Kellastuuko blondi tai lämpeneekö ruskea hius kesällä? Näin korjaat hiusvärin sävyn helposti kotona

Sävyttävät tuotteet hoitavat hiusvärin nopeasti lomallakin edustuskuntoon.

Juuri värjätty, viileän vaalea blondi, tai kylmään taittava syvänruskea hiusväri hehkuvat upeina auringossa. Varsinkin kesällä kuitenkin aurinko, luonnonvesissä uiminen ja tukan ehkä tiheämpi pesuväli saavat värin haalistumaan.

Tukka saattaa yhtäkkiä hohtaa hellepäivänä keltaiseen tai punaiseen taittavissa sävyissä.

Neutraloi ei-toivotut värisävyt ja lisää samalla kosteutta

Hiusvärin pikafreesaus ja sävyn korjaaminen on onneksi helppo tehdä kotona varsinaisten värjäyskertojen välissä. Sävyttävät tuotteet neutraloivat hiuksista epätoivottuja lämpimän sävyjä sekä samalla syventävät ja kirkastavat niihin alunperin värjättyä sävyä.

Kesäaikaan sävyttäväksi tuotteeksi kannattaa valita hoitoaine tai hiusnaamio, jotta sävytyksen lisäksi tukka saa kaipaamaansa lisäkosteutta.

Näillä saat korjattua sävyä helposti

Sävyttävää tuotetta kannattaa käyttää kerran viikossa tasaisen lopputuloksen ylläpitämiseksi. Jos hiuksissa on selkeästi kohtia, joista väri on lähtenyt karkaamaan tai taittumaan, mutta muualta tukka on hyvännäköinen, lisää sävyttävää tuotetta täsmäiskuina näihin osioihin.

Mitä kauemmin tuotteen antaa vaikuttaa tukassa, sitä intensiivisempi lopputulos on.

Evo Fabuloso -hoitoaine, sävy Cool Brown, 22,95 €.

Schwarzkopf Professionalin Chroma ID Color Bond Mask -hiusnaamio, sävy Ice, 24 €.

Four Reasons Color Mask Toning Treatment -hiusnaamio, sävy Silver, 19,50 €.