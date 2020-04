Testasimme 10 BB-voidetta eri budjeteille – näillä tuubeilla taiot kasvot parissa sekunnissa astetta kauniimmaksi

BB-voide on meikkivoiteen kevyempi ja hoitavampi pikkusisko. Testasimme ja pisteytimme kymmenen ihoa kaunistavaa voidetta.

Blemish balm, blemish base, beauty balm – miksi BB-voiteita sitten nimittääkään, niiden tarkoitus on sama.

Alun perin Koreasta lähtöisin olevat BB-voiteet ovat peittävyydeltään sävyttävän päivävoiteen ja meikkivoiteen välistä. Jos siis ideana on saada hieman enemmän peittoa, mutta jättää iholle silti luonnollinen look, on BB-voide ihanteellinen ratkaisu.

Otimme BB-voiteita eri hintaluokista sekä luonnonkosmetiikan että synteettisen kosmetiikan valikoimista kokeiluun. Kolmekymppisen testaajan iho on suhteellisen kuiva ja helposti pintakuivuuteen taipuva.

Lily Lolo BB Cream, 17,90 € / 40 ml

Arvosana: 4+ / 5

Tuubi on testin tyylikkäimpiä, joten tuote hivelee esteetikon silmää heti kättelyssä. Pumppusuuttimesta tulee kevyttä voidetta, joka levittyy iholle todella helposti ja tasaisesti. Kellertävään taittava medium-sävy on kalpealle iholleni aavistuksen liian tumma, mutta voide sulautuu ihoon niin ohueksi ja luonnolliseksi kerrokseksi, että lopulta näyttää siltä, kuin olisin saanut kauniin päivetyksen kymmenessä sekunnissa.

Ihon virheitä tämä ei peitä, mutta jättää kasvot hehkuviksi ja taikoo ihon astetta nätimmäksi. Luonnonkosmetiikkamainen tuoksu ei välttämättä ole kaikkien mieleen. Tuntuu kosteuttavalta, ja vaikka muutkin testin voiteet ovat kevyitä, tämä ei tunnu iholla miltään. Vielä illallakin iho näyttää hyvältä. Tämä jää käyttöön, ihana tuote!

Lumene Nordic-C Bright Boost BB Cream SPF20, 14,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Tämän levittäminen on hieman työläämpää, eikä koostumus ole erityisen riittoisa. Huolellisen tuputtelun jälkeen iho saa kuitenkin kevyen ja hennosti blurraavan meikkikerroksen, ja kasvoille tulee lupauksen mukaan nimenomaan heleyttä ja kuultoa – aivan kuin valo kasvoilla olisi lisääntynyt. Tuubin light/medium-sävy on hyvin vaalea, se näyttää jopa omalla, suht kalpealla iholla turhan vaalealta. Lopputulos on ihan kiva, muttei aiheuta ihastusefektiä. Aivan kuivaihoisimmalle en tätä suosittelisi, rasvaisemmalle iholle ennemmin.

Clinique iD BB-Gel + tehotiiviste, 49,90 € / 115 ml

Arvosana: 2 / 5

Tämä tuote on kiinnostava! Tykkäsin todella paljon saman sarjan seerumin ja hoitogeelin ihoni tarpeisiin räätälöidystä yhdistelmästä, joten BB-versio nostaa odotukset korkealle. Minulle on valittu myös BB-voiteeseen oranssi Fatigue-tehotiiviste, joka on liitetty värigeelipullon sisään. Tiivistevaihtoehtoja on yhteensä kahdeksan, ja ne kaikki yhdistetään samaan BB-voiteeseen, joka lupaa mukautua käyttäjän ihonsävyyn täydellisesti.

Läpikuultavan harmahtavalta levitettäessä näyttävä geelimäinen voide levittyy kyllä helposti ja sulavasti, mutta koska väri muodostuu iholle vasta kuivuessa, varmasti joka paikkaan tasaisesti levittämisessä on epävarmuutensa. Onnistun hommassa kuitenkin kerralla, ja hetken päästä kasvoilla on todellakin täydellisesti ihonsävyä mukaileva BB-kerros. Peittoa ei kuitenkaan ole nimeksikään – vain ihon värisävy on hieman korjaantunut ja tasoittunut, mutta jokainen ihon pikkuvirhe näkyy edelleen, eikä voide tuo myöskään lisähehkua tai muutakaan mainittavaa tulosta. Tämän hintaluokan tuotteen ostaessani olisin pettynyt jälkeen. Jos et muutenkaan meikkaa, tämä on parempi kuin väritön seerumi, mutta jos haluat tuoda iholle edes vähän ekstraa, valitse suosiolla kaunistavampi tuote.

Shiseido Perfect Hydrating BB Cream SPF30, 38,90 € / 30 ml

Arvosana: 4- / 5

Tämä on yksi testin paksuimmista ja meikkivoidemaisimmista BB-voiteista. Vaalea sävy on mukavasti mieluummin kellertävä kuin oranssiin tai punaiseen taittava. Voide levittyy kevyen meikkivoiteen tapaan ja antaa jopa hyvää peittoa. Lopputulos on kelpo ja kuulas, ja voide tuntuu iholla lupauksensa mukaan kosteuttavalta. Heti levittämisen jälkeen iho näyttää aavistuksen kuivalta ja siksi epätasaiselta, mutta reilun tunnin jälkeen peiliin katsoessa tilanne on muuttunut ja voide sulautunut ihoon nätiksi kerrokseksi. Tämä on parhaimmillaan iholla vasta hetken kuluttua levittämisestä, ja pysyy hyvänä iltaan asti.

