Kampaajalle esitetty toive ”helposta kesätukasta” vaihtui täyteen kauhuun – 7 naista esittelee hurjat hiuskohtalonsa

Epäonnistuneita kampaamoreissuja riittää. Sen todistavat nämä Ilta-Sanomien lukijoiden kuvat.

Aiemmin tällä viikolla nostimme keskustelun aiheeksi epäonnistuneet kampaamoreissut, kun yhdeksän suomalaisnaista paljasti, miltä hiukset ovat pahimmillaan kampaajan jäljiltä näyttäneet.

Myös monet lukijat ovat kokeneet saman.

Toiveissa oli ”helppo kesätukka” – toista tuli

”Pyysin sivuilta lyhyttä ja päältä sellaista leikkausta, että sen saa kivasti pystyyn. Toisin sanoen toiveissa oli sellainen helppo kesätukkaa.

Ei sitten ihan mennyt niin kuin Strömsössä. Olin suorastaan kauhuissani, kun pääsin kotiin. Tein omistajalle valituksen ja kävin näyttämässä leikkausta seuraavana päivänä. Hänen mielestään tässä ei ollut mitään vikaa, eikä sanonut edes anteeksi työntekijänsä puolesta, saatika että olisin saanut alennusta.

Enpä sitten ole enää koskaan astunut tuon kampaamon ovesta sisään.”

Vähän erilaiset aurinkoraidat

”Uusi kampaajani oli hiustenleikkaajana aivan loistava. Niinpä en yhdellä kertaa epäröinyt pyytää raidoitusta hiuksiin. Esitin mallikuvat kevyistä, liukuvärjätyistä aurinkoraidoista, ja kampaaja tuntui ymmärtävän, mitä haluan.

Korostin vielä, että vihaan juurikasvua, enkä halua selkeää rajaa tyveen. Kampaaja totesi, että ei värjää aivan juureen, joten rajaa ei myöhemmin tule. Ei tullut myöhemmin, sillä tuli heti. Tuli peukalon paksuiset, oranssit palkit viiden senttimerin päähän jakauksesta.

Olin järkyttynyt, mutten halunnut nolata kampaajaa toisen asiakkaan kuullen, joten soitin vasta kotiin päästyäni. Kampaaja oli tyly. Korjaukseen ei ”löytynyt vapaata aikaa”, ja minun olisi itse pitänyt pestä ja kuivata hiukseni.

Sanoin, että menen muualle – meninkin – enkä palannut. Vanha luottokampaajani ei kollegansa kanssa ollut uskoa, että kukaan ammattilainen päästää tuollaista jälkeä käsistään.”

Kauhunhetkiä Britanniassa

”Kävin Lontoossa pikavisiitillä ollessani ystäväni suosittelemassa kampaamossa laittamassa ensimmäistä kertaa raitoja hiuksiin. Jo alusta asti lähti huonosti liikkeelle, sillä varaamani kampaaja ei jostain syystä sinä päivänä ollutkaan ilmestynyt töihin. Sain sitten toisen kampaajan, ja meillä eivät kemiat kohdanneet, ei sitten yhtään. Selitin hänelle haluavani raitoja, joilla saisin piiloon tyvikasvuni, mutta samalla himpun verran vaaleampia raitoja kirkastamaan ilmettä. Kuitenkin ihan vain aavistuksen verran, että sekoittuvat omaan väriini. Oma tukkani on hyvin kellertävän blondi.

Kampaaja tähän tokaisi, että tarvitsen värin lisäksi ”tonerin” joka olisi sitten 50 puntaa lisää. Kysyin, mihin tarvitsen tämän ”tonerin”, koska en ole aiemmin moista tarvinnut tai käyttänyt. Kampaaja totesi tylysti, ettei muuten tiedä, millainen lopputulos väristä tulee. Hetken asiasta kiisteltyämme suostuin maksamaan tuon lisähinnan, jos sillä kerran päästään haluamaani lopputulokseen.

Kampaaja oli selkeästi ärsyyntynyt, ja värjätessään tukkaa hän repi hiuksiani, roiski väriä kaikkialle ja käänteli penkkiäni sinne tänne varoittamatta. Lisäksi hän länttäsi foliot aina naamaani vasten, ja siinä päällä sitten levitti väriä. En ole koskaan tuntenut oloani niin epämukavaksi kampaajan penkissä.

