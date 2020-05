Musta silkkihame on ikiklassikko – näin puet sen kolmella erilaisella juhlatyylillä

Klassikkovaatteet toimivat kaudesta toiseen ja melkein asun kuin asun tukipilarina.

Viime viikolla yksi klassikkojen klassikko, musta silkkihame, yhdistettiin arkilookeihin. Tällä viikolla tämä elegantti vaatekappale puetaan juhla-asuun.

Musta silkkihame on klassikko, jonka käyttöä ei herkän ohuesta materiaalista huolimatta kannata arastella. Musta silkkihame tuo juhlalookeissa juuri sopivaa tasapainoa niin romanttisen hempeisiin asuihin kuin räväkän rohkeisiin kokonaisuuksiin.

On tyylisi klassinen, moderni, naisellinen tai minimalistinen, löytyy mustalle silkkihameelle käyttöä – niin arjessa kuin juhlassakin. Kun hameen helma on tarpeeksi pitkä, selkeästi yli polven, on se hienostunut valinta koska tahansa.

Röyhelöpaita + sandaletit = 54,99 €

Romanttinen ja hempeä juhlalook syntyy mustasta silkkihameesta sekä pastellinvihreistä röyhelöpaidasta ja sandaalikorkokengistä, jotka tasapainottavat pehmeydellään sopivasti hameen vahvaa mustaa väriä. Asu on tyylikäs ja elegantti.

Valkoinen paitapusero + korkeat saappaat = 42,94 €

Musta silkkihame, mustat korolliset saappaat ja valkoinen koristekauluksinen paita muodostavat klassisen, mutta modernin ja vahvan juhlalookin. Tämä asu sopii moneen tilanteeseen.

Spagettiolkaintoppi + sametti-rusettikorkokengät = 51,98 €

Musta silkkihame on täydellinen juhlavaate rauhoittamaan värikkäämpääkin juhla-asua. Silkkihame yhdessä pinkin topin ja pinkkien sametti-rusettikenkien kanssa luo nuorekkaan ja näyttävän juhla-asun ripauksella klassisuutta.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti. Lue sarjan muut jutut täällä!