Tässä on kesän ihanin paita – toimii asussa kuin asussa

Off the shoulder -malli korostaa kauniisti solisluita ja olkapäitä ja tuo hyvää vaihtelua t-paidoille.

Off the shoulder -paidan voi pukea materiaalista riippuen sekä arki- että kesäjuhla-asuihin.

Klassisia ja hienostuneita kesäpaitoja on paljon, mutta eräs viime vuosinakin trendannut malli on klassikon paikan ansainnut. Olkapäät paljastava off the shoulder -malli on elegantti, mutta silti mielenkiintoinen ja tuo kesäasuihin hienostuneisuutta.

Valkoinen, puuvillainen tai pellavainen, simppeli ja a-linjainen off the shoulder -paita on klassikko, joka toimii asussa kuin asussa.

Se käy niin pehmentämään farkkukankaita kuin jatkamaan romanttisten kukkahameiden pehmeää linjaa. Materiaaliksi kannattaa valita hengittävää ja laadukasta luonnonkuitua.

Farkkuhaalari + mustat terveyssandaalit = 69,99 €

Vaalea off the shoulder -paita tuo juuri sopivasti pehmeyttä ja romantiikkaa muuten rentoon ja arkiseen farkkuhaalarilookiin.

Leveähelmainen kukkahame + nudet korkeakorkoiset sandaalit = 53,90 €

Vaalea olkaimet paljastava puuvillapaita on tyylikäs valinta leveähelmaisen kukkahameen ja sandaalikorkokenkien seuraksi. Täydellinen kesäjuhlalook!

Vaaleat ja leveälahkeiset pellavahousut + ruskeat loaferit = 52,99 €

Hillityn klassinen ja ajaton kesälook syntyy off the shoulder -paidasta, pellavahousuista ja loafereista.

Kuvat: Valmistajat