Plussaa suhteellisen korkeasta suojakertoimesta! Jos ihostaan haluaa huolehtia, Suomessakin pitäisi käyttää suojakerrointa huhtikuusta syyskuuhun – ihotautilääkärit suosittavat jopa kerrointa 50.

Joe Blasco BB Cream 5in1 SPF15, 39 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Mitä tässä voi sanoa – rahalla saa ja hevosella pääsee. Joe Blasco on monelle yksi luotetuimman tuntuisista meikkimerkeistä, eikä tämäkään tuote petä, päin vastoin. Voide on ihanan kevyttä ja ilmavan kermaista, se ei tunnu levitettäessä eikä iholla lähes miltään, liukuu paikoilleen tasaisesti mutta saa silti kasvot hehkumaan ja tuo iholle hehkua, tasoitusta ja kauniisti sävyä. Värisävy on hyvä ja lopputulos jopa loistava. Varma valinta.

Dermosil iDeal BB-voide SPF15, 9,90 € / 30 ml

Arvosana: 3- / 5

En odota kympin BB-voiteelta suuria, mutta tämähän on oikeastaan oikein toimiva arkivoide. Tuntuma ja lopputulos on kevyen meikkivoidemainen, peitto on melko suuri. Voiteen laadun näkee tosin esimerkiksi siinä, kuinka se kasautuu hieman nenänpieliin. Kaiken kaikkiaan meikistä tulee ihan nätti ja hehkuva, ja iho pysyy yllättävän kauniina aivan iltaan asti. Kaikkein kuivaihoisimmalle en tätä valitsisi, mutta muuten oikein passeli arkimeikki.

Murumuru BB-voide SPF15, 18,95 € / 30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Aivan ihana tuote! Kotimainen, Helsingissä valmistettu, luonnonkosmetiikkaa, sisältää aurinkosuojan ja toimii täydellisesti. En keksi voiteesta mitään pahaa sanottavaa. Ainut miinus tulee suhteellisen jämäkästä koostumuksesta – tämä ei levity yhtä helposti kuin synteettiset kumppaninsa, mutta kun voiteen saa töpöteltyä paikoilleen, iho näyttää kauniilta, valaistulta, päivettyneeltä ja jollain tavalla pinnaltaan jopa maalaukselliselta. Peittoa on niin hyvin, että jopa tummuus silmien alla tasoittuu hieman, ja silmänaluset saavat valoa. Meikkikerros ei ole testin ohuin tai kevyin, mutta näyttää silti nätiltä ja luonnolliselta. Loistava luonnonkosmetiikan tuote. Tämän käytän kesällä loppuun.

L’Oréal BB C’est Magic 5in1 Skin Perfector, 15 € / 30 ml

Arvosana: 1 / 5

Tämä on testin oudoin tuubi. Voide tulee ulos harmaana, ja vaikka ajattelen sen muuttavan väriä heti ihon ja ilman kanssa kosketuksiin päästessään, se levittyy kasvoille kelmeänä kerroksena. Aloitan kokeilun sävyllä light, mutta koska näytän kalpealta kuin lakana, siirryn mediumiin – sävyyn, jota vaalea ihoni ei yleensä koskaan tarvitse. Sekin levittyy kasvoille vaaleana kerroksena, eikä tilanne pahemmin parane, vaikka odotan pari tuntia. Lisäksi koko kasvojen iho näyttää hilseilevän pintakuivalta, eikä hehkusta ja luvatusta kosteutuksesta ole tietoakaan. Hyvästelen tämän voiteen kertaheitolla.

Inika Organic BB Cream, 39,50 € / 30 ml

Arvosana: 4- / 5

Ensimmäisellä testikerralla pumppupullo ruikkii löysää nestettä, vaikka kuinka yritän ravistaa tuotetta. Ongelma tasoittuu heti seuraavalla kerralla, mutta tämän suuttimen kanssa olen varovainen. Tuote saa onneksi nopeasti anteeksi, sillä se levittyy nätisti ja tekee huippuohutta ja luonnollista mutta kaunistavaa jälkeä. Sävykin on kaunis eikä yhtään liian punakka, oranssi tai keltainen. Iho pysyy hyvän näköisenä koko päivän. Tykkään.

Organique Nude Beauty Balm SPF15, 33 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Testin yllättäjä! Ensikosketus aiemmin testaamattomaan merkkiin on todella lupaava. Voide on kermaisen pehmeää, hyvän sävyistä ja helposti kasvoille siirtyvää. Jälki on ohut, kuulas ja odottamattoman nätti. Voide pitää ihon kauniina iltaan asti ja kasvot näyttävät kosteutetun hehkeiltä. Hyvä suoritus!

Kuvat: Valmistajat

