Näin saat täydellisen rusketuksen purkista – 8 vinkkiä, joita noudattamalla et voi mokata

Täydellinen rusketus on mahdollista saada myös purkista.

Onnistunut itserusketus syntyy hyvällä pohjatyöllä ja hanskalla. Jos kaikki menee silti pieleen, voi rusketuksen pyyhkiä onneksi pois.

Kesä ja rusketus kulkevat monen mielessä käsi kädessä. Kun ihoa pääsee vihdoinkin hieman väläyttelemään pitkän odottelun jälkeen, näyttää pieni päivetys kieltämättä kivalta kevyempien vaatteiden rinnalla.

Koska pitkällinen oleskelu auringossa ja perinteinen auringon ottaminen on kaiken nykytiedon valossa vaarallista, kannattaa väri hankkia turvallisemmin purkista.

Näillä vinkeillä saat luotua iholle täydellisen rusketuksen, vaikka viettäisit kesän hellepäivät täysin varjossa.

1. Poista karvat ja kuori iho

Tasainen rusketus vaatii alleen tasaisen pohjan. Sheivaa, sokeroi tai poista karvat rusketettavalta alueelta millä tahansa valitsemallasi tavalla. Kuori sen jälkeen iho huolellisesti. Kuorinta paitsi tekee ihosta tasaisemman, se myös varmistaa rusketuksen pidemmän keston: jos ihon pinta on täynnä kuollutta ihosolukkoa, rusketus rapisee pois nopeasti.

2. Varmista, että iho on putipuhdas

Läiskät ja raidat rusketukseen syntyvät, jos iholle on vahingossa jäänyt muiden tuotteiden jämiä. Varmista siis, että kaikki deodorantti-, hajuvesi- ja muut ovat takuulla poissa iholta. Jos kantti kestää, peseydy ennen itseruskettavan levittämistä mahdollisimman kylmässä suihkussa, jotta ihohuokoset sulkeutuvat ja iho on vieläkin tasaisempi.

3. Kosteuta kriittiset kohdat

Mistä yleensä tietää, että joku on käyttänyt itseruskettavaa? Siitä, että nilkat, kyynärpäät ja polvet ovat muuta ihoa tummemmat. Myös rystyset ja varpaiden välit tuppaavat keräämään väriä. Rasvaa siis kevyesti nämä, ja vain nämä kehon helposti kuivuvat kohdat, jotta rusketusta ei tartu niihin liikaa.

4. Käytä hanskaa ja peiliä

Rusketusrukkanen on paras apuri itseruskettavan levittämiseen. Rukkanen levittää tuotetta tasaisesti ja kädetkin pysyvät siisteinä. Jos levität itseruskettavaa itse itsellesi, tee se mieluiten peilin edessä, jotta näet, minne kaikkialle tuotetta on jo laitettu.

Vita Liberata Gold Tanning Mitt -hanska, 7,95 e.

5. Valitse kasvoille oma tuote

Kasvojen solut uusiutuvat muuta kroppaa nopeammin ja iho on muutenkin erilaista, joten kasvojen rusketukseen kannattaa suosiolla varata juurikin niille tarkoitettu tuote. Kaikkein luonnollisin päivetys kasvoille syntyy rusketustipoilla, joita sekoitetaan muutama joko päivä- tai yövoiteen joukkoon. Tippoja voi käyttää ensin pari päivää putkeen, ja sen jälkeen ylläpitää päivetystä aina muutaman päivän välein.

Ivy Aïa Tan Drops -itseruskettavat tipat, 14,20 e.

6. Ota rennosti

Varaa rusketuksen tekoon aikaa ainakin puoli tuntia. Kiireessä syntyy vain epätasaista jälkeä. Kun rusketus on levitetty, hengaile loppupäivä mieluusti löysissä vaatteissa, jotta saumat eivät hankaa väriä pois. Vältä hikoilua ja peseydy vasta seuraavana päivänä, jotta väri ehtii varmasti tarttua kunnolla.

7. Rasvaa urakalla

Pidä huolella tehty rusketus hehkuvana rasvaamalla ihoa päivittäin. Tähänkin voi ottaa avuksi rusketusrukkasen: sen avulla kosteusvoiteen levitys onnistuu kädenkäänteessä koko kroppaan.

8. Mitä, jos silti menee pieleen?

Hätä ei onneksi ole metsään menneen itserusketuksen näköinen: on olemassa tuotteita, jotka on tarkoitettu nimenomaan itseruskettavan poistoon. Poistovaahto on hellävarainen iholle, sillä se purkaa värin pois iholta ilman hankaamista. Lopuksi iho kannattaa vielä kuoria.

Australian Glow Tan Removal Mousse -vaahto, 23 e.

Lähteet: Glamour ja Elle.