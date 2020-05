Toimivatko hiuksen rakennetta korjaavat shampoot ja hoitoaineet? Testasimme tuotteet, jotka lupaavat vahvan tukan ja upeita tuloksia

Rakennepaikkaavat shampoot, hoitoaineet ja hiusnaamiot lupaavat hiuksista vahvemmat, suojatut ja hyvän näköiset. Toimivatko tuotteet todellisuudessa?

MyStyle otti testiin hiusten rakennetta korjaavat sarjat viideltä eri hiusbrändiltä.

Tuotteita testattiin puolipitkiin ja hyvin pitkiin värikäsiteltyihin hiuksiin, jotka kummatkin ovat melko perinteistä suomalaista hentoa hiuslaatua.

Näin tuotteet toimivat kotisuihkussa.

Biozell Bioplex Bonder Shampoo, Conditioner & Mask

Biozell Bioplex Bonder Shampoo, 15 € / 250 ml, Conditioner, 15 € / 250 ml, ja Mask 15 € / 150 ml.

Lupaus: Kotimaisen Biozellin rakennepaikkaava linja takaa jopa kolme kertaa vahvemmat hiukset. Tuotteet vahvistavat ja rakennepaikkaavat hiusta sisältäpäin ja luovat uuden rakenteen hiukseen estämään hiusten vahingoittumista.

Kokemus: Pumppaan kämmeniin keskikokoisen annoksen shampoota, joka vaahtoaa runsaasti. Shampoo tuoksuu huumaavan hyvältä ja on vaahtoutuvuutensa takia todella vaivaton käyttää.

Pakkauksessa lukee, että shampoon tulisi antaa kiiltoa ja elinvoimaa. Tämän lisäksi shampoon tulisi kosteuttaa ja ravita. Monta lupausta, ja tuntuukin siltä, että pesutulos vaihtelee päivästä riippuen. Välillä hiukset ovat todellakin huomattavasti tavallista napakammat, välillä näyttää siltä kuin hiukseni olisivat tavallista rasvaisemmat.

Hoitoaineen koostumus on kevyt. Ongelmana on joskus ollut, että ohuet hiukseni latistuvat hoitoaineen käytöstä entistä enemmän, mutta nyt näin ei tapahdu – kunhan ainetta annostelee kohtuudella.

Hiusnaamioita en ole uskaltanut käyttää useaan vuoteen, sillä lopputulos on yleensä viikon mittainen rasvaletti, joka on kaikkea muuta kuin se pöyhkeä ja paksu tukka, josta haaveilen. Naamio yllättää täydellisesti. Pidän naamiota hiuksissa hieman alle suositellun viiden minuutin käyttöajan, mutta lopputulos on upea. Hiukset ovat paksun, tuuhean ja hyväkuntoisen näköiset. Hiukset tuntuvat todella jämäkiltä ilman, että ne latistuivat, kuten yleensä käy, kun käytän hiusnaamiota.

Vitality’s Epurá Reconstructing Shampoo & Conditioner

Vitality’s Epurá Reconstructing Shampoo, 30,40 € / 250 ml, ja Conditioner, 36,95 € / 200 ml, kampaamoista.

Lupaus: Italialaisen hiustenhoitomerkin jälleenrakentava shampoo ja hoitoaine lupaavat vähitellen täyttää hiuskuitua, jolloin hiuksesta tulee vahvempi ja hiusten katkeilu vähenee. Rakennepaikkaavat vaurioitunutta hiusta ja kasvattavat hiuskuitujen volyymia.

Kokemus: Tuotteissa on tavanomainen mutta miellyttävä tuoksu. Molempien koostumus on yllätys: shampoo on ohutta ja vaahtoaa maltillisesti, ja myös hoitoaine on melko vesimäistä koostumukseltaan.

Hiuksiin tulee toivomaani jämäkkyyttä ja runsautta heti ensimmäisen pesun jälkeen. Kampaajanikin huomaa eron ja sanoo, että tukassa todella on enemmän volyymia kuin tavallisesti.

