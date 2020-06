Laser, sokerointi vai sheivaus? Eri karvanpoistokeinojen plussat ja miinukset

Sheivaaminen on kaikkein helpoin ja nopein tapa poistaa karvat. Myös siinä on kuitenkin miinuspuolia.

Karvojen poistaminen kropalta voi olla helppoa ja halpaa, jolloin karvat kasvavat nopeasti takaisin tai kallista ja melko kivuliasta, jolloin ne kaikkoavat parhaassa tapauksessa loppuiäksi.

Karvojen poistaminen sieltä täältä ympäri kroppaa on tuttua suurimmalle osalle naisista. Keinoja sileän ihon saavuttamiseksi on monia. Listasimme eri karvanpoistokeinojen hyvät ja huonot puolet sekä millaiseen tarpeeseen mikäkin sopii.

Vahaus

Plussat: Vahauksessa karvat repäistään juurineen joko vahaliuskoilla tai vahamassalla tietyltä alueelta. Menetelmä poistaa karvat todella tehokkaasti, ja iho pysyy siloisena useamman viikon. Vahauksen hinta on kohtuullinen ja käsistään näppärä onnistuu puuhassa kotonakin.

Miinukset: Vahaus voi olla melko kivuliasta, toki tämä on makuasia. Miellyttävää puuha ei missään tapauksessa ole. Jos karva on paksua ja karheaa, on kipu kovempaa.

Lopputulokset eivät ole pysyviä. Jos käytössä on retinolia sisältäviä ihonhoitotuotteita, ei kasvoja kannata vahata, sillä retinolin vaikutuksesta iho voi rikkoutua. Karvojen pitää antaa kasvaa noin viiden millin pituisiksi, jotta ne tarttuvat kunnolla vahaan.

Sokerointi

Plussat: Sokeroinnissa ihokarvat poistetaan lämpimällä sokerista, sitruunasta ja vedestä muovailulla massalla. Sokerimassa vetäisee karvat ylös juurineen ja tulokset ovat yhtä tehokkaat kuin vahauksessa.

Sokerointi on iholle kuitenkin hellävaraisempi, sillä karvat poistetaan niiden kasvusuunnan mukaisesti ja massa ei ole kuumaa. Kun sokeroinnissa käy säännöllisesti, karvankasvu selkeästi vähenee käsitellyillä alueilla.

Miinukset: Karvat vedetään silti kokonaan pois ihosta, eli hellävaraisuudestaan huolimatta toimenpide sattuu jonkin verran. Kuten vahauksessa, karvan pitää antaa ensin kasvaa ja retinolien välttämistä suositellaan.

Sheivaus

Plussat: Sheivaaminen on kaikkein helpoin ja nopein tapa poistaa karvat. Terät ovat suhteellisen edullisia ja tarvittaessa sheivata voi vaikka joka päivä. Sheivaaminen on helpoin tapa pitää ohuet, vaaleat karvat kurissa.

Miinukset: Iholle voi sheivaamisen tuloksena ilmaantua sisäänpäin kasvaneita karvoja ja karvatupet voivat ärtyä. Nämä näkyvät iholla punaisina paukamina. Hyvään sheivaustulokseen tarvitsee aikaa ja reilusti vettä. Tulokset eivät suhteessa ole pitkäkestoisia.

Karvanpoistovoiteet

Plussat: Karvanpoistovoide rikkoo ihokarvan keratiinirakenteen, minkä seurauksena pienen vaikutusajan jälkeen karva katkeaa samalla kun voiteen pyyhkii pois iholta. Voiteella pääsee paikkoihin, joita sheiverillä voi olla vaikea yksin tavoittaa. Voiteessa ei ole vaaraa verenvuodatuksesta.

Miinukset: Koska karva katkeaa sheivauksen tavoin vain ihon pinnalta, kasvaa se takaisin muutamassa päivässä. Voiteiden kemikaalit ovat usein voimakkaan hajuisia ja ne voivat ärsyttää ihoa. Voiteita ei suositella käytettäväksi herkälle iholle.

Laserointi

Plussat: Laserointi toimii tehokkaimmin vaalealla iholla, josta kasvaa tumma karva: karvatuppi imee laservaloa, minkä takia karvatuppi kuumenee ja tuhoutuu ja lakkaa kasvamasta karvaa. Yksi valopulssi tuhoaa kerralla useampaa karvatuppea vahingoittamatta ympäröivää ihoa. Tuloksia näkyy yleensä 3–7 hoitokerran jälkeen. Tulokset ovat pysyviä.

Miinukset: Laserointi on kallista. Olipa kyse minkä tahansa alueen käsittelystä, on hintalappu satasia. Operaatio voi myös olla sattua jonkin verran. Laseroinnin tulokset eivät ole satavarmoja: joillekin se sopii mainiosti, kun taas toisella rahat voivat mennä hukkaan.

Lähteet: Byrdie, WebMD ja Vogue.