Vartalovoiteiden jättitesti! Näillä pulloilla saat ihosta kauniin ja kostean – yksi pullo aivan 5/5

Kosteusvoiteissakin on eroja. Kuivaihoinen kauneustoimittaja löysi 13 testituotteen joukosta muutaman helmen ja tuotteet erilaisille tarpeille.

KUIVAIHOISELLE

Aco Body Cream Rich, 8,40 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Apteekkimerkki Acoon voi mitä ilmeisimmin luottaa aina. Merkin tuotteet eivät ole tainneet pettää tähän mennessä koskaan, ja nytkin saan todeta, että voide on yksi testin parhaista. Paksu ja rasvainen voide levittyy yllättävän ohuesti ja mukavasti iholle, eikä kuivumista tarvitse odotella mielettömästi, vaikka lopputulos onkin täyteläisen rasvainen. Vaikka tuote ei ole täysin hajusteeton, tuoksu on lupauksen mukaan varsin hento ja huomaamaton.

RAIKKAUDEN RAKASTAJALLE

Korres Cucumber Bamboo Body Milk, 17,30 € / 200 ml

Arvosana: 5- / 5

Mikä ihana tuote! Olen tykännyt kreikkalaisen apteekkimerkin kosmetiikasta ennenkin, mutta vartalovoide onnistuu yllättämään. Mitään näin kermaista, upean tuoksuista ja iholla ihanalta tuntuvaa en odottanut. Kurkun kevyt ja raikas tuoksu on valloittava, ja voide levittyy ja imeytyy hyvin. Tämän tuubin tyhjennän ilolla ja haikailen jo valmiiksi joskus loppuvan tuotteen perään!

TUOKSUA ARVOSTAVALLE

Love Beauty And Planet Shea Velvet Body Lotion, 12,50 € / 400 ml

Arvosana: 3½ / 5

Jos kaipaat vartalovoiteelta hyvää tuoksua, tämän pumppupullon sisältö miellyttää. Love Beauty And Planet keskittyy luonnonraaka-aineisiin ja kestävyyteen, ja esimerkiksi sen pakkaukset on tehty täysin kierrätysmateriaaleista. Merkin tuotteiden huumaavat mutteivät lainkaan liian voimakkaat tuoksut ihastuttavat, vaikkei edes olisi suuri tuoksuintoilija. Voide on muilta ominaisuuksiltaan ihan ok – ei ihastuta eikä vihastuta. Ehdottomasti paras anti on nimenomaan tuoksu.

LUONNONTUOTE APTEEKISTA

YA Naturae Vartalovoide, 10,40 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Yliopiston Apteekin oman brändin luonnonkosmetiikkavoide näyttää lupaavalta. Yllättävän tyylikkäästä tuubista tulvahtaa ihana puuterisen pehmeä tuoksu, mutta pakkaukseen, luonnonraaka-aineisiin ja kiinnostavaan tuoksuun hehkutettavat ominaisuudet jäävätkin. Voidetta saa levittämällä levittää iholle, jotta se edes alkaa imeytyä, eikä kosteuttavuus tai pehmeys ole testin kärkiluokkaa.

PERUSPURKKI

Clarins Moisture-Rich Body Lotion, 32 € / 400 ml

Arvosana: 3 / 5

Tutun ihonhoitobrändin voide on toimiva mutta kaikin puolin yllätyksetön. Tekee tehtävänsä, ei herätä tunteita suuntaan tai toiseen, tuoksuu perinteiseltä naisten astetta kalliimmalta vartalovoiteelta, saa ihon näyttämään ja tuntumaan hyvältä, kelpaa kaikkien ominaisuuksiensa puolesta mainiosti eikä petä vaativampaakaan rasvaajaa. Silti tämä jäisi kohdallani kauppaan.

IHO KUIN SILKKIÄ

Mon Sun After Hour Moist Vitamin & Oil Body Lotion, 11,90 € / 225 ml

Arvosana: 4- / 5

Kauneusketju Kicksin oma kosmetiikkamerkki Mon Sun yllättää tuote toisensa jälkeen – nämähän toimivat! Merkin jalkavoiteet kuuluvat suosikkeihini, mutta nyt pääsen kokeilemaan myös vartalovoidetta. Tämä on yksi testin parhaiten leviävimmistä ja nopeiten imeytyvimmistä tuotteista, eikä jätä ihoa hetkeksikään tahmaiseksi vaan silkkisen sileäksi. Huomaan hiveleväni kroppaa ihmeissäni – iho tuntuu ja näyttää ihanalta, vielä aamullakin. Ainut suuri miinus tulee suuresta hajustemäärästä ja vahvasta tuoksusta, joka on vähintään unisex ellei miesmäinen. Miksi muuten niin ihanan voiteen täytyy olla näin vahvasti hajustettu! Testaa tuoksua, ennen kuin ostat.

MAKEAA TUOKSUA

Formula 10.0.6 Tip To Toe Moisturizing Body Lotion, 9,90 € / 300 ml

Arvosana: 3- / 5

Tämä voide on todella kevyttä, helposti levittyvää ja suhteellisen nopeasti imeytyvää. En valitsisi aivan kuivaihoisimmalle – enkä hajusteille herkälle. Tuoksu on sinänsä hyvä mutta hurjan voimakas. Jos kaipaat vain kevyttä kosteutusta ja tuoksua, tämä voi olla kiva.

IHANAA LUONNONKOSMETIIKKAA

Estelle & Thild Softening Body Lotion, 21,50 € / 200 ml

Arvosana: 4+ / 5

Ihanaa luonnonkosmetiikkaa! Merkin käsivoide menestyi juuri testissämme, ja vartalovoiteessa on myös aivan ihana tuoksu. Iho tuoksuu hyvältä tämän jäljiltä. Voide on testin kevyttä päätä. Se tuntuu mukavalta levitettäessä ja imeytyy iholle sujahtaen, muttei hoida ja kosteuta yhtä intensiivisesti kuin testin muut hyvät arvosanat saaneet tuotteet. Tämä voisi olla ihana voide esimerkiksi kesäiltoihin, kun haluaa hieman kosteutusta ja ihanaa tuoksua.

ATOOPIKOLLE

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, 33,20 € / 400 ml

Arvosana: 4 / 5

Apteekkimerkin hajusteeton voide on suunniteltu erityisesti erittäin kuivalle ja jopa äärimmäisen kuivalle, esimerkiksi atooppiselle tai ärtyneelle iholle, joka kaipaa rauhoitusta ja kutinan hillitsemistä. Siihen tehtävään paksu ja rasvainen voide tuntuukin todella toimivalta. Ei tuoksua, pelkkää maksimaalista hoitavuutta – tosin muille tönkkö ja tahmaisen pinnan jättävä voide on varmasti turhankin tuju.

TESTIN PARAS

Jowaé Revitalizing & Moisturizing Lotion, 18,90 € / 400 ml

Arvosana: 5 / 5

Tämä on aivan ihana! En yksinkertaisesti keksi, kenelle tämä ei sopisi, eikä voiteesta ole mitään pahaa sanottavaa. Ihotuntuma on täydellinen, parempi kuin yhdessäkään testin tuotteessa, ja voide levittyy kauniisti, imeytyy todella nopeasti ja jättää ihon pehmeän samettiseksi. Tuoksu on hyvä, raikas ja mieto, ja vaikka voide imeytyy heti, iho jää kosteutetun tuntuiseksi. Täydet pisteet!

AIKUISEMPAAN MAKUUN

Biotherm Life Plankton Multi-Corrective Body Milk, 34 € / 400 ml

Arvosana: 4½ / 5

Biothermin uutuus on suunnattu selvästi aikuisemmalle iholle: Se lupaa ennaltaehkäistä kiinteyden menetystä ja tuoksuu myös hienostuneen ja hennon parfyymimaiselta ja puuterimaiselta. Itse voide tuntuu luksukselta. Ihana ihotuntuma, loistava levittyvyys, nopea imeytyminen ja sileäksi jäävä iho. Laatutuote.

VESIMÄISTÄ KOSTEUTUSTA

Nivea Aloe & Hydration Body Lotion, 6,90 € / 250 ml

Arvosana: 3 / 5

Nivean uutuus on todella kevyt ja raikkaan vesimäinen voide. Tuote on testin kevyin ja tuntuu viilentävältä. Tuoksu on oikein ok, raikas, eikä häiritse. Ei tunnu moneen muuhun verrattuna yhtä hoitavalta ja kosteuttavalta, vaan tuo iholle vain lisäripauksen kosteutta.

LUOTTOTUUBI

LV Perusvoide Extra, 4,25 € / 150 ml

Arvosana: 3½ / 5

Tuoksuton, perusvarma tuote. Ei testin ihastuttavimpia, mutta toimii takuulla. Paksu voide on rasvaista ja iholla hoitavan tuntuista. Ei sinänsä mitään valituksen sanaa, vaikka kaikkein tehokkain imeytyvyys ja nopein kuivuvuus tästä puuttuvatkin.

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai.