Toimittaja testasi erilaiset kulmatuotteet – katso kuvat kulmameikeistä ennen ja jälkeen

Kokeilimme, miltä kehutut kulmatuotteet näyttävät tosielämässä toimittajan luonnontilaisissa kulmissa.

Hyvän kulmatuotteen löytäminen on hieman samanlainen prosessi kuin täydellisen ripsivärin metsästys: se, mikä toimii kaverilla, ei välttämättä sovi sinulle. Itselle paras kulmatuote löytyy usein vain kärsivällisellä kokeilulla.

Testasimme, miltä viisi erilaista kehuttua kulmatuotetta näyttävät tosielämässä toimittajan luonnontilaisissa kulmissa.

Kulmakarvat ilman meikkiä.

1. Edullinen kulmageeli

L’Oreal Paris Plump & Set Brow Artist -kulmageeli, 8,90 €.

Kulmageelin käyttö on harvinaisen helppoa: tuotetta on harjassa juuri sopiva määrä, ja miniharjalla on helppo sutia väriä kulmiin niiden kasvusuunnan mukaisesti. Geelissä on mukana tuuheuttavia kuituja, ja kulmiin tuleekin kivasti pientä lisätuuheutta. Koska geelin kanssa kulmissa säilyy niiden oma muoto, on lopputulos melko luonnollinen.

2. Kulmakynän ja -puuterin yhdistelmä

Elizabeth Arden Beautiful Color Brow Perfector -kulmakynäkombo, 25,90 €.

Tässä kynässä on mukana itse asiassa kolme tuotetta. Ensin kulmat täytetään terävällä kynällä, seuraavaksi kulma tasoitetaan kynän keskeltä löytyvällä puuterivärillä ja lopuksi kulmat laitetaan ojennukseen ja meikki häivytetään kulmaharjalla. Kynää ja puuteria yhdistelemällä on itse helppo säädellä, kuinka tummat kulmat haluaa. Puuteriväri blurraa kynän jälkeä kauniisti.

3. Pomade-kulmaväri

Mádara Brow Pomade -kulmaväri, 23 €.

Voidemainen pomade-kulmaväri on parasta levittää vinolla kulmasiveltimellä. Värissä on tuhdisti pigmenttiä, ja jo pieni nokare tuotetta riittää värittämään molemmat kulmat arkiaamuna. Väri levittyy kauniisti ja sillä saisi halutessaan tehtyä näyttävät, paksut insta-kulmat, jos vain taitoa riittää.

4. Luksuskulmageeli

Guerlain Mad Eyes Brow Framer -kulmageeli, 48 €.

Uutuuskulmageelissä on hauskasti muotoiltu muovisuti, jonka ansiosta tuotetta saa levitettyä kulmiin pienin, kulmakarvamaisin vedoin. Jäykän sudin ansiosta kulmaa saa myös muotoiltua hieman perusgeeliä tarkemmin. Väriä annostellaan pyörittämällä pakkauksen pohjaa, ja annostelussa kannattaa olla varovainen: väriä tulee helposti liikaa sutiin, ja tyyristä tuotetta on harmittavaa heittää hukkaan.

5. Hypetetty kulmakynä

Benefit Precisely, My Brow Pencil -kulmakynä, 28,50 €.

Benefit on erityisen tunnettu kulmatuotteistaan, ja kynää kokeilemalla ymmärtää miksi. Terävää kynää ei tarvitse juurikaan painaa iholle, kun väriä tulee jo kunnolla. Kynällä on helppo täyttää kulmat sekä muotoilla niitä. Kynän muodosta huolimatta jälki on yllättävän pehmeää. Lopuksi kulmat harjataan läpi kynän toisessa päässä olevalla kulmaharjalla.