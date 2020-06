Tiedätkö, millaisissa aurinkolaseissa on riittävä UV-suoja? Asiantuntija neuvoo, mikä merkintä laseista pitää tarkastaa

Tarpeeksi voimakkaan UV-suojan voi tarkastaa aurinkolasien oston yhteydessä.

Aurinkoisten päivien, kesähelteiden ja kirkkaampien vuorokausien lisääntyessä monelle on itsestään selvää ottaa aurinkolasit käyttöön ja nauttia niiden tuomasta suojasta ja ulkonäöstä.

Vaikka aurinkolasien varsinainen tarkoitus onkin suojata silmiä kirkkaalta auringonvalolta ja haitallisilta UV-säteiltä, linssien suojateho saattaa alkaa mietityttää vasta ostoksen jälkeen. Mistä voi tietää, ovatko marketista, vaatekaupasta tai merkkiliikkeestä ostetut aurinkolasit tarpeeksi voimakkaat suojaamaan silmiä?

Optikko ja optometristi Satu Kervinen Helsingin Optiikasta sanoo, että Suomessa voi yleensä kaupasta tai optikkoliikkeestä riippumatta luottaa siihen, että aurinkolaseissa todella on vaadittu UV-suoja.

Asian voi myös tarkistaa helposti.

– Linssissä oleva UV-suojasta kertova tarra tai eurooppalainen CE-merkintä kertovat, että lasit ovat ylipäätään turvalliset aurinkoon. Optikkoliikkeissä lasien mukaan voi pyytää tuoteselosteen, josta voi myös tarkistaa, onko UV-suoja tarpeeksi korkea, sanoo Satu Kervinen.

Etsi näitä merkkejä

Sataprosenttinen eli riittävä suojaus on ilmoitettu laseissa merkinnällä 100% tai UV 400. Nämä merkinnät tarkoittavat, että linssit estävät vahingollisen ultraviolettisäteilyn kokonaan.

Mikäli tarraa tai laatu- ja suojausstandardeista kertovaa CE-merkintää ei aurinkolaseista löydy ollenkaan, kannattaa suosiolla jatkaa aurinkolasien etsintää. Aurinkolasien tärkein tehtävä on suojata silmiä ja niitä ympäröivää ihoa.

Suojissa on eroja

Kervisen kokemuksen mukaan ihmiset pitävät yleensä linsseistä, jotka eivät ole täysin tummat. Lasit, joiden linssien läpi valoa pääsee riittävästi, ovat mukavammat käytössä.

Aurinkolaseja valitessa ei kannata keskittyä linssin tummuuteen, vaan mieluummin sen suuruuteen eli pinta-alaan.

– Esimerkiksi tummilla linsseillä tai vaaleilla peililinsseillä ei ole yleensä eroa tehokkuudeltaan. Mitä laajempi linssi sen sijaan on, sen enemmän se suojaa silmiä ja silmänympärysihoa.

Aurinkolasien suojauskyvyissä on eroa, mikä näkyy oikeastaan niiden kyvyssä läpäistä vastaantulevaa valoa. Esimerkiksi autoillessa suojauskykyluokka saisi olla maksimissaan kolme. Jos se on suurempi, haittaa liian tumma linssi näkemistä ajaessa. Optikkoliikkeestä voi varmistaa, mikä suojauskykyluokka linsseissä on.

– Aurinkolasien suojauskykyluokkaa tulee miettiä myös erityisesti vesistöissä ja lumella tai jäällä liikkuessa. Tällöin suojauskykyluokan tulisi olla vähintään 4.

Aurinkolasejakin on erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi kontrastiaurinkolasit auttavat kellertävyydellään muun muassa suunnistajia ja juoksijoita hahmottamaan reitin näkyvyyttä kirkkaassa auringossa paremmin.

Vaikka kesästä pitää nauttia, kannattaa pitää mielessä, että auringon ultraviolettisäteily on samalla myös asia, jolta pitää suojautua.

Silmät reagoivat huonoihin linsseihin

Jos aurinkolasien suojausteho tai UV-suoja ei ole ollut riittävä, silmä voi rasittua ja alkaa oireilla monella tavalla.

– Tyypillisin esimerkki on, että silmät tuntuvat aroilta, valuvat vettä ja punoittavat. Aurinko aiheuttaa myös silmille monia eri terveyshaittoja. Usein puhutaan aurinkorasvan tärkeydestä, mutta yhtä tärkeää on suojata silmät ja herkkä silmänympärysiho. Lierillisellä hatulla voi vielä tehostaa suojaa, Kervinen muistuttaa.

Kervinen kertoo, että ammattilaisliikkeiden tarjoamalla optiikalla voi vaikuttaa esimerkiksi linssien tasaisuuteen ja näkökokemuksen terävyyteen. Parhaimmillaan myös aurinkolasien käyttöikä paranee – laadukkaat lasit kestävät kauemmin käytössä ja ovat usein omaan päähän muotoillut.

– Tärkeintä kuitenkin on, että aurinkolaseissa on riittävä UV-suoja ja tietää, että aurinko säteilee pilvienkin läpi. Mitä tahansa suojaavia laseja tulee muistaa käyttää ja tarvittaessa käydä tarkistuttamassa oma näkö, jos siinä on huomannut muutoksia.