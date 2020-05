Huijaa kasvoille rusketus! Ei auringossa oleskelua tai itseruskettavien kanssa läträilyä

Hyvällä aurinkopuuterilla ja hohtavilla korostusväreillä saa kasvoille kauniin värin, vaikka päivät tulisi vietettyä tiukasti sisätiloissa.

Kevyt päivetys saa kasvot näyttämään kädenkäänteessä raikkailta ja piristää myös mieltä. Suomen kevät on kuitenkin keleiltään arvaamaton, eikä luonnollisesta rusketuksesta ole monella vielä hetkeen tietoakaan.

Jos itseruskettavat tai auringossa istuminen eivät ole vaihtoehto, saa kasvoille luotua kauniin ja luonnollisen sävyn myös meikillä. Kokosimme yhteen meikit, joilla päivetyksen feikkaaminen onnistuu takuuvarmasti ja tyylillä.

Terveisiä ulkomailta

Physician’s Formulan Murumuru Butter Bronzer aurinkopuuterissa on mieletön hinta-laatusuhde. Puuterissa on juuri sopiva määrä hohtoa, jotta lopputulos näyttää luonnolliselta ja mukana on ihoa kosteuttavia ainesosia. Puuterissa on myös herkullinen tuoksu, joka vie ajatukset kauas kaukomaille, vaikka kesä menisikin kotimaassa.

Physician’s Formulan Murumuru Butter Bronzer, 19,90 €.

Huikea hybridi

Guerlainin jelly on hieman hankalasti määriteltävissä oleva mutta sitäkin huikeampi tuote. Hyytelömäinen voide on eräänlainen sävyttävän päivävoiteen ja aurinkopuuterin hybridi: voide antaa iholle kauniin, päivettyneen sävyn ja samalla kosteuttaa ihoa tehokkaan tuntuisesti. Hyytelön voi laittaa myös meikkivoiteen alle.

Guerlain Terracotta Rêve D'été Tinted Skincare Jelly, sävy medium, 52,90 €.

Hehkua kasvoille, rinnalle ja olkapäille

Nyxin aurinkopuuterista riittää väriä kasvoille ja keholle varmasti syksyyn asti. Jättikiekosta on helppo pyöräyttää päivetystä isolla sudilla kasvojen lisäksi myös dekolteelle ja olkapäille. Mukana on runsaasti hohtopigmenttejä, ja hehku pääsee parhaiten oikeuksiinsa hämärtyvässä kesäillassa.

NYX Professional Makeup California Beamin’ Face & Body Bronzer, sävy Sunset Vibes, 13 €.

Sopiva sävy joka iholle

Estée Lauderin uudesta aurinkopuuteritriosta löytyy sopiva sävy joka iholle. Värejä voi myös sekoittaa keskenään ja tehdä niillä korostuksia ja varjostuksia kasvoille. Puuterimaisesta olomuodosta huolimatta tuotteessa on aavistuksen voidemainen koostumus, joka pysyy hyvin iholla.

Estée Lauder Bronze Goddess Azur The Summer Look Palette -kasvopaletti, 53 €.

Illuusio hehkuvasta päivetyksestä

Yves Rocherin voidemainen korostuspuikko sulautuu ihoon helposti sormilla. Kultainen sävy luo pohjoisellekin iholle illuusion hehkuvasta päivetyksestä. Poskipäiden lisäksi hohtoa kannattaa lisätä nenänvarteen, amorinkaarelle ja kulmaluille.

Yves Rocher Highlighter Stick, sävy golden, 11,90 €.

Kuin auringossa vietetty päivä

Clarins Glow 2 Go -puikossa on sekä poskipuna että aurinkopuuteri voidemaisessa muodossa. Pigmenttiä on molemmissa väreissä niin paljon, että kevyt sipaisu poskille riittää luomaan illuusion auringossa vietetystä päivästä. Voidemainen väri pysyy kasvoilla freesin näköisenä iltaan asti.