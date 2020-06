Testissä 15 luomiväripalettia eri budjeteille – edullinen voittaja on ”mieletön löytö”

Luomiväritestissä ilahduttivat laadukkaat ja edulliset löydöt sekä överi jättipaletti.

Testasimme kesämeikkiin 15 luomiväripalettia, joista edullisin maksaa alle kympin ja kalleimmat yli 60 euroa. Laadukkaita tuotteita löytyi joka hintaryhmästä.

Testaajan luomien iho rasvoittuu, joten meikatessa käytettiin primeria ja meikinkiinnityssuihketta.

Näin paletit pärjäsivät.

Bronx Colors Australia, 16,90 €

Arvosana: 2 / 5

Kätevän kokoinen rasia sisältää peräti 12 sävyä, kaksipäisen vaahtomuovisiveltimen ja minikokoisen peilin. Lämpimät ruskean sävyt ovat käytännölliset ja sointuvat toisiinsa saumatta. Väreillä saa aikaan luonnollisen kauniin meikin, jossa on hehkua maltillisesti.

Meikatessa tummat värit eivät häivyty yhtä hyvin kuin vaaleammat. Tämä tekee meikistä epätasaisen näköisen. Primerista huolimatta väri myös hieman kasautuu päivän mittaan luomivakoon.

L’Oréal Paris Eye Go Wild Eyeshadow Mega Palette, 24,90 €

Arvosana: 3 / 5

16 kaunista toffeen, ruusukullan ja pronssin sävyä. Värit ovat mattaa, hohtoa ja siltä väliltä, ja niiden koostumus vaihtelee kermaisesta hieman irtonaisempaan. Värisävyt ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä tekee meikkaamisesta helppoa.

Meikki pysyy moitteetta koko päivän, mutta paksumman koostumuksen omaavat värit tekevät siitä hieman raskaan ja pakkelimaisen. Sävyt myös näyttävät paletissa hohtavammilta kuin luomilla.

Essence Witch Side, 12,49 €

Arvosana: 3 / 5

Kannen silmää iskevä hologrammi ei tee pakkauksesta tyylikästä – mutta on jotenkin ihana! Ensimmäiseksi huomioni kiinnittyy siihen, että tuote muistuttaa melkoisesti Huda Beautyn The New Nude -suosikkipalettia. Eniten odotan metallinhohtoisilta sävyiltä, mutta ne osoittautuvat pettymykseksi. Värit paakkuuntuvat paksusti luomelle mutta näyttävät siitä huolimatta melko tavanomaisilta hohtoväreiltä.

Yllättäen paletin neutraalin nudet mattavärit toimivatkin paremmin. Kun teen meikin maltillisempia matta- ja helmiäissävyjä käyttäen, lopputulos on kuulaan kaunis, ja se pysyy moitteettomana iltaan asti.

Tigi Cosmetics Smoky Hot, 35,50 €

Arvosana: 1 / 5

Musta väri häivyttyy ongelmitta, mutta värien mattapintaisuus ei tee imartelevaa lopputulosta. Etenkin valkoinen sävy näyttää hurjalta, suorastaan liitumaiselta. Väriyhdistelmä on myös hiukan outo: harmaa-musta-valkoisessa paletissa on myös yksi rusehtava sävy.

Wet n Wild Color Icon Eyeshadow 10-Pan Palette V.I.Purple, 9,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Yksi testin yllättäjistä! Paletti näyttää – anteeksi vain – hieman ankealta, ja sen tummat värit tuovat ensisilmäyksellä mieleen syksyn. Meikatessa violetin, purppuran ja kullan sävyt kuitenkin heräävät ihanasti eloon, ja ne tuovat katseeseen häivähdyksen herkullista tropiikin tunnelmaa. Miinusta siitä, ettei meikki ole aivan kestävimmästä päästä.

L.A. Girl PRO Mastery, 19,90 €

Arvosana: 5 / 5

Aivan mieletön löytö! 16 runsaspigmenttistä väriä tukevassa muovipakkauksessa, jonka kannen sisäpuolella on iso peili. Sävyvalikoima on ihastuttava: mukana on kylmiä ja lämpimiä sekä mattoja ja hohtavia värejä. Tämän paletin hohtovärit myös todella hohtavat luomella. Mattavärit liukuvat luomelle ja häivyttyvät saumattomasti. Hohtovärien koostumus on hieman paksumpi ja kermaisempi, mutta nekin levittyvät silti kauniin ohuesti. Luottopaletti kesämeikkiin.

Sensai Eye Colour Palette 02 Night Sparkle, 64 €

Arvosana: 2½ / 5

Luomivärit ovat helppokäyttöisiä, ja laadukkaassa peilillisessä pakkauksessa tulee mukana peräti kaksi sivellintä. Pikkusiveltimet ovat tavallista paremmat: meikin pystyy hyvin tekemään niillä.

Valitettavasti lopputulos ei näytä oikein miltään. Samalla kun häivytän luomiväriä, se tuntuu häviävän jo liikaakin. Myöskään hohtavan sävyn hohto ei oikein tule luomilla esiin.

