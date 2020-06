Kukkamekko on täydellinen valinta kesään – näin stailaat sen eri tyyleihin

Klassinen kukkamekko on oiva valinta juhannusasuksi.

Klassinen kukkamekko taipuu moneen, kun sen stailaa oikein.

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat sesongista toiseen ja lähes asussa kuin asussa. Monikäyttöiset vaatteet luovat hyvän perustan garderobille ja niiden avulla vaatekaappi on aina ajankohtainen.

Vaikka klassikkovaatteesta maksaisi enemmän, voi sen ympärille luoda tyylikkään, vaihtelevan lookin jopa alle 50 eurolla.

Juhannuksenakin voi hyödyntää monia klassikoita, mutta luultavimmin monen juhlijan suosikki on kukkamekko. Pitkähihainen ja väljänmallinen mekko on lämpimänä päivänä ilmava ja viileämpänä sen päälle tai alle on helppo vetäistä lisäkerroksia.

Oma luottomekko taipuu monenlaisiin juhannuksiin aina mökkipihasta kaupungin terasseille. Päivällä mekon voi asustaa sandaaleilla ja aurinkolaseilla, illan hämärtyessä päälle voi pukea neuleen ja leveän helman alle piilottaa tarvittaessa vaikka housut.

Kun mekko on laadukas klassikko, säilyy se vuosia ja pelastaa monilta asukriiseiltä. Klassikkokukkamekko ei kaipaa rinnalleen muuta kuin luottokengät ja tyylikäs look on valmis!

Näin stailaat kukkamekon.

Vihreä muhkea neulepusero + valkoiset tennarit = 48,94 €

Kukkamekko toimii myös viileämpänä iltana kun päälle vetää muhkean neuleen ja jalkaan tennarit. Hyttysiltä voi suojautua pitkillä paksuilla sukilla tai piilottamalla mekon alle housut. Tyylikästä ja sopivan rentoa!

Ruskeat sandaletit + kultaiset korvakorut = 28,94 €

Kukkamekko on täydellinen myös hienostuneisiin kesäjuhliin! Sandaletit ja korut viimeistelevät lookin ja tuovat ripauksen juhlatunnelmaa. Illalla kengät voi vaihtaa mataliin ja päälle pukea edellisen lookin neuleen.

Olkihattu + matalat sandaalit = 28,65 €

Rento look syntyy suosikkikukkamekosta, mukavista sandaaleista ja olkihatusta. Simppeliä, mutta silti tyylikästä!

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti. Lue sarjan muut jutut täällä!