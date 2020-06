Näillä purkeilla luot kasvoille ihanan kesähehkun hetkessä – kuvat kertovat kaiken oleellisen

Voidemaiset ja nestemäiset kasvojen korostusvärit ovat täydellisiä kesähehkun luomiseen.

Hohtavat korostusvärit ovat jo pidempään olleet kova sana niin luonnollisen kuin selkeästi meikatun ehostuksen tekemisessä. Parhaimmillaan korostusväri on silloin, kun katsoja voi vain arvailla, onko kyseessä meikki vaiko sittenkin mieletön hehku.

Varsinkin kesäaikaan ihossa saa olla hieman kiiltoa, ja voidemaiset ja nestemäiset korostusvärit ovat täydellisiä tähän vuodenaikaan, sillä niistä jaa aavistuksen kostean näköinen pinta iholle. Helteisessä menossa ne myös pysyvät usein paremmin iholla.

Kauneustoimittaja testasi viisi eri korostusväriä, joilla kasvoille saa tuotua kauan kaivattua hehkua.

Luonnollisen lookin fanille

Tämä tuote on varsinaiselta nimeltään primer, mutta se toimii erinomaisesti myös korostusvärinä. NYX Professional Makeupin kerrotaan sisältävän valoa heijastavaa helmiäistä, ja sitä voi levittää koko kasvoille tai haluamiinsa kohtiin iholle.

Voiteesta tulee todella kaunis, juurikin sellainen luonnollinen hehku, minkä toivoisi olevan poskipäillä kun aamulla katsoo peiliin. Voide levittyy helposti ja häivyttyy nätisti iholle. Jos tuotetta levittää koko kasvoille, kannattaa varautua hehkumaan todellakin kilpaa kesäauringon kanssa.

NYX:in tuote on helmiäismäinen.

NYX Professional Makeup High Glass -primer, sävy Moonbeam, 18,50 €.

Diskokuningattarelle

Luonnonkosmetiikkabrändi Mádara aloitti melko vastikään värikosmetiikan valmistuksen, ja brändin meikit ovat olleet järjestään todella laadukkaita. Linjan korostusväriä ohjeistetaan käyttämään kerrostaen: ensin sitä levitetään ohut kerros, jonka annetaan kuivua pari minuuttia. Jos hohtoa haluaa lisää, voi päälle levittää uuden kerroksen. Korostusväriä voi sekoittaa myös meikkivoiteen joukkoon.

Korostusväritippojen koostumus on todella juokseva, joten annostelussa kannattaa olla varovainen. Samalla tuote on todella riittoisaa, ja yksi iso tippa riittää jo reilusti molemmille poskille. Värissä on kunnolla pigmenttiä ja violettiin taittava hehku saa haaveilemaan vielä joskus diskoon pääsystä. Täydellinen iltatuote!

Tuote on todella juoksevaa, joten annostelussa saa olla varovainen.

Mádara Cosmic Drops Buildable Highlighter, sävy Aurora Borealis, 28,90 €.

Rusketuksen rakastajalle

Aikuiselle iholle suunniteltu, meikkitaiteilija Raili Hulkkosen kanssa suunnitellun by Raili -sarjan korostusväri lupaa tuoda kasvoille tervettä hehkua ja häivyttää väsymyksen merkkejä. Voidetta voi käyttää sellaisenaan, sekoittaa meikkivoiteeseen ja lisäillä poskipäille ja amorinkaareen.

Voiteessa on ihanan kermainen koostumus ja pumppupullosta annostelu on helppoa. Kokeilemani sävy on todella pronssinen, ja sillä on helppo korvata vaikka aurinkopuuteri kokonaan. Värissä on paljon pigmenttiä, joten annostelussa kannattaa olla nuuka.

Tässä tuotteessa on kermainen koostumus.

By Raili Pro Glow Perfecting Brightener, sävy 020, 29 €.

Tilaisuuteen kuin tilaisuuteen

Ammattilaismeikkisarja RVB The Labin korostusväri kulkee myös primerin nimellä. Voidetta voi käyttää sellaisenaan tai sekoittaa meikkivoiteen joukkoon tuomaan iholle hohtoa.

Kokeilin kerran tuotetta koko kasvoille ja totesin, että nimestään huolimatta tämä toimii paremmin kohdennettuna korostusvärinä. Voiteessa on todella kaunis hehku, joka taittaa aavistuksen pronssiin. Väri levittyy tasaisesti ja sen antama hohto näyttää hyvältä niin päivä- kuin iltamenoissa.

Voiteessa on superkaunis hehku.

RVB The Lab Radiance Make Up Base Primer, 34,50 €.

Laukkuun mukaan

Bybi Beautyn huulivoidemainen purkki kätkee sisäänsä voidemaisen korostusvärin, jossa on mukana myös ihoa hoitavia aineosia, kuten kehäkukkaa ja sheavoita. Voide lupaa iholle luonnollisen, kuparisen ja ruusukultaisen hehkun.

Pikkupurkki on ihan täydellinen tuote mukaan pikkulaukkuun! Koostumus on helppo levittää sormella vaikka pikaisesti käsipeilin avustuksella. Hohto on hyvin luonnollinen, ja jos väriä haluaa kunnolla, pitää sitä laittaa melko runsaalla otteella.

Tämän voiteen hehku on hyvin luonnollinen.