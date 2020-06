Katariina kokeili kulmakarvojen ”kotilaminointia” saippuatekniikalla – tällaiset niistä tuli, ero on selvä

Me Naisten toimittaja testasi, kuinka saippuakulmakarvat todellisuudessa toimivat.

Microblading ja kestovärjäys. Nämä ovat monelle tuttuja tapoja saada trendin mukaiset tuuheat mutta huolitellut kulmakarvat.

Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut myös kulmien laminointi, jossa kulmat saadaan värjäyksen ja permanenttiaineen avulla näyttämään tuuheammilta. Annakaisan testin lopputuloksen näet täältä.

Ammattilaisen tekemä laminointi ei kuitenkaan ole halpaa lystiä. Youtuben kekseliäät meikkigurut ovatkin kehittäneet kulmien laminoinnille tee se itse -version, jossa kulmat laminoidaan saippualla.

Luit aivan oikein! Saippuakulmakarvat ovat itse asiassa kasvattaneet suosiotaan jo muutaman vuoden ajan.

Monet ovat nimittäin sitä mieltä, että saippua pitää kulmakarvat jopa paremmin paikoillaan kuin kulmakarvageeli. Lopputuloskin muistuttaa hämmentävän paljon kulmakarvojen laminointia, vaikkei kestäkään kuin seuraavaan kasvopesuun.

Kokeilimme ”kotilaminointia” ja kokosimme neljän kohdan ohjelistan onnistuneisiin saippuakulmiin.

Näin onnistut

Saippuakulmakarvat tulevat myös melko edullisiksi. Tarvitset vain läpikuultavan palasaippuan, tilkan vettä ja kulmakarvaharjan.

Saippuan värillä ei ole väliä, kunhan se kuultaa läpi. Läpikuultavasta saippuasta ei jää pigmenttiä kulmakarvoihin.

1. Kasta kulmakarvaharja veteen ja pyörittele sitä saippuan pinnassa niin, että saippua kostuu ja pehmenee ja tarttuu harjaan tasaisena ”massana”. Jos massasta tulee liian märkää, odota hetki, että se alkaa kuivua hieman tahmeaksi.

2. Harjaa kulmakarvoja saippuoidulla harjalla yläviistoon, jotta kulmakarvat näyttäisivät mahdollisimman tuuheilta. Sopiva saippuan määrä löytyy kokeilemalla. Sitä on riittävästi, kun kulmat pysyvät ojennuksessa, mutta saippua ei näy niissä paakkuina.

3. Kun kulmakarvat pysyvät pystyssä, voit painaa niitä hieman sormella, jotta ne tarttuvat ihoon kiinni. Anna saippuan kuivua.

4. Siisti lopuksi kulmakarvojen yläraja. Pyöritä kulmakarvasiveltimen päätä saippuassa, ja vedä aivan sen kärjellä yksi pitkä veto kulmakarvojen yläreunaa pitkin kohti kasvojen ulkoreunoja. Pystyyn jähmettyneiden kulmakarvojen päät kääntyvät hieman, jolloin ylärajasta tulee tarkempi.

Kestää koko päivän

Ensimmäisen kokeilun perusteella tekniikka on toimiva, mutta työläs. Kulmien saippuoiminen vei aikaa lähes puoli tuntia, kun tavallisesti käytän niiden ehostamiseen vain muutaman minuutin.

Lopputulos oli kuitenkin mieluinen. Kulmakarvat näyttivät huomattavasti tuuheammilta kuin luonnollisessa muodossaan. Jos kulmakarvani olisivat olleet värjätyt, olisi lopputulos ollut entistäkin näyttävämpi.

Ylhäällä kuva läpiharjatuista kulmakarvoista ja alhaalla kuva saippualaminoiduista kulmakarvoista.

Kotilaminointi kesti kauniina koko päivän eikä pettänyt edes 10 kilometrin pyörälenkin aikana, vaikka muutama hikikarpalo otsalle kohosikin. Se, miten saippuakulmakarvat kestäisivät vesisadetta, jäi kuitenkin mysteeriksi.

Kaiken kaikkiaan tulen varmasti vielä käyttämään tekniikkaa, mutta osaksi päivittäistä meikkausrutiiniani se ei kuitenkaan pääse. Maanantaiaamuisin käytän mieluummin ylimääräiset 30 minuuttia nukkumiseen kuin kulmakarvojen muotoiluun.

