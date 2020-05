Karvoja poistavat naiset intoilevat nyt tietystä höylästä – tältä Suomessakin myyntihitiksi noussut hittisheiveri tuntuu

Safety razor eli perinteikäs metallinen kestohöylä on kasvattanut suosionsa jo ilmiöksi. Kauneustoimittaja vaihtoi muoviset karvanpoistohöylät hittiterään ja tykästyi.

Sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja lehtien sivuilla on hehkutettu viime kuukausina yhä enenevissä määrin uudenlaista karvanpoistovälinettä.

Metallinen kestohöylä, safety razor, on eksynyt yhä useamman karvojaan poistavan kylpyhuoneeseen, ja moni sitä kokeilleista sanoo, ettei vaihda takaisin muovisiin versioihin enää koskaan.

Todellisuudessa kestohöylä ei ole lainkaan uusi keksintö. Se on kehitetty alunperin New Yorkissa jo 1880-luvulla, ja ensimmäiset vaihtoteräiset versiot tulivat saataville vuonna 1901. Höylä on pysynyt lähes muuttumattomana noista ajoista lähtien, kertoo muun muassa Independent.

Yli sata vuotta vanha keksintö kasvattaa uudelleen suosiotaan. Yhä useampi haluaa kokeilla kestohöylää muovisten ja moniteräisten sheivereiden sijaan.

Ekologinen vaihtoehto

Metallisen parranajo- ja karvanpoistohöylän uuteen tulemiseen vaikuttaa useampi asia. Suosiota selittää esimerkiksi ekologisuus.

– Safety razorit ovat tyylikkäämpiä kuin modernit sheiverit, ne kestävät käytössä vuosia elleivät elinikää ja niistä syntyy vähemmän jätettä, Grooming Gurun Lee Kynaston kommentoi Independentille.

Kestohöylä on kokonaan metallia, ja vaihdettavat, metallinkeräyksessä kierrätettävät metalliterät pakataan paperikääreeseen.

Safety razoreissa vaihdettava terä on metallinen partaterä, joka kiinnitetään höylän pään kahden kappaleen väliin. Terä taipuu optimaaliseen kulmaan ja on käytettävissä höylän molemmin puolin.

Suomessa jo kauneusverkkokaupan myydyin tuote

Suomessa kestohöylä on noussut jo kosmetiikkaverkkokauppa Pretty.fin myydyimmäksi tuotteeksi. Kestohöyliä löytyy monelta brändiltä, mutta erityisesti kotimainen Geisha Shaver on suomalaisten mieleen ja ”ylivoimaisesti suosituin” tuote koko kaupassa.

– Etenkin nyt, kun maailma on pysähdyksissä, tuntuu, että asiakkaat haluavat panostaa entistä enemmän laadukkaisiin ja ekologisiin tuotteisiin. Zero waste -kestohöylä on huippusuosittu asiakkaiden ostoskoreissa.

Kestohöyliä tituleerataan minimaalisen ja helposti kierrätettävän jätteensä ansiosta myös zero waste -höyliksi. Toimitus otti testiin kotimaisen Geisha Shaver -brändin höylän.

Näin se toimii

Testasimme hypetetyn höylän.

Ensimmäistä kertaa safety razorilla ajavalle homma on jännittävää: höylään kiinnitettävän, huipputerävän näköisen partaterän käsitteleminen tuntui alkuun hurjalta, mutta kun terän sai kiinni varsiosaan ja höylän ihoa vasten, luotto löytyi.

Nimensä mukaan safety razor on suunniteltu turvalliseksi. Noin 45 asteen kulmassa ja omalla painollaan höylä liukuu iholla heti sen tuntuisena, ettei vaaraa kömmähdyksistä ole.

Sheivaaminen kannattaa aloittaa helpoista alueista, kuten sääristä, jotta ajeluun saa tuntumaa. Kainalot hoituvat myös helposti ilman haavereita. Hetken harjoittelun jälkeen uskallan varmasti myös bikinialueelle.

Tärkeää on olla painamatta höylää sen omaa painoa enempää, edetä huolellisesti ja hätiköimättä ja muistaa venyttää ihoa tarvittaessa napakammaksi.

Höylä tuntuu iholla paljon moderneja moniteräisiä verrokkejaan hellävaraisemmalta. Karvat katkeavat superterävällä terällä välittömästi ja siististi, eikä iho ärsyynny lainkaan.

Kuten muidenkin terien, myös kestohöylän kanssa on käytettävä aina ajelua helpottavaa sheivausgeeliä, -vaahtoa tai -voidetta. Itselläni on käytössä Geisha Shaverin oma sheivaussaippua, mutta uskoisin homman hoituvan aivan yhtä hyvin muillakin tuotteilla.

Kestohöylä vakuuttaa myös kauneustoimittajan!

Yksi terä kestää noin 20 käyttökertaa, maksaa alle euron

Pretty.filtä kerrotaan, että terän vaihtovälille ei ole varsinaista sääntöä.

– Parranajohifistelijät, jotka käyttävät samoja perinteisiä metallisia vaihtoteriä, vannovat, että terä tulee vaihtaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä taitaa kuitenkin olla enemmän harrastelijapiirin käytäntö. Me olemme neuvoneet asiakkaitamme vaihtamaan terän, kun se tuntuu tylsältä.

Tylsyyden huomaa yhtä lailla kuin moniterähöylissäkin. Toiset neuvovat vaihtamaan terän kuukauden välein, mutta käyttömäärät vaihtelevat kuukausitasolla käyttäjien kesken suurestikin.

– Sanoisimme kokemuksemme ja asiakaspalautteiden perusteella, että terä kestää noin 20 käyttökertaa.

Metalliset kestohöylät kannattaa säilyttää poissa suihkusta kuivassa paikassa. Samat universaalit terät käyvät kaikkiin höyliin, olivat varsiosat sitten miehille tai naisille suunnattuja.

Kestohöyliin sopivia partateriä löytyy monelta eri brändiltä, ja niiden kappalehinnat liikkuvat muutamissa kymmenissä senteissä. Muun muassa Bicin terät 1,95 € / 5 kpl, Feather-terät 4 € / 5 kpl ja Astran terät 3,90 € / 5 kpl.

Klassinen partahöylä kehitettiin aikoinaan helpottamaan vaikeampaa veitsiajoa, kertoo Shave Club Finland. Sen mukaan yksi terä on nykypäivän viisiteräisiin höyliin verrattuna parempi vaihtoehto, sillä jälki on parempaa, se on hellävaraisempi iholle ja luonto ja lompakko kiittävät. Klassinen partahöylä kestää perinnöksi asti, 17,90 €, Shave Club Finland.

24,95 €, Geisha Shaver.

43 €, Edwin Jagger / Kicks.

29,90 € / Beard Monkey / Lyko.

35,90 €, Mühle / M Room Shop.