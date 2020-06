6 naista esitteli viikoittain käytössä olevat luottofarkkunsa: ”Istuvat hyvin ja pylly näyttää kivalta!”

6 suomalaista naista esitteli farkkutyylinsä.

Luottofarkut pelastavat asukriisit, tuntuvat mukavalta päällä silloinkin kun olo on muuten epävarma ja totta kai myös näyttävät hyvältä!

Pidemmittä puheitta: luottofarkut ovat vaatekappale, joka jokaisen vaatekaapista tulisi löytyä.

5 suomalaista naista esitteli omat luottofarkkunsa ja jakoi vinkkinsä kaikille niille, joilla suosikkifarkkupari on vielä etsinnässä.

”Minun on vaikea löytää sopivia farkkuja vartalonmallini takia”

Emilian, 24, luottofarkut ovat löytyneet pari kesää sitten Zarasta.

– Nämä farkut sopivat moneen eri tyyliin ja tilaisuuteen. Voin pukea näiden kanssa tennarit tai korkokengät, riippuen fiiliksestä. Lisäksi nämä ovat todella mukavat päällä.

Emilia ei käytä farkkuja kovinkaan paljon siitä syystä, että hänen on vaikea löytää istuvia ja mukavia farkkuja.

Emilia löysi luottofarkkunsa Zarasta.

– Nämä ovat käytössä kuitenkin paljon kesäaikaan, nyt kun voin lomalla pukea päälle muutakin kuin työvaatteet.

Emilialla on antaa myös muutama vinkki kaikille, joille farkkujen löytäminen on haastavaa.

– Minun on vaikea löytää sopivia farkkuja vartalonmallini takia. Kapea vyötärö, mutta pyllyä kuitenkin on.

– Täydellisesti istuvien farkkujen löytäminen voikin olla lähes mahdotonta. Uskon, että parhaat farkut löytyvät silloin, kun niitä ei tarkoituksella lähde etsimään. Silloin tällöin saatan huvikseni sovittaa kivoja farkkuja ja yllättyä, nehän sopivat!

”Ne sopivat lähestulkoon kaikkien paitojen ja asusteiden kanssa”

Sonjan, 24, luottofarkut ovat löytyneet BikBokista. Farkut ovat viikoittaisessa käytössä.

– Nämä ovat luottofarkkuni, koska ne sopivat lähestulkoon kaikkien paitojen ja asusteiden kanssa. Ne myös sopivat tyyliini ja mikä tärkeintä, tuntuvat hyvältä päällä.

Sonja kannustaa farkkuostoksilla tuskailevia kääntymään rohkeasta vaatekauppojen myyjien puoleen ja pyytämään apua.

– Jos sovitushetkellä farkut tuntuvat yhtään epämukavilta, jätä ne liikkeeseen. Ja aina kaiken ei myöskään tarvitse olla uutta! Saatat löytää esimerkiksi Facebook-kirppikseltä edullisemmin sinulle sopivat farkut.

”Kaikista kalleimmat farkut eivät välttämättä ole ne parhaat”

Alexandra, 24, nostaa luottofarkuikseen Gina Tricotista löytyneet revityt farkut.

– Ne ovat lempifarkkuni, koska ne ovat mukavat päällä ja niissä tuntuu hyvältä liikkua. Keväällä ja kesällä niitä tulee käytetty useamman kerran viikossa. Yritän vaihdella yläosaa ja kenkiä, että saa vähän vaihtelua asuun.

Alexandra itse löysi tyyliinsä ja vartaloonsa sopivat farkut kokeilemalla eri tyyppisiä farkkuja.

– Ne kaikista kalleimmat farkut eivät välttämättä ole ne parhaat.

”Plussana on, jos reidet ja peppu korostuvat farkuissa”

Nitan, 23, suosikkifarkut ovat Gina Tricotin Perfect jeans -farkut.

– Farkut ovat parhaat jalassa, eivät purista ja joustavat hyvin. Ne ovat käytössä monena päivänä viikosta, koska ne sopivat minkä vaan paidan tai kenkien kanssa!

Nita tietää, ettei istuvien farkkujen löytäminen ole aina helppoa.

– En tyydy ihan mihin vaan farkuissa, niiden täytyy olla laadukkaat ja kestävät. Toki plussana on, jos reidet ja peppu korostuvat farkuissa, mutta hyvä istuvuus on kaiken a ja o!

”Pylly näyttää hyvältä”

Jonnan, 22, rakkaat ja luotettavat farkut ovat Monkin Taiki-mallin.

– Ne istuvat hyvin ja pylly näyttää kivalta! Käytän niitä viikoittain, lähes aina kun käytän farkkuja.

Myös Jonna on huomannut, että sopivat farkut löytyvät juuri silloin kun niitä ei etsimällä etsi.

– Kannattaa ottaa pienempi koko, jos miettii kaupassa kahden koon välillä. Lähes kaikki farkut löystyvät käytössä.

”Minulle on tärkeää, että farkuissa on todella korkea vyötärö”

Jolandan, 25, Dr.Denim-merkin luottofarkut ovat olleet käytössä jo viisi vuotta.

– Rakastan hillitysti revittyä tyyliä. Minulle on myös tärkeää, että farkuissa on todella korkea vyötärö. Näissä on melko vähän elastaania, joten ne eivät jousta paljoa, mutta juuri sen takia onkin pysyneet näin kauan hyvänä.

Jolanda käyttää suosikkifarkkujaan kesäisin viikoittain.

– Heti kun kelit alkavat keväällä lämmetä, mustat farkut vaihtuvat näihin vaaleisiin.

Myös Jolanda on mukavien farkkujen ystävä.

– Usein myös joudun itse leikkaamaan farkut itselle nilkkapituisiksi, koska olen melko lyhyt, hän kertoo.