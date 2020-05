Testaa, millainen tatuointi sinulle sopisi! Vastaa 10 kysymykseen ja me kerromme

Oletko miettinyt, millainen tatuointi sinulle sopisi? Nyt se selviää!

Suomalaisilla on laaja tatuointimaku. Ammattitatuoijien mukaan kymmenen tämän hetken isoimman tatuointitrendin joukkoon mahtuvat muun muassa luontoaiheiset tatuoinnit, mandalat ja pienet ääriviivakuvat. Perinteinen old school -tyyli pitää yhä pintansa, mutta myös realistiset kuvat ja vesivärityylit kiinnostavat.

Usein ajatellaan, että tatuoinnin takana on aina oltava jokin syvempi merkitys. Näin saattavat ajatella etenkin ne, joilla tatuointeja ei ole.

Monet toki ottavat iholleen esimerkiksi muistotatuointeja tai itselleen tärkeitä tekstinpätkiä, mutta tosiasiassa vähintään yhtä monilla tatuoinneilla ei ole sen ihmeellisempää tarinaa. Joskus kuva otetaan yksinkertaisesti siksi, että se miellyttää omaa silmää.

Testaa tatuointityyli

Jotain tatuoinnit kuitenkin kantajansa persoonasta yleensä paljastavat. Oletko miettinyt, millainen tatuointi sinulle sopisi? Nyt asia selviää.

Me Naiset laati testin, joka paljastaa, millainen kuva juuri sinun ihollesi sopisi. Vastaa kymmeneen tuiki tieteelliseen kysymykseen, ja saat tietää vastauksen!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset siihen myös tästä.

