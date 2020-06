Testissä kasvojen itseruskettavat – kolmella tuotteista saat helposti ja varmasti kauniin päivetyksen

Testasimme kasvojen itseruskettavien uudet tulokkaat, joiden joukosta löytyi useampi yllättäjä.

Aurinko on ihon suurin vanhentaja. Auringon ultraviolettisäteily lisää ryppyjä, vähentää ihon kimmoisuutta ja lisää riskiä sairastua ihosyöpään.

Lisäksi päivetys haalistuu kasvojen iholta nopeammin kuin muualta vartalosta.

Onneksi täydellisen rusketuksen saa nykyään myös purkista!

Nuorekkaan ihon säilyttämiseksi olen suojannut kasvojani jo vuosia käyttämällä korkean suojakertoimen aurinkorasvaa ympäri vuoden. Rusketun muutoin melko helposti, joten olen paikannut kasvojeni värieroa itseruskettavalla. Itseruskettavan käyttäminen pelkästään kasvoilla on huomattavasti vaivattomampaa kuin aineen sutiminen koko kroppaan – vaikka UV-säteilyn haittoja ei tulisi unohtaa vartalollakaan.

Testasin kasvojen itseruskettavien uudet tulokkaat, joiden joukosta löytyi useampi yllättäjä!

Löwengrip Luminous Bronze Self-Tan Drops, 33,90 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Ruotsalaisbloggaaja Isabella Löwengripin nimeä kantavan brändin epäonnistunut maailmanvalloitus ajoi perustajansa liki konkurssiin noin vuosi sitten. Löwengrip myi Löwengrip Beauty -yrityksensä norjalaiselle Dermanordicille. Merkin kosmetiikka on kuitenkin onnistunutta – esimerkiksi sarjan kirkastava seerumi ja käsivoide ovat yltäneet korkeille pisteille aiemmissa kosmetiikkatesteissämme.

Itseruskettavatipoissa huomio kiinnittyy heti ylelliseen ja kauniiseen pakkaukseen. Myös tuoksu, tai oikeastaan sen puuttuminen, yllättää suuresti. Tuotetta ohjeistetaan lisäämään muutama tippa omaan kosteusvoiteeseen kauniin päivetyksen hankkimiseksi.

Ruotsissa valmistettu vegaaninen tuote lupaa kestävän ja asteittain kehittyvän sävyn. Sen annostelu on helppoa, mutta levittämisessä kannattaa olla huolellinen, sillä tuote jää iholla helposti epätasaiseksi. Sävy taittaa hieman oranssiin, mutta näyttää hieman päivettyneellä iholla hyvältä.

Kicks Daily Intense Tan Face Drops, 24,90 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Kicksin itseruskettavien tuotteiden perhe on yllättänyt minut kerta toisensa jälkeen. Tämän tuotteen ajatus on käytännössä sama kuin Löwengripin vastaavassa. Tippoja sekoitetaan oman mielen mukaan halutun sävyn saavuttamiseksi. Muovinen pakkaus on halvemman oloinen, vaikka tuotteet ovat lähes samaa hintatasoa. Myös koostumus on hieman vetisempi.

Tuotetta ohjeistetaan käyttämään päivävoiteen kanssa, mutta lisäsin sitä rutiinieni mukaan iltaisin. Ei-itseruskettavamainen tuoksu on voimakas, muttei mielestäni häiritsevä. Levittyvyys sen sijaan on parempi kuin Löwengripin tuotteessa.

Parasta tuotteessa on kuitenkin sen intensiivinen ja yllättävän luonnollinen sävy, joka kestää pitkään ja kuluu luonnollisesti pois.

Australian Glow Ultra Fine Facial Bronzing Mist, 19,90 € / 125 ml

Arvosana: 1 / 5

Tuote on melko suurikokoinen ja vaikuttaa jo ulkonäöltään soveltuvan paremmin koko vartalon rusketukseen. Tuotteen suihkuttaminen kasvoille painepakkauksesta arveluttaa, joten testaan painepakkausta varovaisesti ilmaan. Lopputuloksena hyvin tumma sävy leviää yhtenä sihahduksena koristamaan kylpyhuoneeni suihkuverhoa.

Rohkaistun silti testimielessä kokeilemaan monen bloggaajan ja somevaikuttajankin hehkuttamaa tuotetta kasvoilleni. Painepakkaus ruiskutti tuotetta suoraan silmiini ja vaaleisiin hiuksiini, jotka olivat lopulta kaikki epämääräisen ja varsinkin epätasaisen ruskean värin peitossa. Ei muuta kuin uudestaan suihkuun. Minulle tämä ei toiminut.

James Read H²O Tan Mist, 29 € / 100 ml

Arvosana: 2½ / 5

Kokemukseni mukaan suihkeet eivät toimi erityisen hyvin kasvojen itseruskettavissa. Tämä tuote ei hintavuudestaan huolimatta ollut poikkeus.

Pullon suihke ei ole niin hienojakoinen, että uskaltaisin luottaa sen tasaisuuteen. Suihkin tuotetta kasvoihin ja dekolteen aluelle (ja samalla ympäri kylpyhuonetta), minkä jälkeen levitin sen iholle käsilläni. Koska tuote kuivuu salamannopeasti, taktiikka ei tuntunut järin luotettavalta.

Lopputulos on melko vaatimaton. Vetisille suihkeille tyypilliseen tapaan tuote takertuu helposti kasvojen ja kaulan poimuihin ja kuluu siten pois epätasaisesti.

Sävy on hyvä, vaikka hieman ruskettuneemmalla iholla eroa on vaikeaa huomata. Sopii parhaiten vaaleahipiäisille.

Vita Liberata Phenomenal Organic Tan Infused Cloths, 16,90 € / 8 kpl

Arvosana: 2 / 5

Yksittäisesti ja ylellisesti pakatut liinat lupaavat tasaisen rusketuksen niin kasvoille kuin vartalollekin. Tulosten tulisi pysyä jopa 10 päivää yhden käyttökerran jälkeen.

Kropan sutiminen yhdellä liinalla kuumottaa, koska pidän mahdollisuutta näyttää umppalumpalta melko korkeana. Lopputulos on kuitenkin iso pettymys, vaikka Vita Liberata kuuluu itseruskettavissa luottomerkkeihini. Itse liina on melko halvan oloinen, ja tasainen levitys on lähes mahdotonta, vaikka levitän tuotetta vain yläkroppaani.

Sävy on ehdottomasti testin parhaasta päästä ja säilyy iholla hyvin, mutta tuote ei ole mielestäni kaiken vaivan arvoinen.

Eco By Sonya Face Tan Water, 32,95 € / 100 ml

Arvosana: 1½ / 5

Somevaikuttajapiireissä ylistetty tuote ei vakuuta minua vieläkään. Haluaisin kovasti pitää tästä tuotteesta sen ekologisuuden ja riittoisuuden vuoksi, mutta haju, koostumus ja lopputulos eivät vain toimi.

Kauniin lasipurkin lupaukset ja tekstit ovat hieman muuttuneet viime vuodesta, mutten huomaa itse tuotteessa mitään eroa. Sen koostumus vastaa kasvoveden sijaan enemmänkin öljyä. Tuotetta ohjeistetaan levittämään vanulapulla, mutta se vaikuttaa imeytyvän vanuun kuin sieneen. Käsin tuotteen levittäminen sujuu helpommin, mutta lopputulos on ihollakin öljyinen ja omituisen hajuinen.

Liekö syynä öljyinen koostumus, mutta huomaan tuotteen tukkivan pintakuivan sekaihon ihohuokosiani muutaman päivän jälkeen. Ei edelleenkään jatkoon.

Ida Warg Self-Tanning Face Lotion, 18,90 € / 50 ml

Arvosana: 5- / 5

Ruotsalaistubettaja Ida Wargin tuotesarja oli itselleni entuudestaan tuntematon, minkä vuoksi suhtauduin siihen varauksella. Myöskään käsivoiteelta näyttävä pliisu tuubi ei nostanut odotuksia. Vegaaninen ja hajusteeton tuote yllätti lopulta täysin!

Tuote ei tuoksu lainkaan itseruskettavalle, ja koostumus on helppo levittää tasaisesti niin kasvojen kuin dekolteellekin. Tuote myös kuivuu voiteeksi melko nopeasti. Yllätyin, kuinka edes herkkä ja pintakuiva ihoni ei kaivannut erillistä kosteusvoidetta tuotteen levittämisen jälkeen.

Ainut miinus tulee melko huomaamattomasta sävystä. Tuotetta saa lisätä päivittäin, jos oman ihon sävy ei ole todella vaalea. Sävy on kuitenkin luonnollinen, eikä lainkaan oranssi.

Kuvat: Valmistajat

