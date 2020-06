Kuinka paljon aurinkorasvaa tarvitaan aikuisen vartalolle? Asiantuntija kertoo – ja vinkkaa parhaan voiteen myös herkälle iholle

Aurinkovoiteen tarpeeksi suuri määrä ja lisääminen riittävän usein pitävät ihon suojassa.

Aurinkovoiteen levittäminen on tuttua puuhaa paahteisina hellepäivinä, ja hyvä niin. Aurinkorasvaa tulee käyttää säännöllisesti, jotta iho ei pääse kärähtämään tulipunaiseksi ja auringon aiheuttamat terveysriskit, kuten melanooma, pienentyvät.

Auringolta suojautuminen on erityisen tärkeää silloin, kun UV-indeksi on vähintään 3. Tuolloin aurinko on iholle haitallista.

Kuinka paljon ja kuinka usein?

Moni kompastuu auringolta suojautuessa voiteen riittävään määrään. Suuri osa ihmisistä levittää aurinkosuojaa liian vähän.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kertoo tiedotteessaan, kuinka aurinkosuojavoidetta käytetään niin, että siitä saa asianmukaisen suojan.

Koko vartalon suojaamiseksi normaalikokoiselle aikuiselle suositellaan käytettäväksi 2–4 ruokalusikallista aurinkovoidetta. Aurinkovoidetta tulee levittää iholle puoli tuntia ennen ulos menoa, ei vasta ulos tultaessa. Aurinkovoidetta lisätään parin tunnin välein. Myös uimisen, hikoilun tai ihon kuivaamisen jälkeen voidetta tulee lisätä, sillä suojateho ei enää ole alkuperäinen.

Moni luulee, että pilvet suojaavat auringon säteiltä. Näin ei kuitenkaan ole.

Herkälle iholle sopiva suoja

Jos iho on herkkä, ärtynyt tai tulehtunut, on sen suojaukseen kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota. Aurinkosuojien eri ainesosat, kuten hajusteet, alkoholi, säilöntäaineet ja UV-suodattimet voivat aiheuttaa allergiaoireita.

Jos on herkistynyt kemiallisille UV-suodattimille, löytää usein sopivan vaihtoehdon tuotteista, joissa on käytetty vain fysikaalisia UV-suodattimia: sinkki- ja titaanidioksidia. Kemialliset eli orgaaniset suodattimet imevät UV-säteilyn itseensä ja muuttavat sen lämmöksi, kun taas fysikaaliset eli epäorgaaniset suodattimet heijastavat, sirottavat tai imevät UV-säteilyä.

– Yleisimmin aurinkosuojavoiteiden aiheuttamat allergiat johtuvat kuitenkin muista aurinkosuojavoiteiden aineisosista kuin UV-suodattimista. Herkkäihoisten kannattaa valita tuote, joka ei sisällä hajusteita tai yleisimmin herkistäviä säilöntäaineita, iho- ja kosmetiikka-asiantuntija Merike Laine Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksestä sanoo.

Hajusteet löytää voidepurkin ainesosaluettelosta sanalla parfum tai aroma. Lisäksi 26 allergisoivinta hajustetta on kirjattu INCI-listaan nimellään, mikäli lainsäädännössä määritellyt pitoisuusrajat ylittyvät.

Aurinkorasva kannattaa pestä päivän päätteeksi pois pesuaineella. Muuten se voi alkaa ärsyttää ihoa.

Huolehdi koko kehon rasvaamisesta – pikkukohdat unohtuvat helposti

Aurinkorasvaa levittäessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, että koko vartalo saa osansa suojasta. Erityisesti silmäluomet, silmien aluset, huulet, korvat ja jalkapöydät saattavat jäädä rasvaamatta.

Ruskettunut iho ei suojaa auringolta

Monella on mielessään harhaluulo siitä, että jo kertynyt rusketus tai pilvet antaisivat hyvän suojakertoimen. Näin ei kuitenkaan ole.

– Pilvet antavat suojakertoimen kaksi, samoin oma ruskettuminen ja suihkurusketus, Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund on kertonut.

Aurinkovoiteetkaan eivät suojaa sataprosenttisesti. Suojakerroin 30 suojaa ihoa auringon UVB-säteilyltä 97-prosenttisesti, suojakerroin 50 98-prosenttisesti.