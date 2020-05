Mekko, jolla pärjää koko kesän – näyttää hyvältä koska tahansa kenellä tahansa

Valkoinen paitapusero on klassikko, mutta kesällä sen mekkoversio on vielä ihanampi.

Näissä valkoisissa paitamekoissa voi asua seuraavat kuukaudet.

Kesä ja kevyet kesämekot ovat saapumassa. Yksi ehdottomista klassikkomekoista, ja kenties tyylikkäin niistä, on valkoinen, puuvillainen tai pellavainen, midi- tai maksimittainen mekko. Se on hillitty ja yksinkertainen, mutta silti siinä on ripaus persoonaa ja asennetta

Mekkotyyli toimii helposti koko kesän suosikkivaatteena. Sen voi asustaa simppelisti sandaaleilla tai koristaa juhlaan sopivaksi. Esimerkiksi luksusvaatebrändi Valentinon mallistossa on kaunis ja näyttävä puuvillapaitamekko, joka kelpaisi niin kaupungilla kuin kesäjuhlissakin.

Kauniita luottomekkoja löytyy myös ketjuliikevalikoimista. Mallin voi valita rennon väljästä kietaisumalliin tai vyöllä vyötärölle kurottavaan.

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät

