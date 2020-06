Miten hiukset kannattaa laittaa helteellä? Suomalaiskampaajat vinkkaavat neljä ihanaa ja helppoa kesäkampausta

Kesän helpoilla kampauksilla pidät hiukset kurissa helteillä.

Kesän kovimpien helteiden aikaan moni suhtautuu hiustenlaittamiseen huolettomasti – aikaa ei haluta kuluttaa kylpyhuoneen peilin edessä tai kesken päivän rientojen hiussuortuvia asetellen ja kampausta korjaillen.

Nopeus, käytännöllisyys ja helppohoitoisuus korostuvat kesäisin hiusten hoitamisessa ja kampausten tekemisessä.

Kesätukkaan saa kuitenkin vähälläkin vaivalla ja panostuksella loihdittua kauniita mutta rentoja kampauksia, joiden kunnosta ei tarvitse huolehtia päivän mittaan.

Kampaajat vinkkaavat parhaat kesäkampaukset, jotka kuka tahansa osaa tehdä kotioloissakin.

Hiukset paikoilleen huivin avulla

Kampaaja Sirkku Lampiniemi turkulaisesta parturi-kampaamo Yazz Hairista vinkkaa, että tämän hetken trendikkäin asia kesäkampauksissa on asetella hiukset ison huivin alle. Kampaus näyttää rennolta, mutta muodikkaalta. Hiussuortuvia voi oman mielen mukaan tuoda huivin alta esiin oman maun mukaan kehystämään kasvoja kauniisti.

– Huivin kanssa ei tarvitse ajatella, miltä hiukset näyttävät. Huivi myös suojaa hyvin auringolta ja UV-säteiltä, jotka vahingoittavat ihon lisäksi yhtä paljon myös hiusta ja hiuspohjaa.

Taakse harjattu wet look pitää pintansa

Lampiniemen mukaan myös pari kesää sitten muotiin tulleet wet look -kampaukset ovat edelleen ajankohtaisia. Sileästi taakse harjattu ja aseteltu wet look on todella huoleton, mutta supertyylikäs kesäkampaus.

– Wet lookin voi tehdä esimerkiksi kiinteän tai suihkutettavan hiusvahan avulla. Jos on viettänyt koko päivän rannalla ja illalla on menoa, toimii wet look mainosti. Wet look -kampauksen voi tehdä nopeasti sutaisten tai kammaten hiukset taaksepäin vahan avulla, ja kampaus on valmis.

Letit ja kiharat takaavat klassisen kauniin kampauksen

Kauniit letit ja kiharat ovat aina ajankohtaiset, niin myös tänäkin kesänä.

– On monia tapoja letittää hiukset, mutta ihan jo tavalliset, suoraan alas laskeutuvat letit korvien takana on mainio keino saada kauniit kesäkiharat aikaan. Letityksen voi tehdä vaikkapa yön ajaksi, Lampiniemi vinkkaa.

Erilaiset lettikampaukset ovat paitsi kauniita myös käytännöllisiä kesällä. Sirkku Lampiniemi kehottaakin kokeilemaan rohkeasti erilaisten lettien tekoa kotona esimerkiksi netistä löytyvien tutorial-videoiden avulla. Hänen oma suosikkinsa on takaraivolle letitettävä solmuletti. Letit pysyvät mainiosti paikoillaan esimerkiksi hellehattujen alla.

Myös parturi-kampaajat Kati Naroma ja Minna Dahl ovat lettikampausten puolella.

– Pari ranskanlettiä tai hollantilainen letti vievät hiukset mainiosti pois tieltä. Kampaus pysyy hyvänä, vaikka kävisi välillä vedessä pulahtamassa. Myös kosteamman hiuksen voi rohkeasti letittää – kun hiukset ovat kuivahtaneet ja letin avaa, on ilmava kiharapilvi valmis, Naroma ja Dahl tamperelaisesta Hiushuone Hyggestä vinkkaavat.

Nosta tukka korkealle

Kati Naroma ja Minna Dahl neuvovat myös, että kesähelteillä pidemmät hiukset kannatta suosiolla nostaa korkealle nutturalle päälaelle.

– Helteitä kestää paremmin, kun niska on vapaana pienellekin tuulenvireelle. Niskanutturat ovat hyvä vaihtoehto, mutta kesäisin parempi vaihtoehto kuumuuden kannalta olisi nostaa hiukset ylös, Naroma ja Dahl neuvovat.

Paksu ja pehmeäkankainen hiusdonitsi on mainio ja hiusystävällinen keino solmia hiukset nutturalle. Kun donitsin kiepauttaa pari kertaa nutturan ympäri, saa myös halutessaan isot ilmavat laineet, kun päälakinutturan jättää avaamatta yön ajaksi. Myös pienet huivit käyvät mainiosti koristeeksi nutturan kanssa.