Iida käyttää kokoja M–XXL – suomalaisnaiset näyttävät, kuinka vähän vaatekoko kertoo vartalosta

Murehditko vaatekokoja? Ei kannata.

Ahdistaako vaatteen kokonumero tai ajatteletko, että olisi kiva ostaa ennemmin M:ää kuin L:ää?

Tunne on monelle tuttu mutta onneksi aivan turha – siitä muistuttavat esimerkiksi nämä suomalaisnaiset. Anisa, Julia, Bianca, Tiina ja Iida kertovat, mitä ajattelevat vaatteiden kokolapuista.

Anisa

– Minulla on tosi omituisen mallinen kroppa, kapea vyötärö, mutta sitten jäätävän kokoinen lantio, reidet ja peppu, sanoo Anisa.

Anisalla vaatekoot vaihtelevat jopa kolmen koko- tai kirjainnumeron välillä.

Hän kertoo, että vaatteita tulee ostettua suurella kokovaihtelulla.

– Harvemmin tilaan mitään vaatteita netistä, kun aina saa arpoa, että meneekö päälle vai ei. Paidoissa tosiaankin S–L-koko ja housuissa yleensä se isoin, 42–46.

Sillä, mitä materiaalia vaate on, on merkitystä.

– Hameet vaihtelevat. Jos on venyvää kangasta, S-kokoiset menevät.

Julia

Julia kertoo olleensa ennen jopa hysteerinen omasta koostaan.

– Laihdutin itseni melkein syömishäiriön puolelle. Nyt, kun olen kolme kertaa isompi, olen vasta tajunnut, että ohhoh, kuinka pieni olinkaan. Tällä hetkellä en ole mitenkään ahdistunut painostani. Olen housukokoa 48–50, ja paidoista menee M–XL.

Julia hankkii suurimman osan vaatteistaan käytettynä, eikä murehdi niiden kokoja.

Suuri osa vaatteista löytyy kaappiin käytettynä.

– Etsin 90 prosenttia vaatteista Uffilta, enkä häpeä olla siellä isojen tyttöjen puolella!

Bianca

Bianca kertoo olevansa yläosasta usein kokoa L–XL tai 42–44. Alaosasta sopiva koko on puolestaan usein S tai M.

– Eipä tuo minulle sinänsä mitään merkitse. Nuorempana olin S-kokoa kauttaaltaan. Kun ensimmäistä kertaa jouduin ostamaan L-vaatteita, järkytti, mutta nykyään olen tajunnut, että kropan mittasuhteet ovat vain sellaiset, että vaatteet on ”isoja”.

”178 cm pituutta ja ihannekroppa sellainen, mikä ei niihin XS-kokoisiin vaatteisiin edes mahtuisi”, Bianca sanoo.

Bianca muistuttaa, etteivät vaatteiden kokolaput näy. Oma kuva ihannekropasta voi myös olla aivan muuta kuin pienin vaatekoko.

– Harva sitä ulospäin edes arvaa, minkä kokoiset vaatteet on päällä, eikä sillä ole edes mitään väliä. 178 cm pituutta ja ihannekroppa sellainen, mikä ei niihin XS-kokoisiin vaatteisiin edes mahtuisi, hän kirjoittaa.

Tiina

Myöskään Tiinalle vaatteen koko ei merkitse kaupassa mitään – vaikka hän toivoisikin, että kokomerkintä olisi avuksi.

– Olisihan se kiva, kun netistä voisi helposti tilata, ja koot todellakin olisivat sitä mitä kuvittelet niiden olevan, hän sanoo.

Tiina käyttää paidoista kokoja XS–M, mutta mekko-ostoksilla saattaa koko 40 olla pienin, mikä mahtuu päälle.

Housuissa Tiina ei edes tiedä omaa kokoaan, vaan niitä on pakko sovittaa ja etsiä sitä kautta sopiva malli. Paidoissa koot ovat kaikkea XS:n ja M:n välillä.

– Joskus mekkoa etsiessäni oli koko 40 pienin, mikä meni edes hartioista yli.

Iida

Iidaa eivät vaatekoot hetkauta.

– I know I’m fabulous! Tiedän, että olen upea, hän sanoo.

”Ei vaatekoosta kannata masentua”, sanoo Iida, jolla vaatekoot vaihtelevat M:n ja XXL:n välillä.

Koot heittelevät naisella välillä M–XXL.

– Ei se kerro yhtään mitään muuta, kuin sen hetken vaatekoon. Sitä paitsi koot ovat pienentyneet aikojen saatossa. Vein äidiltä yhden Benettonin mekon, joka on jostain 2000-luvun puolesta välistä. Se on kokoa M ja minulle vähän iso. Jos nyt menen ostamaan M-koon mekon, se menee korkeintaan nippanappa päälle, jos on oikean mallinen, Iida sanoo.

– Ei vaatekoosta kannata masentua.