Hoitoaine levitetään pesun jälkeen pyyhekuivattuihin hiuksiin, eikä sitä huuhdella. Pitkiin hiuksiini tämä ei ole sopivin tuote, sillä latvat takkuuntuvat tavallista helpommin.

Fudge Professional Damage Rewind Reconstructing Shampoo & Conditioner

Fudge Professional Damage Rewind Reconstructing Shampoo, 26 € / 250 ml, ja Conditioner, 26 € / 250 ml.

Lupaus: Etenkin blondien suosimista hopeatuotteistaan tunnetun hiusbrändin rakentavat tuotteet hyödyntävät Opti-Plex- ja HairGuard-teknologioita, jotka vahvistavat ja suojaavat hiusta tehokkaasti ja pitävät ne hyväkuntoisena. Silottavat ja korjaavat hiussuomuja ja antavat sileän, kampaamomaisen lopputuloksen.

Kokemus: Shampoo koostumus on melko juoksevaa, mutta hiuksissa shampoo vaahtoutuu hyvin ja sitä on helppo levittää. Tuoksu on mieto, hieman kliininen mutta silti miellyttävä. Hoitoaine on shampoota paksumpaa. Tämä on hyvä, sillä hoitoainetta ei lorauta hiuksiin liian suurta annosta.

Pesutuloksessa ei ole moitittavaa. Hiukset ovat jonkin verran tanakamman tuntuiset, mutta eivät kuitenkaan erityisen tuuheat. Hiuksiin jää pesusta mieto tuoksu. Tässä voisi olla hyvä perusshampoo arkeen.

Olaplex Bond Maintenance Shampoo & Conditioner

Olaplex No.4 Bond Maintenance Shampoo, 31,90 € / 250 ml, ja No.5 Bond Maintenance Conditioner, 31,90 € / 250 ml.

Lupaus: Värjäyksen tai vaalennuksen yhteydessä tehtävästä, hiuksia säästävästä Olaplex-kampaamohoidosta huippusuosioon nousseen brändin kotona käytettävä shampoo vahvistaa, korjaa ja kosteuttaa hiuksia tehden ne kiiltäviksi ja helposti käsiteltäviksi. Hoitoaine korjaa hiusvaurioita, silottaa ja vahvistaa hiuksia latistamatta.

Kokemus: Pestessä ihana tuoksupilvi ympäröi hiukset, ja paksuhko shampoo vaahtoaa ylellisen runsaasti. Myös hoitoaine on niin paksua, että pulloa joutuu hiukan ravistelemaan. Tuotteet tuntuvat jo tässä vaiheessa tehokkailta.

Pesun jälkeen hiuksista tulee kuohkeat ja tavallista runsaammat mutta takkuuntumattomat. Tukka näyttää hyväkuntoisemmalta, eikä ole yhtä lättänä kuin yleensä. Näistä on vain hyvää sanottavaa!

Sim Sensitive SensiDO Simplex Bonder Re-Bonding Shampoo & Conditioning Mask

Sim Sensitive SensiDO Simplex Bonder Re-Bonding Shampoo, 25,90 € / 250 ml, ja Conditioning Mask, 25,90 € / 250 ml.

Lupaus: Kotimaisen Sim Sensitiven shampoo rakennepaikkaa, vahvistaa, korjaa, kosteuttaa ja suojaa hiuksia. Hoitoaine lisäksi parantaa hiusvärin kestoa ja antaa suojaa myös mekaanista rasitusta vastaan. Tekevät hiuksista kiiltävät, hoidetun näköiset ja helposti käsiteltävät.

Kokemus: Shampoota ja hoitoainetta annostellaan pumppupullon avulla. Tuotteet ovat hajusteettomia, eivätkä tuoksu miltään, joten ne sopivat hyvin tuoksuherkille. Toisaalta, hiuksiin jäävää huumaavaa tuoksua ei ole tiedossa.

Pesutulokseen olen tyytyväinen. Hiukset ovat jämäkät, vaikka olen käyttänyt hoitoainetta reilusti. Kyllä sitä tuuheuttakin hiuksista hieman löytyy.

