Hyvästit kärsineille käsille – nämä käsidesit myös hoitavat ihoa

Kädet nauttivat, kun kevään uusissa desinfiointiaineissa on mukana tehokkaasti kosteuttavia aineosia.

Monen kädet ovat kovalla koetuksella jatkuvan pesemisen ja desinfioimisen tuloksena. Saippua ja käsidesien sisältämä alkoholi tiuhaan käytettynä häiritsevät käsien luonnollista kosteustasapainoa ja suojakerrosta, ja siksi iho kuivuu.

Markkinoille on lanseerattu useita desinfiointiaineita, joissa on mukana erilaisia ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia. Valmistajien joukossa on ilahduttavan monta kotimaista firmaa.

Keräsimme listan uusista käsideseistä, jotka hoitavat samalla kun puhdistavat.

Piparmintun tuoksuinen Atopik Sensitive -käsidesi kosteuttaa ihoa kaurauutteen ja glyseriinin avulla. Glyseriini muodostaa ihon päälle suojaavan kalvon, joka ehkäisee kosteuden haihtumista iholta. Helsingissä valmistettua käsidesiä on saatavilla monessa eri koossa aina puolen desin matkakoosta 400 millilitran tönikkään. 6,75–19,90 €.

Luonnonkosmetiikkamerkki Mádaran Anti Hyaluron Clean Hands Gel -geelissä on 60 prosenttia alkoholia, mikä onkin alkoholiin pohjautuvissa desinfiointiaineissa minimivaatimus. Käsidesissä on mukana kasvojen ihonhoidosta tuttua, tehokosteuttavaa hyaluronihappoa. Geelikoostumus imeytyy nopeasti käsiin ja kädet jäävät hyvän ja todellakin kosteutetun tuntuisiksi. 17,50 € / 50 ml.

Frantsilan Luonnon käsidesi -suihkeessa on käytetty runsaasti hyväksi brändin oman yrttipuutarhan tuotoksia. Alkoholipohjainen desinfiointiaine sisältää muun muassa laventelin, timjamin ja teepuun eteerisiä öljyjä, jotka ovat paitsi luonnon omia taudinvastustajia, myös saavat suihkeen tuoksumaan hyvältä. Ihoa hoitavat mukana olevat aloe vera ja glyseriini. 9,10 € / 50 ml.