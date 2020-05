Testissä uudet aurinkorasvat! 3 pulloista sai täydet pisteet – ”Tämä tuote on uskomaton”

Mikä olisi hyvä aurinkorasvaostos? Testasimme uutuudet!

Suihkuttelimme ja levitimme, arvioimme ja pisteytimme kesän aurinkosuojauutuudet.

Kolme tuotetta nousi selviksi suosikeiksi, mutta myös tuttu markettimerkki pärjäsi.

Tältä kesän uudet aurinkorasvat tuntuivat ja näyttivät iholla!

Muista myös viime kesän uutuudet – tuotteet löytyvät yhä kaupoista! Kokeilimme kesän 15 uutta aurinkorasvaa, nämä todella vakuuttivat: ”Nyt on hyvin levittyvä tuote”

Biotherm Waterlover Sun Mist SPF 30, 36,90 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Tämä tuote on uskomaton, aivan kuin pelkkää vettä levittäisi iholle! Suihke ei tuoksu aurinkorasvalta vaan suhteellisen raikkaalta, ja se katoaa iholle heti täysin. Vaatteet voisi pukea välittömästi levittämisen jälkeen. Täydellinen tuote kaikille, mutta varsinkin heille, jotka inhoavat minkäänlaista rasvan tuntua iholla.

Biotherm Waterlover Sun Milk SPF 30, 36,90 € / 200 ml

Arvosana: 3½ / 5

Saman sarjan toinen tuote ei ihastuta aivan samalla tavalla. Maitomainen, suhteellisen kevyt voide levittyy hyvin muttei imeydy aivan kuivaksi. Tuote tuoksuu kepeän kesäiseltä ja perinteisemmin aurinkorasvamaiselta. Jälki iholla on rasvaisen öljymäinen. Plussaa hyvästä pumppupullosta ja ympäristöystävällisyydestä.

Nivea Sun Protect & Dry Touch Refreshing Sun Mist SPF 50, 14,65 € / 148 g

Arvosana: 4 / 5

Nivean uutuussuihke ei ole aurinkorasvojen luksusta, mutta tehokasta ja toimivaa suojausta. Tuoksu ei ole hyvä, ennemmin hieman pistävä, mutta käyttökokemus nostaa arvosanat korkeiksi: suihke tulee pullosta voimakkaana ja tasaisena sumuna, eikä tätä tarvitse erikseen erityisemmin levittää iholle. Helppo käyttää yksinkin koko kroppaan, ja myös tämä suihke kuivuu iholla kuivan tuntuiseksi. Korkea suojakerroin ilman pientäkään tahmaisuutta! Tämä jää käyttöön.

Lancaster Sun Beauty Protective Water SPF 30, 41,50 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Tämä suihkepullo näyttää ihanalta ja nostaa odotukset korkeiksi: tuote näyttää pullossa öljymäiseltä ja kevyeltä ja lupailee paljaan ihon fiilistä. Suihke jää kuitenkin iholle levitettäessä yllättävän tahmaiseksi, ja vaikka ihon kiilto on nätti, tunne saisi olla samettisempi. Lisäksi tuotteessa on melko voimakas, hieman parfyymimainen tuoksu.

Sun Care Gel-to-Oil SPF 50, 29,90 € / 150 ml

Arvosana: 1 / 5

Vielä huonommin pärjää niin ikään näkymättömyyttä lupaava Clarinsin geelivoide. Koko iho on tämän jäljiltä tahmainen, eikä geeli tunnu kuivuvan lainkaan – ei sovellu ainakaan rannalle, jossa hiekka liimautuisi tämän jäljiltä varmasti ihoon. Myöskään tuoksu ei ole erityisen hyvä.

Clarins Sun Care Water Mist SPF 50+, 29,90 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Toinen Clarinsin uutuus vetää puolestaan täydet pisteet – tässä on yksi ihanimmista suihkeista koskaan! Vesimäisen geelimäinen koostumus sopii vartalon ihon lisäksi hiuksille. Tämä tuoksuu hyvältä, kevyen hedelmäiseltä, ja saa ihon näyttämään hehkuvalta ja öljymäisen kiiltävältä ilman, että suoja tuntuu iholla miltään. Tuote kuivuu kuivaksi ja rasvattomaksi. Aivan loistava. Testin kaunein iho.

Sensai Silky Bronze Cellular Protective Cream for Body SPF 30, 95 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Sensain luksusaurinkosuoja muistuttaa pitkälti vartalovoidetta. Valkoinen ja kevyt mutta kermainen voide tuoksuu ennemmin aikuisen naisen hajustetulta vartalovoiteelta kuin aurinkorasvalta. Voide ei imeydy aivan täysin kuivaksi ihoon – tuntuu kaiken kaikkiaan siltä, kuin olisi käyttänyt peruskosteusvoidetta. Vaikka pakkaus on kaunis, kierrekorkki ei ehkä ole aurinkorasvassa se näppärin.

Shiseido Expert Sun Protector Face&Body Lotion SPF 30, 47 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Tässä sitten taas voide, joka kuivuu iholle aivan kuivaksi ja mattapintaiseksi! Shiseidon uutuus ihastuttaa, eikä siitä löydy yhtäkään huonoa puolta. Pakkaus on näppärän mallinen ja kokoinen, voide tuoksuu raikkaalta eikä lainkaan aurinkovoidemaiselta, juokseva koostumus levittyy helposti ja hyvin ja kuivuu välittömästi. Tämä tuote sopii jokaiselle, joka haluaa välttää kiiltävää ihoa ja rasvamaista tuntua viimeiseen asti. Plussaa siitä, että sama tuote soveltuu myös kasvoille. Loistotuote!

Aco Sun Lotion Intolerance SPF 50, 18,85 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Apteekkimerkki Aco on lanseerannut tänä keväänä aurinkoherkälle ja aurinkoallergiselle iholle oman tuotteensa. Alkoholiton, hajusteeton ja väriaineeton voide on ominaisuuksiltaan hyvin peruspurkki: koostumus on melko juoksevaa, tuote ei imeydy erityisen hyvin, ja se kuivuu iholle perinteisen aurinkovoiteen malliin. Jos kärsit aurinkoallergiasta, tuote on hankkimisen arvoinen, mutta muille ei välttämättä tarpeellinen.

Aco Sun Lotion Ato-Protect SPF 50+, 23,60 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Sama tuomio koskee sarjan toista erityisiholle suunnattua tuotetta, atooppisen ihon aurinkorasvaa. Kuivalle ja atooppiselle iholle kehitetty, myöskin alkoholiton, hajusteeton ja väriaineeton tuote vahvistaa ihon läpäisyestettä. Voide on paksua ja siksi hankalasti levittyvää ja rasvaista, mutta tarkoituksessaan atoopikoille se palvelee varmasti.

Kuvat: Valmistajat

