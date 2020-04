Haussa hyvä aurinkosuoja kasvoille? Tarkasta nämä purkit

Blokkaa iholta punoitus ja rypyt. Näiden aurinkosuojien joukosta löytyy suosikki myös sekaiholle.

Aurinkorasvan käyttö on parasta anti-age-hoitoa kasvoille. Kun suojakertoimet blokkaavat iholta uv-säteilyn, hidastuu myös ryppyjen ilmestyminen. Ikääntymisen merkkien lisäksi suojakertoimet ehkäisevät tietysti myös palamista sekä ihosyöpää.

Nämä aurinkosuojat todella toimivat.

Kevyeen peittoon

Sävyttävässä päivävoiteessa on yllättävän paljon pigmenttiä: vaikka koostumus on kevyt, saa voiteella selkeästi tasoitettua ihon väriä. Puolipeittävää meikkipohjaa kaipaavalle tämä riittää yksinään iholle. Iho näyttää vielä illallakin raikkaalta ja tuntuu kosteutetulta.

Clinique Moisture Surge Sheer Tint Hydrator SPF 25, 27 €.

Meikinpohjustus ja suoja yhdestä purkista

Mineraaliaurinkosuojassa on kertoimien lisäksi ihoa silottava primer-ominaisuus, ja se sopiikin erinomaisesti meikin alle. Tehoaineena mukana on niasiiniamidia, joka hoitaa ikääntyvää ihoa, aknea sekä värivirheitä. Voide on lähes tuoksuton, mikä on erityisesti kasvoilla käytettävässä aurinkovoiteessa monelle iso plussa.

Idun Minerals Smoothing All-in-one Solstråle SPF 25, 27 €.

Täydellinen sekaiholle

Ohut, lähes juokseva voide ei tahmaa, ja kevyt koostumus toimii myös sekaiholla. Kosteuttaa tehokkaasti ilman rasvaisuutta. Ei tietoakaan paksusta ja kankeasta koostumuksesta, joka niin monessa aurinkosuojallisessa tuotteessa edelleen on.

The Body Shop Vitamin E Moisture-Protect Emulsion SPF 30, 28,50 €.

Seerumi-intoilijalle ja herkkäihoiselle

Aurinkosuojat ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, ja tämä erityisesti herkälle iholle sopiva seerumi on siitä erinomainen esimerkki. Korkean suojakertoimen lisäksi mukana on muun muassa hoitavaa E-vitamiinia ja kosteuttavaa hyaluronihappoa. Kermainen koostumus imeytyy ihoon sujuvasti ilman rantuja, vaikka seerumin valkoinen väri saattaa aluksi mietityttää.

Dr. Barbara Sturm Sun Drops SPF 50, 124 €.

Kaunis iho luonnonkosmetiikalla

Jo aiemminkin vinkkaamamme luonnonkosmetiikan värivoide on oikea ihmetuote. Se sulautuu ihoon ihanasti ja jättää jälkeensä meikittömän mutta silti huolitellun näköisen ihon.

Evolve Organic Beauty Climate Veil SPF 20 sävyttävä kasvovoide, 34,90 €.

Pelkkää luksusta

Jos hinta ei ole este, tämä on yksi parhaista kasvojen aurinkovoiteista. Luksusmerkki Sensain voide tuntuu pehmeältä, levittyy nimensä mukaisesti silkkisesti iholle, pitää suojan koko päivän ja pysyy kiillottomana.

Sensai Silky Bronze Cellular Protective Cream for Face SPF 50+, 108,80 €.

Pehmeät ja suojatut huulet

Muista suojata myös huulet. Jopa kuivahuulinen saa samalla sekä kosteutusta että suojaa Piz Buinin aurinkohuulivoidepuikosta, jonka pehmeä ja hyväntuoksuinen koostumus levittyy täyteläistävän näköiseksi kerrokseksi huulille. Voide sisältää kosteuttavaa ja hoitavaa aloe veraa.

Piz Buin Moisturising Sun Lipstick SPF 30, 4,70 €.

Silmänympäryksiä unohtamatta

Ohuelle silmänympärysiholle kannattaa valita täysin oma tuotteensa. Lieracin puikko tekee erittäin pätevästi tupladuunia: tuote antaa paitsi korkean suojan, se peittää myös armollisesti tummat silmänaluset. Suojan saa levitettyä helposti suoraan puikosta ja jäljen tasoitettua kevyesti pikkusormella.