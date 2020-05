Oletko taivuttanut ripsesi sittenkin väärin? Näin saat ripsiin kauniin kaaren takuuvarmasti joka kerta

Ripsentaivuttajat ratkaisevat tikkusuorien ripsien kirouksen sekunneissa, kunhan niitä käyttää muutaman säännön mukaan.

Perinteisesti suomalaiset ripset sojottavat tikkusuorina ja mielellään vielä alaviistoon. Ripsentaivuttajat tulevatkin monelle naiselle tutuksi samalla, kun ripsiväriä alkaa käyttää ensimmäisen kerran.

Keskiaikaisen kidutuslaitteen näköisillä taivuttimilla saa ripsiin paljon kaivattua kaartuvuutta ja näyttävyyttä, kun niitä osaa käyttää oikein.

Muotoile ennen maskaraa

Ripsi kihartuu parhaiten puhtaana. Jos ripsiä taivuttaa ripsivärin laiton jälkeen, voi ripsen päälle kuivunut maskara edesauttaa ripsien katkeamista sekä saada ripset takertumaan toisiinsa. Pahimmillaan ripset voivat aavistuksen märän maskaran takia jäädä kiinni kihartimeen ja lähteä kokonaan irti taivuttamispuuhassa.

Etene hellällä otteella

Hellä ote hoitaa homman parhaiten. Kun käden pitää rentona, syntyy ripseen luonnollinen kaarre eikä ripsiä katkeile liian kovan puristuksen takia.

Luonnollisen lookin luomiseksi ripsiä kannattaa taivuttaa useasta kohtaa: aloita taivutus läheltä ripsien tyveä, paina kiharrinta kevyesti muutaman sekunnin ajan ja toista sama ripsien pituudesta riippuen kerran tai kaksi ripsien puolivälissä ja lähellä kärkeä.

Muista säännöllinen puhdistus

Vaikka ripset muistaisikin aina taivuttaa puhtaina, voi ripsiin ja ripsien tyveen jäädä pieniä meikkijäämiä, jotka ajan saatossa kerääntyvät tyynyyn töhnäkerrokseksi. Meikin lisäksi pehmustetyynyyn kertyy kuolleita ihosoluja sekä ihon bakteereja. Kun likaa on tarpeeksi, ei taivutin enää toimi toivotulla tavalla.

Puhdista taivutin samalla, kun putsaat muutkin meikkivälineet. Pyyhi meikinpuhdistusliinalla huolellisesti taivuttimen tyynyosa sekä ripsien yläpuolelle jäävä kaari, johon nimenomaan meikki helposti kertyy.

Pidä huolta tyynystä

Metallinen tai muovinen taivutin kestää parhaimmillaan käytössä vuosikausia, mutta tyynyosa on hyvä päivittää säännöllisin väliajoin. Näköaisti on paras tuomari päivitystarpeen toteamisessa: kun tyynyssä alkaa näkyä kulumisen merkkejä, on se syytä vaihtaa uuteen. Jos taivutin on päivittäisessä käytössä, näin tapahtuu yleensä kolmen-neljän kuukauden välein.

Panosta laatuun

Taivutuksen tarkoitus on saada ripsiin maksimaalinen näyttävyys minimaalisilla vahingoilla. Useimmiten tämän kombinaation takaamiseksi taivutinta ei kannata etsiä kaikkein halvimmasta hintaluokasta. Taivuttimissakin paras laite löytyy kokeilemalla: yksi taivutin tarttuu kaverin ripsiin täydellisesti, kun taas itselle toimii täysin toinen laite.

Cailapin The Curler no.1 -taivutin on kelpo, perinteinen taivutin, jossa on hyvä hinta-laatusuhde, 9,90 €.

Diorin taivuttimissa on muoviset kahvat, joiden avulla taivutusjälki on pehmeämpi, 28 €.

Shiseidon metalliset taivuttimet ovat kulttilaitteen maineessa, 29,50 €.

Lähteet: Good Housekeeping, Self