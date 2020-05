Testissä puhdistavat kasvonaamiot: Parin minuutin pikahoito kaunisti, löytyi myös hyvä halpistuote

Pintakuivan mutta selkeästi rasvoittuvan sekaihon omistava toimittaja testasi kahdeksan puhdistavaa kasvonaamiota eri hintaluokista. Näin ne pärjäsivät.

Nuxe Insta-Masque Purifying + Smoothing, 24 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Puhdistava ja tasoittava naamio sisältää ihoa rauhoittavaa ja pehmittävää ruusunkukkaisvettä, liiallista kiiltoa vähentävää ja ihohuokosia supistavaa valkoista savea sekä ihoa hellävaraisesti kuorivaa piioksidia. Lupaa puhtaan ja kiillottoman ihon.

Kokemus: Miellyttävä ja hellivä kokemus! Lyhyt kahden minuutin vaikutusaika sopii myös kiireaamuihin. Ei tuoksu juuri miltään eikä kuivu iholle. Tuntuu ihanan hellävaraiselta, mutta lopputuloksena ihohuokoset ovat selvästi supistuneet. Nopeaan ihon kaunistukseen.

L’Oréal Paris Pure Clay Soothing Mask, 10,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Sisältää tehokkaan yhdistelmän kolmea eri savityyppiä sekä rauhoittavaa malvankukkauutetta. Täyteläinen, hypoallergeeninen koostumus puhdistaa ihon hellästi ja tehokkaasti sitä kuivattamatta.

Kokemus: Hyvin vieno tuoksu ja hellän tuntuinen koostumus. 10 minuutin vaikutusajan jälkeen naamio on kuivunut, mutta iho ei. Naamion jäljiltä iho tuntuu puhdistetulta, hoidetulta ja superpehmeältä. Sopii varmasti myös herkälle ja kuivalle iholle.

Patyka Detox Charcoal Mask, 19,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Epäpuhtaan ihon tehohoito, joka syväpuhdistaa ihohuokoset. Hiili imee itseensä ylimääräistä talia ja vähentää epäpuhtauksia, vihreä savi korjaa ja uudistaa ja sinkki puhdistaa ihoa. Sekaihosta rasvoittuvalle iholle sekä akneen ja epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Tummanharmaa ja voidemainen naamio tuoksuu raikkaalta ja levittyy silkkisesti iholle. Ei kuivu iholle ja on helppo pestä pois. Tuntuu hemmottelevalta, ei lainkaan kurittavalta. Iho tuntuu käytön jälkeen puhtaalta ja pehmeältä ja ihohuokosetkin supistuvat hieman.

Lumene Puhdas Deeply Purifying Birch Charcoal Mask, 9,90 € / 75 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Puhdistaa, imee itseensä epäpuhtauksia ja hillitsee ihon ylimääräistä öljyisyyttä. Jättää ihon syväpuhdistetuksi ja mattapintaiseksi sitä kuivattamatta. Rasvoittuvalle ja sekaiholle.

Kokemus: Syvänmusta geelinaamio levittyy kasvoille raikkaana ja vaaleanharmaana. Vieno koivun tuoksu vie ajatukset ihanasti kesään. Geeli ei kuivahda iholle, ja peseytyy helposti pois. Suositeltu vaikutusaika on hieman pidempi kuin useimmilla muilla testin naamioilla, 15 minuuttia. Iho näyttää hoidon jälkeen tasaiselta ja raikkaalta.

Physicians Formula Pore Refining White Halloysite Clay Mask, 14,90 € / 17 g

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: ”Uuden sukupolven” voiteesta saveksi muuttuva naamio, joka supistaa ihohuokosia ja on täynnä luonnollisia mineraaleja. Kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Puikkoon pakattu naamio on teoriassa hyvä idea: tasainen kerros käsiä likaamatta! Tuotetta kuitenkin tulee kasvoilleni puikosta aivan liikaa ja epätasaisesti, ja lopulta se on pakko levittää käsin. Itse sisältö on aika klassisen oloista savinaamiota: paksua ja valkoista jankkia, joka tuoksuu lähinnä puhtaalta savelta. Tuote kuivahtaa iholle miellyttävän pehmeäksi kerrokseksi ja peseytyy helposti pois – ei kiristä, halkeile tai kuivu liikaa. Lopputuloksena on nitisevän puhtaalta tuntuva iho, ja huokosetkin näyttävät hieman supistuneen. Plussaa lyhyestä 5 minuutin vaikutusajasta.

Formula 10.0.6 Take Back Control Oil-Controlling Mud Mask Cacao + Charcoal, 9,90 € / 100 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Voidemainen mutanaamio, joka puhdistaa ihohuokosia ja tasapainottaa talintuotantoa. Aktiivihiiltä sisältävät misellipallot poistavat talia ja likaa, kaakaovoi kosteuttaa ja pehmentää ihoa.

Kokemus: Vaalea ja voidemainen naamio tuoksuu hurmaavasti suklaalta ja tuntuu hemmottelevalta. Tämä saattaa olla etenkin nuoremman käyttäjän makuun. Naamiota pitää hieman hieroa ihoon, jotta aktiivihiiltä sisältävät misellipallot hajoavat ja leviävät iholle. En tiedä tekeekö tämä varsinaisesti jotain vai lisääkö vain elämyksellisyyttä. Naamio kuivuu iholle kiristämättömäksi kerrokseksi, joka jättää pesunkin jälkeen hieman kalvon tunnetta iholle. Pesun jälkeen en huomaa ihossa juuri mitään muutosta, edes ihohuokoset eivät ole juurikaan supistuneet.

Organic Shop Sea Depth Face Mud Mask Organic Algae & Sea Mud, 3 € / 75 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Puhdistaa hellästi ja auttaa pienentämään ihohuokosia. Orgaaniset levät, meren muta ja hivenaineet ravitsevat ja kosteuttavat ihoa.

Kokemus: Mukavan voidemainen koostumus, joka levittyy iholle helposti eikä kuivu kiristäväksi. Sopii varmasti myös kuivalle iholle, sillä iho ei tunnu heti pesunkaan jälkeen yhtään kuivalta. Jättää pestessä hieman kalvon tunnetta iholle. Kovin ihmeellisiä vaikutuksia en huomaa, ja tuoksukin tuo mieleeni lähinnä jonkin kodinpesuaineen, joten testin suosikkien joukkoon tämä ei nouse.

Cien Pure Purifying Mask With Dead Sea Salt & White Clay, 0,99 € / 2 annosta

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kuolleenmeren suolaa sisältävä naamio puhdistaa ja supistaa ihohuokosia, vähentää ylimääräistä talia ja kiiltoa ja tekee ihosta tasaisen. Syväpuhdistaa hellästi ja voi auttaa säännöllisesti käytettynä ehkäisemään ihon epäpuhtauksia.

Kokemus: Plussaa pakkauksesta, jossa on kaksi yksittäispakattua pussia kahteen käyttökertaan: pieni kynnys kokeilla ja helppo pakata mukaan. Tuotetta on pakkauksessa juuri sopivan runsaasti, ja se levittyy kasvoille voidemaisena kerroksena, joka ei kuivu tai kiristä. Tuoksussa on merellistä raikkautta. Pesun jälkeen iho näyttää ja tuntuu puhtaalta ja kiillottomalta ja ihohuokosetkin näyttävät hieman supistuneen. Hinta-laatusuhde kohdallaan!

Kuvat: Valmistajat