Gosh Eyedentity 001 Be Honest, 17,50 €

Arvosana: 4 / 5

Superkauniit, monelle sopivat sävyt. Mattavärit levittyvät moitteetta, ja hohtoa on juuri on oikea määrä: meikistä saa halutessa näyttävän, mutta se ei silti mene överiksi. Paletin yhdeksän sävyä sointuvat saumatta yhteen, mikä tekee meikkaamisesta helppoa ja nopeaa.

Dior Backstage 003 Amber Neutrals, 59,90 €

Arvosana: 4 / 5

Paletissa on kahdeksan luomiväriä sekä yhdeksäntenä nappina pohjustustuote. Primer on laadukas ja käytännöllinen lisä palettiin. En ole vielä koskaan pettynyt Diorin luomivärien laatuun – eikä niin käy nytkään. Värit ovat runsaspigmenttisiä mutta silti helposti häivyttyviä. Meikistä saa luonnollisen tai näyttävämmän hetkessä. Tummin paletin sävy sopii loistavasti myös rajausten tekoon. Itse jään kaipaamaan vain sitä, että paletissa olisi myös lähempänä vaaleaa ihonväriä oleva sävy, jolla hyvin lämpimän ruskean sävyistä meikkiä voisi tarvittaessa hiukan raikastaa ja keventää.

BareMinerals Bounce & Blur Dusk, 51 €

Arvosana: 2 / 5

Tyylikkääseen peililliseen rasiaa on pakattu viisi kookasta värinappia, joiden sävyt ovat käytännölliset ja monelle sopivat. Luomivärien koostumus lähentelee voidemaista, ja valmistajan mukaan värit voikin levittää sormin. Kokeilen ensin sivellintä, mutta sillä väriä ei oikein tunnu irtoavan. Sormin saan väristä intensiivisemmän – mutta samalla kun lisään väriin syvyyttä, meikki alkaa näyttää suttuiselta. Jostain syystä en saa tällä paletilla aikaan haluamaani lopputulosta.

Jeffree Star Cosmetics Blood Lust Artistry Palette, 68,90 €

Arvosana: 5 / 5

Överein jättipaletti, jonka olen koskaan nähnyt – violettiin samettiin verhoiltu paletti on lautasen kokoinen. Tässä ovat nyt vihdoin ne violetin sävyt, joita olen vuosikausia yrittänyt etsiä. Luomivärejä on testin eniten – peräti 18 sävyä – ja koostumukseltaan ne vaihtelevat matasta hohtavaan ja jopa foliomaiseen kiiltoon. Värit ovat myös helppokäyttöisiä: vaikka ne ovat voimakkaita, lopputulos pysyy siistinä ja hallittuna. Jos perusvärit ovat jo hallussasi, tämä paletti on todellakin jotain aivan muuta.

Shiseido Essentialist Eye Palette 05 Kotto Street Vintage, 44 €

Arvosana: 3 / 5

Shiseidon tyylikäs peilillinen paletti pitää sisällään neljä hyvin neutraalia ja jokaiselle sopivaa väriä. Värit levittyvät kuin itsestään, mutta ne eivät ole kovin intensiivisiä. Meikistä tulee kaunis, mutta se jää hiukan mitäänsanomattomaksi. Pysyy kuitenkin täydellisenä iltaan asti.

Physicians Formula The Healthy Eyeshadow Classic Nude, 12,90 €

Arvosana: 2 / 5

Luomiväri sisältää kollageenia, ja sen koostumus tuntuu miellyttävän kermaiselta. Sävyt ovat nimensä mukaisesti klassisen luonnolliset, mutta meikatessa huomaan, että toinen vaalean sävy muuttuu luomilla häiritsevän kellertäväksi. Nämä värit eivät häivyty aivan yhtä vaivatta kuin monet muut testituotteet.

Buxom Boss Babe Dolly Eyeshadow Palette, 54 €

Arvosana: 4½ / 5

12 aivan täydellisesti toisiinsa sointuvaa väriä, mattaa ja hohtoa. Luomivärien koostumus on samettinen, ja erityisen täyteläisiä ovat hohtavat sävyt. Meikistä tulee yksinkertaisesti upea. Täysiä pisteitä laskee vain se, että L.A. Girlin palettiin verrattuna näiden värien häivytys ei ole aivan yhtä helppoa, ja meikki näyttää aavistuksen raskaammalta.

Max Factor Masterpiece Nude Palette 07 Matte Sunset, 19,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Jos pelkät mattavärit riittävät, tässä on loistotuote. Ihanan samettiset värit levittyvät ja häivyttyvät niin hyvin, että meikin saa saumattomasti paikoilleen jopa paketin vaahtomuovisiveltimellä. Meikki myös pysyy päivän virheettömänä. Paletti olisi vielä käytännöllisempi, jos vaaleita sävyjä olisi toinenkin.

Kuvat: Valmistajat

