjoisen kosteassa helteessäkin silkkisen sileä ja helppo käsitellä.

Seuraava vaihe silotuksessa on hiuksiin jätettävä hoitoaine. Voidemainen tai suihkutettava tuote levitetään pyyhekuiviin hiuksiin shampoo- ja hoitoainepesun jälkeen, ja taas hiukset saavat lisäkerroksen kevyttä ekstrakosteutta.

Viimeinen vaihe on sadetakin lailla toimiva kosteussuoja tai kiiltotuote, joka luo hiuksen pintaan ohuen ohuen kalvon. Suojaava kalvo sitoo hiukseen tarkoituksella laitetun kosteuden sisäänsä ja estää ilmankosteuden pääsyn sen sisään.

Four Reasons Nature-sarjan Moisture-sampoo pesee hiukset kunnolla kosteuttaen, 16,90 €.

Urtekram Nordic Berries Leave-in Conditioner on kevyt, ihanan marjaisan tuoksuinen hiuksiin jätettävä hoitoaine, 6,90 €.

CHI Aloe Vera Curls Defined Moisturizing Curl Cream -voide kosteuttaa ilmiömäisesti kiharaa tukkaa, 25,80 €.