Hymyilemistä hävennyt Laura, 25, käytti uusiin hampaisiinsa 4 000 euroa – tältä lopputulos näyttää

Laura päätti jo nuorena haluavansa korjauttaa hampaidensa ulkonäön.

Kouvolalainen Laura, 25, muistaa olleensa luokallaan aina se lapsi, jolta löytyi aina koulun hammastarkastuskäynnillä neljä uutta reikää paikattavaksi.

– Minulla on aina ollut todella huonot hampaat. Välillä se aiheutti hullua hampaiden harjaamista ja ylihoitamista. Välillä taas hampaiden hoitaminen ei jaksanut kiinnostaa, sillä ajattelin, että ovat jo niin surkeat, ettei niille mahda mitään.

Lauran hampaat ennen operaatiota.

Hampaiden kunnolla oli vaikutus myös Lauran itsetuntoon.

– Tuntemattomat lapset kysyivät, miksi minulla on näin likaiset hampaat. Kyllä se vaikutti paljon itsetuntoon.

”Olen edelleen järkyttynyt siitä, kuinka kivutonta se oli”

Jo nuorena Lauran haave oli selvä. Hän päätti korjauttaa aikuisiällä hampaansa ja aloitti säästämisen jo 13-vuotiaana.

Nuorena aikuisena Lauralla oli säästöille kuitenkin myös muuta käyttöä, eikä aikaa tai rahaa hampaiden korjauttamiselle löytynyt heti täysi-ikäistymisen aikaan.

Sysäys kohti päätöstä operaatiosta tapahtui viime kesänä, kun Laura sai hammaslääkärikäynnillään kuulla, ettei hänen hampaidensa huono kunto johtunut siitä, miten hän itse hampaitaan hoitaa. Se helpotti oloa.

Hammaslääkäri totesi Lauralla olevan hampaiden vaikea-asteinen fluoroosi.

Loppuvuodesta hammaslääkäri ehdotti Lauralle hampaiden korjaamista. Myös taloudellinen hetki oli sopiva, joten Laura päätti tarttua ehdotukseen.

Kuusi etuhammasta kunnostettiin hiomalla hampaiden ympäriltä heikkokuntoinen kiille pois ja niihin teetätettiin esteettisesti kauniimmat uudet kruunut eli kuoret keramiasta.

Laura esittelee nykyään hampaitaan mielellään.

Uusiin hampaisiin 4000 euroa

Operaation kokonaishinta oli 4000 euroa. Projektia on tarkoitus jatkaa vielä ainakin kulmahampaisiin, joten kuluja on myös vielä tulossa.

Vaikka lompakko köyhtyikin hampaiden muodonmuutoksen myötä, on aikaisemmin hymyilemistä hävennyt Laura enemmän kuin tyytyväinen.

– Olen ollut supertyytyväinen. En tunne enää oikeastaan mitään muuta eroa kuin että etuhampaat on paljon sileämmät kuin muut hampaat.

Laura on saanut uusista hampaistaan kehuja.

Nyt Laura hymyilee häpeilemättä.

– Muutkin ovat sen huomanneet. Keväällä ihminen, joka ei tiennyt operaatiosta, sanoi minulle, että minussa kauneinta on hymyni. Olen kyllä nykyään itsekin samaa mieltä!

– Myös kaikki ystäväni ja läheiseni ovat olleet samaa mieltä siitä, että lopputulos on todella hyvä. Poikaystävä toki muistaa aina mainita, että hän tykkäsi vanhoistakin hampaistani, Laura kiittää.

Mikä fluoroosi?

Lauran hampaat fluoroosin takia operoinut hammaslääkäri Ömer Acar kertoo, että fluoroosi on kiilteen muodostumisen häiriö, joka on suhteellisen yleinen alueilla, jossa pohjavedessä esiintyy paljon fluoria tai juomaveteen on lisätty fluoria.

Vaikea-asteisessa fluoroosissa kiillemateriaalin mineraalipitoisuuden vähäisyys altistaa herkästi reikiintymiselle.

Lauran hampaat ennen.

Lauran hampaat operaation jälkeen.

– Erityisesti pienillä lapsilla kiilteen kehityksen aikana saatu liiallinen fluori voi aiheuttaa fluoroosia. Aikuisiässä sitä ei enää voi tapahtua, koska kiillettä ei enää kehity hampaisiin. Tästä syystä lapsille on omat kansalliset fluorisuositukset.

– On hyvä muistaa, että suositusten mukainen fluorin käyttö ehkäisee hampaiden reikiintymistä ja fluorihammastahnaa on siis syytä käyttää hampaiden harjauksen yhteydessä, Acar kertoo.