Nämä tuoksut tulevat Suomesta – uudet kotimaiset hajuvedet ammentavat luonnosta

Uudet tuoksubrändit ammentavat inspiraatiota nyt Suomen luonnosta ja suomalaisuudesta. Osa hajuvesistä jopa valmistetaan Suomessa.

Suomi on saanut tällä viikolla joukon maastamme inspiroituneita tuoksuja.

Tuoksubrändi Scent of Finland lanseerasi neljä erilaista hajuvettä, Kajo-, Kaltio-, Korpi- ja Vire-tuoksut eilen maanantaina. Pullot tulivat myyntiin brändin omille nettisivuille ja Stockmann-tavaratalon verkkokauppaan.

Viime vuonna perustetun Scent of Finlandin unisex-tuoksut valmistetaan Suomessa. Nyt tuoksuja saa verkosta, mutta jatkossa ne tulevat saataville myös valikoitujen tavaratalojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoille.

Tuoksujen valmistuksessa apuna on ollut ranskalainen parfymööri Maud Chabanis. Chabanis tutustui Suomen luontoon Espoon Nuuksiossa, Saimaan järvimaisemissa ja Lapin luonnossa Rovaniemellä. Kokemuksiensa pohjalta hän kehitti neljä erilaista tuoksukaavaa.

”Meillä ei ollut tuotetta, joka muistuttaisi luontomme kauneudesta”

Idean takana on 36-vuotias Katja Vanhanen, joka on paluumuuttanut Suomeen Isosta-Britanniasta, jossa hän työskenteli finanssialalla.

– Tuoksumaailma on melko kaukana siitä, mitä aiemmin tein. Olen kuitenkin aina ollut henkilökohtaisessa elämässäni kiinnostunut hajuvesistä.

Idea Suomea kuvaavista tuoksuista syntyi pari vuotta sitten. Vanhanen matkusti työnsä vuoksi paljon ja tuli tapaamaan perhettään ja ystäviään säännöllisesti Suomeen ja näki kotimaansa ulkopuolisen silmin.

– Suomi tunnetaan esimerkiksi Marimekosta ja Muumeista ja tietysti ihaillusta luonnostamme. Meillä ei kuitenkaan ollut mielestäni tuotetta, joka muistuttaisi luontomme kauneudesta. Halusin tuoksuista Suomessa valmistettuja ja maatamme kuvastavia.

Tarkoitus on saada markkinoita auki suomalaisten lisäksi myös ulkomaisille kuluttajille. Vanhasen mukaan suomalaisilta lentokentiltä ulkomaalaisten turistien kotiin viemiseksi tarttuu usein suklaalevy tai suomalaista vodkaa, mutta nyt myös tuoksut voivat toimia tuomisena Suomesta kotiinsa palaavalle matkustajalle.

Ei ainoa suomalainen tuoksubrändi

Suomessa hajuvesivalmistus on vähäistä. Scent of Finlandin tuoksut valmistetaan Itä-Uudellamaalla. Se on ainoa suomalainen hajuvesivalmistaja, joka saa käyttää tuotteissaan kotimaisuudesta kertovaa Avainlippu-merkkiä.

Aiemmin suomalaisessa tuoksukentässä on nähty muun muassa Lumenen hajuvesilanseeraukset Timantti Hangella ja Taikahuilu 1970-luvulla ja kymmenisen vuotta sitten kehitetty PP Perfumes Helsingin Hannele, kertoo tuoksusivusto Fragrantica.

Nyt, samaan aikaan Scent of Finlandin kanssa, toinenkin kotimainen tuoksubrändi ottaa jalansijaa.

Nakuna Helsinki on vuonna 2019 perustettu, yrittäjien ja markkinointiammattilaisten Anu Igonin ja Jaakko Veijolan tuoksubrändi, jonka valikoimaan kuuluvat tuoksut iho, avanto, mittumaari, ralli ja musta.

Myös Nakunan tuoksut ammentavat inspiraationsa Suomesta, Suomen luonnosta ja suomalaisuudesta. Niiden takana on joukko sveitsiläisen tuoksuvalmistaja Givaudanin parfymöörejä. Viisi tuoksua lanseerattiin tänä keväänä.