Näitä vaatteita suomalaiset tilaavat nyt netistä – muotijätti paljastaa suositut leggingsit

Suomessa nettishoppaillaan nyt enemmän kuin koskaan. Vaatteissa tietyt tuoteryhmät korostuvat selvästi.

Posti kertoi tänään perjantaina tiedotteessaan, että sen kuljettamat pakettimäärät ovat kasvaneet vallitsevan poikkeustilan takia ennätyskorkeiksi.

Suomalaisilla on ollut jo pari kuukautta aikaa istua kotona ja selata verkkokauppojen valikoimia – mitä muotikaupoista nyt tilataan?

Käsilaukut ja alusvaatteet kiinnostavat

– Marimekko on verkkokaupassamme kovassa nosteessa naisten muodin alueella. Erityisesti Marimekon laukut myyvät nyt todella hyvin, mutta myös vaatteet liikkuvat, SOK tavaratalo- ja erikoisliikekaupan kehitysjohtaja Päivi Juntunen kertoo MyStylelle.

Juntusen mukaan alusvaatteet ovat jatkuvasti Sokoksen TOP-tuotteissa. Myydyin merkki on Sloggi.

Käsilaukkuja ja lompakoita on myyty muihin tuoteryhmiin verrattuna enemmän.

– Niillä halutaan varmastikin hemmotella itseä poikkeuksellisena aikana, Juntunen kommentoi tiedotteessa.

Gratha-laukku on Sokoksen verkkokaupassa ostetuin Marimekon laukku. 165 €.

Sloggin ostetuin alusvaate Sokoksen verkkokaupassa on Zero Feel Lace Bralette -liivi. 34,99 €.

Miehille ostetaan huppareita ja chinoja

Rennot vaatteet ja tennarit käyvät hyvin kaupaksi. Myös reput ovat Juntusen mukaan selkeästi kasvattaneet suosiotaan tänä keväänä.

– Myymälöiden asiakasmäärät tippuivat merkittävästi tänä keväänä, mutta verkkokaupassa menestyimme. Verkkokaupan myynti oli jopa kymmenkertaista viime vuoteen verrattuna kevään kampanjan aikana, Juntunen sanoo tiedotteessa.

Miesten pukeutumisessa korostuvat vapaa-aikapainotteisuus ja helppous. Miehet ostavat ja miehille ostetaan t-paitoja, huppareita, farkkuja ja chinoja.

– Verkkokauppaan olemme saaneet tosi runsaasti uusia asiakkaita ja myynti on kasvanut ennätysvauhdilla. Tilauksella on enemmän tuotteita kuin ennen koronaa, Juntunen kommentoi MyStylelle.

Marketista kylpytakkeja

Prismasta ostetaan puolestaan yöasuja ja kylpytakkeja. Hypermarketin verkkokaupan myynti on ollut jopa 16-kertainen viime vuoteen verrattuna.

– Vaikka Prismojen pukeutumisen kokonaismyynnissä on jääty jälkeen viime vuoden tasosta, on yöasujen ja kylpytakkien myynti kasvanut. Erityisesti naisten kylpytakkien myynti on kasvanut poikkeusaikoina huomattavasti, 50 prosenttia. Vaatteiden ostaminen verkkokaupastamme on myös ollut keväällä vilkasta, S-ryhmän vähittäiskaupan pukeutumisen valikoimajohtaja Päivi Hole sanoo tiedotteessa.

Suomalaiset tilaavat Ruotsin verkkokaupoista nyt enemmän kuin koskaan

Postin toukokuinen tiedote puolestaan ilmoitti, että naapurimaan muodin verkkokaupat kiinnostavat vielä aiempaakin enemmän.

– Nyt poikkeustilan aikana Ruotsista Suomeen tuleva pakettiliikenteemme on kasvanut yli 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Postin kansainvälisistä verkkokaupan palveluista vastaava johtaja Sami Finne.

Finne luettelee naapurimaan nettishoppailun vetäviksi tekijöiksi houkuttelevat brändit, laajat valikoimat ja nopeat toimitukset Suomeen. Suosittuja ruotsalaisia verkkokauppoja ovat muun muassa lastentarvikeliike Jollyroom, muotijätti H&M ja treenivaatekauppa Sportamore.

– Ruotsalaiset verkkokaupat ovat aktivoineet suomalaisia kuluttajia hyvin kampanjoilla, mikä näkyy myös volyymeissa. Verkkokauppojen myynnissä on nyt suuria vaihteluja, osalla kasvu on ollut erittäin voimakasta. Osa kauppiaista tarjoaa ilmaisia kuljetuksia, ja kotiintoimitusten määrä on kasvanut merkittävästi suhteessa edelliseen vuoteen, Finne sanoo.

Tässä ovat suomalaisten suosimat lököilyhousut

Euroopan suurimpiin kuuluvasta muotiverkkokauppa Zalandosta kerrotaan MyStylelle, että poikkeuksellinen kevät on lisännyt mukavien oloasujen kysyntää.

– Suomalaiset asiakkaat ostavat nyt mielellään Zalandon naisten valikoimasta mustia leggingsejä, urheilutrikoita ja verryttelyhousuja. Miesten valikoimasta ostetaan varsinkin multipack-tuotteita, alusvaatteita, sukkia sekä tennareita. Lasten- ja vauvojenvaatteiden kysyntä on kasvanut tasaisesti esimerkiksi mukavien trikoiden ja verryttelyasujen kohdalla.

Zalando listasi MyStylelle naisten kolme suosittua tuotetta. Yhdet niistä ovat nämä Niken verryttelyhousut, 44,95 €.

Adidas Originals -leggingsit 29,95 €.

Nike Performance One-trikoot 44,95 €.

Miesten suosikkituotteisiin kuuluvat Calvin Kleinin bokserit, Happy Socksin sukat ja Vansin klassikkotennarit. Bokseripakkaus 44,95 €.

Happy Socks 2-pack -sukat 19,95 €.

Vansin Old Skool -tennarit 74,95 €.

Moni tilaa urheiluvaatteita nyt ensi kertaa

Suomalaiset suosivat monen eri brändin tuotteita myyvässä verkkokaupassa edelleen samoja merkkejä kuin aiemminkin. Suomalainen asiakas ostaa Zalandolta Adidasta, Nikea ja Levi’stä. Myös kotimaiset Marimekko, Makia, Reima ja Mainio myyvät.

– Erityisesti juoksuun ja fitness-urheiluun suunniteltujen vaatteiden ja tarvikkeiden myynti on lisääntynyt. Koko Zalandon laajuisesti joogavaatteiden myynti on tuplaantunut verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

Lisäksi urheilutuotteita ensimmäistä kertaa Zalandolta ostavien asiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

– Juuri nyt asiakkaamme etsivät erityisesti trikoita, huppareita ja bikinejä. Näitä kaikkia on haettu enemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta, Zalandolta kerrotaan.