Kun tuli aika pestä väri pois ja laittaa tämä toneri, kampaaja sysäsi homman harjoittelijalle ja lähti itse seuraavan asiakkaan kimppuun. Toneria laittaessaan harjoittelija tokaisi värin olevan kaunis, tuhkainen. Panikoin, sillä se ei todellakaan ollut sitä, mitä halusin. Harjoittelija taisi nähdä paniikkini ja kävi hakemassa pääkampaajan paikalle. Pääkampaaja käski harjoittelijaa lopettamaan tonerin läträämisen, ettei väristä tulisi liian harmaa...

Kaiken kukkuraksi harjoittelija aloitti harjaamaan märkää tukkaani ylhäältä alas, mikä sattui, ja tunsin, kuinka hiuksia vain irtosi harjan mukana. Pyysin, että saisin harjata hiukseni itse, ja samalla kun otin hiukseni takaa sivulle harjattaviksi, pillahdin itkuun. Tukkani oli aivan yhtä hamppukasaa ja päältä ihan harmaan, sinisen ja vihreän sekoituksen värinen.

Kun tukka oli kuivattu, huomasin, että se oli myös päältä vahingoittunut ja katkeillut, ja melkein 10 senttiä oli pituudesta lähtenyt. Voi mennä hetki, ennen kuin uskaltaudun taas kampaajan penkkiin.”

Violettia poistettiin kolmen kampaajan voimin

Kuva ennen kampaajaa, sen jälkeen ja lopulta korjauskäsittelyn jälkeen.

”Kävin vuosi sitten kesällä uudella kampaajalla, kun luottokampaajani jäi opintovapaalle. Tarkoituksena oli saada juurikasvua häivytettyä ja tukan sävyä harmaannettua sekä kirkastettua.

Juureen laitettiin raidat ja muihin hiuksiin sävytys. Sävytys jäi kuitenkin tukkaani violetteina läntteinä! Kampaaja sanoi, että violetti sävy häivyttyisi pois. No, ei häivyttynyt... Tilanne oli ahdistava myös siksi, että olen töissä paikassa, jossa tällainen ”radikaali” hiusväri on hieman kyseenalainen.

Reklamoin asiasta ja sain samalle kampaajalle uuden ajan. Lopputulos oli se, että parhaimmillaan kolme kampaajaa yhtä aikaa hieroi värinpoistoaineella tukkaani pesupisteellä. Hiuksiin laitettiin hunajan sävyinen sävyte, joka taittaisi violettia. Hain vaaleanharmaata sävyä alun perin, mutta sain hiekanvärisen tuloksen. Maksoin tästä yli 200 euroa.

Lisäksi hiukseni haurastuivat värinpoistokäsittelystä niin paljon, että pitkä tukkani katkeilee jatkuvasti. Olin vuotta aiemmin vaalentanut hiukseni lähes mustasta platinanvaaleaksi suurella työllä, kustannuksilla ja niin hellävaraisesti kuin mahdollista. Tämä yksittäinen episodi pakotti minut luopumaan vaaleasta tukastani ja kasvattamaan rikki menneen tukan ajan kuluessa pois. Luottokampaajani tutki hiustani tämän käsittelyn jälkeen ja kertoi, ettei uskalla enää värjätä vaaleaksi.”

Kaksi asiointia kerralla: ensimmäinen ja viimeinen

”Luottokampaajalle ei saanut aikaa, mutta nyt heti äkkiä piti saada huonot pois, eikä pelkkä tasoitus voisi mennä pieleen...

Sain kuin sainkin ajan uuteen paikkaan, ja leikkuun jälkeen auki ollessa tukka näytti ihan hyvältä. Sanoin tosin kampaajalle, että pidän hiuksia aina kiinni ja haluaisin linjan olevan pyöreä takaa, sivut siis hieman lyhemmät.

Laitoin perään kaksi palautetta, joihin ei vastattu ikinä. Lopulta sain Messengerin kautta sitten vastauksen, että korjaisivat veloituksetta jälkensä. Kiitos, mutta ei kiitos – sen jälkeenhän ei olisi enää mitään jäljellä! He eivät siis hyvittäneet asiaa mitenkään.

Sain tällä kampaamoreissulla kaksi asiointia kerralla: ensimmäisen ja viimeisen!”

”Kampaajan oma visio” sai aikaan painajaisia

”Pääsääntöisesti hiukset hoidetaan hyvin, mutta on tapauksia, jolloin kampaajan oma visio saa aikaan monen vuoden painajaisen asiakkaalle. Pahinta tällaisessa on se, että korvausta ei voida maksaa asiakkaalle takaisin sillä verukkeella, että työ on jo tehty. Tällaisen vastauksen ainakin itse sain näiden hiusten takana olevan kampaajan esimieheltä.

