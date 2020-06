Testasimme 17 ripsiväriä – voittaja tekee ”aivan uskomattomat megaripset”

Jättitestissä löytyi uusia suosikkeja. Kaksi 5/5-ripsaria todella nostaa silmämeikkisi uudelle tasolle.

Hyvän ripsivärin löytäminen on kuin lottovoitto. Testasimme ja laitoimme paremmuusjärjestykseen peräti 17 ripsaria. Mukana on tuttua markettikosmetiikkaa sekä kiinnostavia uutuusmerkkejä.

Max Factor False Lash Effect Deep Raven Black, 19,50 €

Arvosana: 4 / 5

Paksu tylppäkärkinen kumiharja ei aluksi ole suosikkini. Se kuitenkin osoittautuu varsin toimivaksi: ripsivärillä ei ole yhtään taipumusta paakkuuntua. Ripsistä ei tule aivan luvatun tekoripsimäisiä, mutta ne ovat näyttävät, viuhkamaiset ja kauniisti kaartuvat. Ripset pysyvät melko pehmeinä. Värin pitäisi olla erityisen syvän musta, mutta en huomaa eroa tavalliseen mustaan.

Essence Bye Bye Panda Eyes!, 4,39 €

Arvosana: 3 / 5

Lupaus suttaamattomuudesta pitää paikkansa. Väri ei karise eikä leviä koko päivänä yhtään. Meikatessa ripsiväriä joutuu kerrostamaan jonkin aikaa, jotta ripset korostuvat kunnolla. Ripsari tuo enemmän esiin pituuden kuin antaa tuuheutta. Ripset näyttävät omaan makuuni liian harvoilta.

L’Oréal Paris Paradise Extatic, 14,90 €

Arvosana: 4 / 5

Tiheäharjaksinen harja kerrostaa väriä ripsiin vähitellen mutta lopulta näyttävästi. Samalla kun ripset korostuvat upeasti, etenkin alaripsissä volyymi aiheuttaa hieman paakkuuntumista. Siitä huolimatta lopputulos on erittäin hyvä.

Korres Black Volcanic Minerals Mascara, 25 €

Arvosana: 1 / 5

Harja näyttää ja tuntuu hyvältä, mutta jostain syystä ripsiväri tekee ripsistäni häiritsevän kökköiset. Etenkään alaripsiä en saa mitenkään meikattua siististi. Meikki ei myöskään pysy paikoillaan vaan leviää päivän aikana.

Cien Mascara Volume, 3,99 €

Arvosana: 4 / 5

Siro kärjestä kapeampi harja tekee tarkkaa jälkeä. Kerrostaminen ei aiheuta paakkuja, ja taivutus pysyy ripsissä hyvin. Ripset eivät ole aivan testin pisimmät tai tuuheimmat, mutta todella hyvältä ne silti näyttävät. Löytö tällä hinnalla.

Lily Lolo Big Lash Mascara, 18,90 €

Arvosana: 3 / 5

Iso harja, joka on paksu molemmista päistään, tuntuu aluksi hiukan kömpelöltä. Hetken harjoittelun jälkeen sillä kuitenkin saa hyvin volyymia etenkin silmän ulkonurkan ripsiin. Mineraalimeikkisarjan ripsiväri tekee varsin näyttävän lopputuloksen, mutta värillä on hiukan taipumusta kasaantua. Ripsenpäät näyttävät kuivan kökköisiltä, mikä tekee meikistä aavistuksen suttuisen näköisen.

PuroBio Cosmetics Double Dream Mascara, 15,49 €

Arvosana: 4½ / 5

Paras luonnonkosmetiikkaripsiväri, jota olen koskaan kokeillut. Ripsistä tulee viuhkamaiset, pitkät ja tuuheat, ja taivutus pysyy niissä hyvin. Alaripset ovat yhtä kauniit kuin yläripset. Pikkumiinus siitä, että väriä karisee – hyvin minimaalisesti – päivän aikana.

Benefit BadGal Bang!, 28,50 €

Arvosana: 5 / 5

Tätä ripsiväriä on vaikea kehua tarpeeksi. Kapea kumiharja tekee samaan aikaan tarkkaa jälkeä ja antaa ripsiin maksimaalista pituutta ja tuuheutta. Lopputuloksena on aivan uskomattomat megaripset. Vaikka ripsistä tulee todella näyttävät – ystäväni mielestä jopa irtoripsimäiset – ne ovat silti kevyet eivätkä yhtään tönköt. Meikki on vielä illalla yhtä täydellinen kuin aamulla.

