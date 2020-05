Tiesitkö tätä erilaisista hiusharjoista? Harjalla onkin hiuksille yllättävän paljon väliä

Hyvin valittu hiusharja takaa, että jokainen päivä on hyvä hiuspäivä.

Hiusharja ei ehkä ole kosmetiikkaostoslistan kärjessä, mutta monesti kannattaisi olla. Harjalla on yllättävän paljon merkitystä hiusten kunnon ja halutun lopputuloksen kannalta.

Kun harja on valittu oikein oman hiustyypin mukaisesti, hiuksia katkeilee vähemmän ja yhä useampi päivä on hyvä hiuspäivä. Kampauksen onnistumisprosentti myös nousee huomattavasti, kun harja on valittu tarkoituksen mukaisesti.

Silottamiseen

Reilunkokoinen, villisian harjaksista tehty lapioharja selvittää pitkästä hiuksesta takut, silottaa, lisää kiiltoa ja aktivoi hiuspohjan verenkiertoa. Harja on täydellinen taltuttamaan sinne tänne lentelevät irtohiukset ja elvyttämään lässähtäneeksi päässeen föönauksen. Harja on erityisen hyvä hennoille hiuksille.

Duroyn soikea hiusharja, 48 €.

Isoon tukkaan

Kun tukkaan haluaa näköä ja kokoa, on iso pyöröharja itsestäänselvä valinta. Pyöröharja toimii parhaiten pitkään polkkamittaan ja sitä pidempään tukkaan. Metallinen harja sopii kaikille hiustyypeille ja on myös kaikkein helpoin käyttää. Metalliset piikit liukuvat tukan läpi helposti ja koska rautainen pohja lämpenee föönatessa, harja silottaa hyvin tuuheaa tukkaa.

Björn Axén Blowout Brush Volume & Curls, 31,90 €.

Nopeaan kuivaukseen

Keraaminen harja on ideaali kumppani sileän tukan hankintaan. Sitä voi käyttää sekä märkää että kuivaa tukkaa kuivatessa ja muotoillessa. Keraamisen harjan idea on, että sen pohja varaa itseensä lämpöä, ja näin hius kuivuu nopeammin ja sitä saa muotoiltua näyttävämmin. Siksi harja tarvitsee rinnalleen föönin, jotta siitä saa kaikki tehot varmasti irti. Harja sopii kaikille hiustyypeille.

Moroccanoil Thermal Ceramic Round Brush 35 mm, 64 €.

Ponnarin tekoon

Nylonpiikkien ja aitojen harjasten yhdistelmästä tehty ovaalinmuotoinen tyynyharja on paras kaveri ponnarin tekoon. Erilaisten piikkien yhdistelmä kerää hiukset tehokkaasti ja siististi yhteen, ja lopputuloksesta tulee todella tasainen. Harja sopii myös kevyeen tupeeraukseen, sillä se ottaa hyvin kiinni hentoonkin hiukseen katkomatta sitä.

TEK iso ovaaliharja, 29 €.

Takuille

Pehmeillä muovipiikeillä varustetut takkuharjat ovat hiusharjamarkkinoiden tuorein mullistus, vaikka ovatkin olleet markkinoilla jo useamman vuoden. Muoviharjat ovat ehdottomasti ansainneet paikkansa harjamittelöissä: erityisesti kahvallinen, märän tukan selvittämiseen tarkoitettu harja on lempeä hiuksille ja selvittää takut ilman taistelua.

Tangle Teezer Wet Detangler, 16,90 €.

Lähteet: Refinery29, Stylist