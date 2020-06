Tässä ovat kesän mukavimmat shortsit – näin puet trendikkäät sweatshortsit

Kuluiko kevät collegehousut jalassa? Sweatshortsit jalassa mukavuudesta ei tarvitse tinkiä kesälläkään.

Ajatus ”jotain mahdollisimman mukavaa päälle” on ollut monen mielessä aamuisin vaatekaapin edessä kuluneena keväänä. Kun kotona on tullut vietettyä enemmän aikaa, päälle on tullut vetäistyä mukavia, rentoja ja joustavia vaatekappaleita, joissa on ennen kaikkea mukava olla.

Jos leggingsit ja collegehousut ovat tuntuneet omasta mielestä sopivalta alaosalta, hyviä uutisia: rentoudesta ja mukavuudesta ei tarvitse luopua paahteisinakaan päivinä, viettipä aikaa sitten kotiseinien sisä- tai ulkopuolella.

Collegehousujen lyhyempi versio, sweatshortsit, ovat nimittäin oiva valinta kesäasuun. Lyhyitä collegeshortseja on nähty sekä tavis- että julkkispukeutujien ja maailman muotivaikuttajien päällä. Eikä ihme – sweatshortsit ovat kokeilun arvoinen vaate, jos kankaiset tai farkkushortsit eivät tunnu omilta.

Kikkaile värivalinnoilla ja asusteilla

Muotivaikuttaja Alicia Roddy todella viihtyy sweatshortseissa. Sen voi päätellä ainakin siitä, kuinka usein hän julkaisee asukuvia collegeshortsit jalassa. Tässä kuvassa Roddy on valinnut ylleen ajankohtaista laventelin sävyä, joka toimii hyvin myös sweatshortseissa.

Bloggaaja Shikara Nikkel taitaa kikkailun asusteiden kanssa. Yksinkertaiset ja minimalistiset kaulakorut, korvakorut ja sormukset tekevät koko asusta heti siistimmän.

Viileämpi kesä-ilta tulossa ja haluat laittaa maiharit jalkaan? Miksipä ei! Myös huppari lämmittää. Vinkki: valitse ala- ja yläosaksi joko täysin samaa väriä tai toisiansa lähellä olevia värejä, jotta lopputulos näyttää tasapainoiselta.

Valitse, millaisen vaikutelman haluat antaa

Malli Hailey Bieber stailattiin maaliskuussa Yhdysvaltojen Ellen kanteen uimapuvussa ja sweatshortseissa. Asu toimii mahtavasti myös Suomen olosuhteissa: pue uimapuku päälle jo kotona ja vetäise jalkaan kevyet shortsit. Asu näyttää trendikkään sporttiselta ja ennen kaikkea – pukusäädön uimapuvun kanssa voi unohtaa!

Asun niukkuutta voi säädellä valitsemalla ylle jotain reilua. Ruutupaita näyttää huolettomalta, mutta vähentää heti paljastelu-vaikutelmaa.

Jos yhdistät sweatshortseihin topin tai t-paidan, kiinnitä huomiota sen helmaan: röyhelöreunukset, solmut tai itse leikatut paidat näyttävät kiinnostavilta! Jos taas haluat mennä mukavuus edellä, valitse peittävät urheiluliivit, jotka ajavat saman asian kuin lyhyt toppi.

Ylisuuri paitakin voi näyttää hyvältä sweatshortsien kanssa. Keinoja sen asetteluun on monia: sen voi solmia eteen tai ujuttaa osan shortsien sisään.

Luo tyyli näillä

Superdryn shortsien leikkaus on kiinnostava. 49,99 €, Superdry / Zalando.

Cubuksen korkeat shortsit ovat hyvä valinta, jos ei halua liian lyhyitä lahkeita. Tarvittaessa ne voi kääräistä ylös. Shortseissa on myös taskut. 14,99 €, Cubus.

Reebokin urheilushortsit ovat pirteät. 22,95 €, Reebok / Zalando.

Keltainen on ihastuttava ja persoonallinen kesäväri. 9,99 €, H&M.