Rimmel Scandaleyes Volume on Demand, 12,90 €

Arvosana: 1 / 5

Harjan paksupäinen muotoilu ja tiheät harjakset näyttävät lupaavilta. Jostain syystä volyymia ripsiin ei kuitenkaan tule. Väriä tulee harjaan kerralla liikaa, mikä vaikeuttaa meikkaamista ja aiheuttaa helposti töhryjä. Ripset näyttävät epätasaisilta, ja niillä on taipumus liimaantua yhteen niin, että lopputulos näyttää hiukan harvalta.

Lumene Nordic Berry Volume Mascara, 14,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Kumiharja levittää ripsarin silmänurkkien ripsiä myöten tarkasti. Väri ei paakkuunnu. Lopputuloksena on kauniit ja siistit ripset. Enemmän kuitenkin luonnolliset kuin maksimaaliset. Testin hyvää keskitasoa.

Ere Perez Natural Almond Mascara, 27 €

Arvosana: 2 / 5

Väriä ei meinaa tulla ollenkaan. Hylsy tuntuu niistävän tiheästä harjasta kaiken tuotteen pois. Lopputulos onkin äärimmäisen luonnollinen. Ripset näyttävät pitkiltä mutta hentoisilta. Tämä ripsari myös leviää hiukan ja suttaa helposti meikatessa.

IsaDora Lash Energy Treatment Mascara, 21,90 €

Arvosana: 3 / 5

Ripsiväri levittyy näppärällä kumiharjalla kauniisti. Sekä ylä- että alaripset korostuvat mutta eivät kökköönny. Väri pysyy hyvin iltaan asti, mutta ripsien taivutus ei: ripset sojottavat suorina eteenpäin melkein saman tien. Tämä ripsari on ripsiä hoitava, mutta testijakson aikana on mahdoton sanoa, kohentuuko ripsien kunto.

Clinique High Impact Mascara, 28,70 €

Arvosana: 3 / 5

Jos ripsiä haluaa kunnolla korostaa, tätä ripsiväriä joutuu kerrostamaan, jotta luvattua volyymia tulee. Lopputulos on hyvää keskitasoa – mutta melko tavanomainen eikä erotu muista testituotteista. Ripsiväri pysyy moitteetta koko päivän.

Buxom Xtrovert Mascara, 25,50 €

Arvosana: 5 / 5

Niin hyvä, että on mahdotonta antaa muuta kuin täydet pisteet. Kierremäiseen harjaa tarttuu väriä runsaasti mutta hallitusti. Lopputulos on harvinainen yhdistelmä: ripset näyttävät pitkiltä ja tuuheilta mutta samaan aikaan viuhkamaisen keveiltä. Ripsien kärjet ovat kauniin terävät, yhtään paakkuja ei tule edes alaripsiin. Sekä ripsien taivutus että väri pysyvät superkauniina koko päivän.

Idun Minerals Liv All In One Mascara, 19,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Ripsari lupaa pidentää, tuuheuttaa ja taivuttaa. Taivutan ripseni joka tapauksessa, mutta ainakin taivutus pysyy tällä tuotteella erittäin hyvin. Pituutta ripsiin tulee kiitettävästi mutta tuuheutta ei niinkään – ripset näyttävät pikemminkin pitkiltä mutta erotelluilta.

Maybelline New York The Falsies Lash Lift Mascara, 13,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Ripset muuttuvat supernäyttäviksi ihanan helposti ja nopeasti: pituutta ja tuuheutta tulee jo ensivedolla. Päistään paksumpi harja korostaa myös reunimmaisia ripsiä. Voittajista tämän erottaa se, että ripsarilla on jonkin verran taipumusta kökkööntyä esimerkiksi ripsenkärkiin, mikä tekee lopputuloksesta hiukan tönkömmän.

Gosh Boombastic Overdose Mascara, 19,90 €

Arvosana: 3 / 5

Kumiharjan pää on muotoiltu pallomaiseksi, ja oletan saavani sillä tarkasti meikattua, mutta harjan muotoilu tuntuukin päinvastoin hiukan hankalalta ja turhalta kikkailulta. Ripsiväri itsessään on perushyvä ja antaa luvattua volyymia. Etenkin alaripsiin väri hiukan kasaantuu kumiharjasta huolimatta.

Kuvat: Valmistajat