Omakohtaisen kokemuksen myötä voin sanoa, että kampaaja ei kuunnellut yhtään toiveitani tai mitä yritin sanoa. Olin tyytyväinen omiin helppohoitoisiin hiuksiini, ja sovittiin, että kampaaja leikkaa sen kaksi senttiä. Oletin, että näin tapahtuisikin, mutta toisin kävi: kampaaja päätti tehdä oman makunsa mukaan.

Tuloksena oli järkyttävä pehko, jossa takaa oli tasoitettu noin 12 senttiä ja sivuilta seitsemän. Pahinta on se, että maksettua rahaa ei asiakas saa takaisin, ei myöskään vaivalla kasvatettua tukkaa. Kysymys on: Miten ammatti-ihmiset voivat saada aikaan näin järkyttävää jälkeä, ja siitä vieläpä joutuu maksamaan?”

”Taka- ja etuhiukset kuin kaksi erillistä kampausta”

”Toiveena oli eteenpäin vähän lyhenevä malli, joka hiuksissa jo olikin entuudestaan, sekä hieman kerroksia ja maksimissaan viisi senttiä pituudesta pois. Kampaaja pesi hiukset ja alkoi leikkaamaan. Itse olen huononäköinen, ja kun ilman silmälaseja piti kampaajakäynnin ajan olla, en kesken leikkauksen työtulosta nähnyt.

Leikattuaan kampaaja kysyi, laitetaanko tukkaa, mihin vastasin, että voitaisiin vaikka suoristaa. Tähän kampaaja kommentoi, ettei kyllä kerkeä sellaista. Hetken vain kampasi tukkaa ja tokaisi, että ehkäpä vähän voisi suoristaa sittenkin. Kun hän sai hiukset laitettua, hän vilautti niitä vähän peilistä takaapäin ja hoputti kassalle.

Kotiin päästessäni itku tuli: taka- ja etuhiukset olivat kuin kaksi erillistä kampausta. Laitoin ketjun sivuille reklamaation ja hetkeä myöhemmin soitin kyseiseen kampaamoon itku kurkussa ja selitin tilanteen. Puhelimeen vastannut nainen oli ystävällinen ja ymmärtäväinen. Hetken puhuttuaan he tarjosivat samalle päivälle uutta aikaa samalle kampaajalle, mutta tähän en suostunut. Tästä syystä sain ajan toiselle.

Toinen kampaaja alkoi korjailemaan hiuksia, ja mielestään ainoa vaihtoehto oli yrittää leikata hiukset takaa niin lyhyeksi, etteivät etuosan lovet näkyisi, tai vaihtoehtoisesti kasvojen ympäriltä niin lyhyeksi että lovet katoaisivat. Takaosaa lyhennettiin, ja sieltä saatiin isoimmat lovet tasoitettua, mutta etuosalle ei ollut mitään tehtävissä. Kampaaja oli selvästi turhautunut siihen, että joutui toisen työtä korjailemaan.

Korjauksen jälkeen en edelleenkään ollut tyytyväinen. Kampaaja ehdotti, että jos itse keksin jotain korjausmahdollisuuksia, voisin ottaa yhteyttä. Sain tuotehyvitykseksi 12 euron arvoisen hiustenhoitopaketin, mutta missään vaiheessa kukaan ei pyytänyt anteeksi tai pahoitellut.

Muutama päivä myöhemmin tein omaan Facebook-sivuille päivityksen, jonka laitoin julkiseksi. Vasta sen jälkeen sain yhteydenoton sähköpostilla laittamiini kahteen kuvalliseen reklamaatioon. Reklamaatiovastaava soitti ja kertoi käyneensä tilannetta läpi ensimmäisen kampaajan kanssa, joka hän oli kertonut huomanneensa virheet heti ja pyytäneensä minulta anteeksi, minkä jälkeen olisin tyytyväisenä poistunut. Puhdas vale! Vastaava ehdotti, että menisin kolmannen kerran leikkauttamaan lyhemmäksi tukkaani, mistä kieltäydyin, sillä olin jo pidemmän aikaa kasvattanut hiuksiani pitkään malliin.

Lopputuloksena he palauttivat rahani lahjakortilla. Mieleen jäi reklamaatiovastaavan sanat ”eihän tässä mitään todellista haittaa ole tapahtunut kun kyse on vain hiuksista”.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 22.8.2019.