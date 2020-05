Adelen tiimi otti yhteyttä Miro Hämäläiseen, 27 – sitten suomalaissuunnittelijan mekko lävähti Instagramissa 35 miljoonan silmille

Adele julkaisi Instagram-kuvan, jossa hän poseeraa syntymäpäivänsä kunniaksi – suomalaissuunnittelijan mekossa.

Laulaja Adele, 32, juhlisti syntymäpäiväänsä tiistaina. Hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa kiitteli syntymäpäiväonnitteluista.

Kuvassa monen huomion herätti Adelen hoikistunut ulkomuoto, mutta myös musta, trendikäs puhvihihainen ja korkeakauluksinen minimekko.

Vogue kertoo mekon olevan amsterdamilaisen muotimerkki Elzingan käsialaa ja hehkuttaa Adelen uutta tyyliä. Elzingan takaa paljastuu suomalainen nimi: merkki on kahden muotisuunnittelijan, suomalaisen Miro Hämäläisen ja amsterdamilaismuusikko Lieselot Elzingan, perustama.

”Rikkoi internetin”

Hämäläinen jakoi Instagram-storyissaan Voguen jutun ja kirjoitti, että Adele pukeutui heidän mekkoonsa ja rikkoi internetin. Merkin vaatteita vielä ainoana maailmassa myyvä Matchesfashion-sivusto ilmoittaa, että 672 euron arvoinen mekko on loppuunmyyty.

Viime lokakuussa ensimmäisen mallistonsa julkaissut suunnittelijakaksikko sai vain pari viikkoa vaatteiden lanseerauksen jälkeen sähköpostiviestin Adelen tiimiltä. Tiimi kyseli malliston puseron perään, johon Adele oli ihastunut, ja tuolloin Hämäläinen vinkkasi mustasta mekosta.

Vastausta ei kuulunut, eikä Hämäläisen tiedusteluihin enää vastattu – kunnes tuttu mekko päätyi Adelen yllä 35 miljoonan Instagram-seuraajan silmien eteen kuukausia myöhemmin.

– Adele oli ilmeisesti ostanut mekon verkkokaupasta. Oli ihana yllätys, että hän oli omatoimisesti halunnut ostaa mekon, Hämäläinen kertoo MyStylelle.

Muotimerkit saavat usein näkyvyyttä lähettämällä tunnetuille henkilöille vaatteitaan.

– Outo olo on, en vieläkään voi kuvitella, että Adele laittoi mekon päälle ja vielä synttäreinään!

Miro Hämäläinen.

Brändin perustajat Miro ja Lieselot.

Ammatti oli selvillä jo lapsena

– Vielä esimerkiksi julkkiksilta ei ole tullut viestejä, mutta lehdistöltä on tullut kyselyitä todella paljon, Hämäläinen kertoo puhelimessa matkalla studiolle.

Vasta vuonna 2017 suunnittelijaksi valmistunut, pian 28 vuotta täyttävä Hämäläinen on haaveillut muotisuunnittelijan urasta pitkään, mutta päätyi opiskelemaan ja oman merkin perustajaksi sattumusten kautta.

Kallion lukiosta valmistunut mies halusi opiskelemaan ulkomaille. Paikka vain ei ollut selvä. Ranskaan englantia opiskelemaan pyrkiessään Hämäläinen teki viiden päivän välilaskun Amsterdamiin ja rakastui kaupunkiin. Sopiva koulu löytyi, ja muotisuunnittelijan opinnot odottivat.

– Ammatti on aina ollut takaraivossa. Äitini tykkää kertoa tätä tarinaa. Kun olin viisivuotisneuvolassa, ja piti piirtää, piirsin prinsessan ja linnan. Neuvolatäti kommentoi, että onkohan tässä tuleva Christian Dior. Kun pääsimme autoon, kysyin, kuka tämä Christian on, ja äiti selitti, mikä on muotisuunnittelija. Silloin päätin, että se minusta tulee.

Hämäläinen ja Elzinga ovat valmistuneet muotisuunnittelijoiksi Gerrit Rietveld Academysta.

– Tutustuimme Lieselotin kanssa koulussa. Jo kouluaikana meillä oli sellainen dynamiikka, että täydensimme toisiamme. Kun Lieselot oli valmistumassa, päätimme, että alamme tehdä yhdessä jotain, ja katsomme, mitä siitä tulee.

Pian sen jälkeen myyntiagentti otti kaksikkoon yhteyttä ja halusi tuottaa Lieselotin valmistumiskokoelmasta kaupallisen malliston. Elzinga perustettiin vuonna 2018. Ovet kansainväliselle muotiverkkokauppa Matchesfashionille avautuivat, ja nyt Elzingalta on ilmestynyt jo kaksi mallistoa. Kolmas julkaistaan heinäkuussa.

– Viime syksynä päätimme, että lopetamme muut työt ja keskitymme vain tähän. Vaikka merkki on vielä pieni, elätämme sillä itsemme.

Naistenvaatteita suunnittelevan merkin vaatteiden hinnat liikkuvat noin 200–600 euron välillä.

Haaveissa puku Linnan juhliin

Elzingan sivuilla merkin kerrotaan ammentavan inspiraatiota Lieselotin kokemuksista laulajana ja basistina. Elzingan sanotaan olevan vastaus, kun haluaa tehdä valtavan vaikutuksen sekunnin sadasosassa ja näyttää samalla tyylikkäältä ja persoonalliselta.

Pop-taiteesta, klassisesta couture-muodista ja esimerkiksi Elvis Presleyn rock ’n’ roll -hengestä ammentava merkki katselee maailmanluokan tähtien lisäksi myös Suomen suuntaan.

– Ehdin jo miettiä kotona, että ehkä tästä seuraisi meillekin mekko Linnan juhliin. Onhan se sellainen suomalaissuunnittelijan salainen unelma.

Tällä hetkellä Hämäläinen odottelee, kuinka koronatilanne vaikuttaa muotimerkin tulevaisuuteen.

– Avasimme esimerkiksi Amsterdamin muotiviikot keväällä ja saimme paljon näkyvyyttä. Viikko näytöksen jälkeen alkoivat koronarajoitukset, ja moni meidänkin tulevista jutuista meni jäihin.

– Suuremmat vaikutukset näkyvät varmasti vasta ensi syksynä, silloin nähdään, kuinka paljon tämä todella vaikuttaa. Nyt on vaikeaa kasvattaa yritystä tasapainoisemmaksi.