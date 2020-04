Takuuvarma tapa näyttää tyylikkäältä treenatessa – 5 hyvää asuvalintaa

Yksivärinen look on trendikäs mutta myös valinta, joka ei poistu muodista helposti.

Nyt pääsee yhä useammin jo treenaamaan kauniissa kevätilmassa, ja kesän ulkoliikuntakausi on vasta edessä. Kuten muussakin pukeutumisessa, on nyt urheiluvaatteissakin tyylikästä valita päälle päästä varpaisiin yhtä ja samaa sävyä. Harmoninen ja yksisävyinen look on trendikäs, mutta myös klassinen valinta, joka ei poistu muodista helposti.

Jennifer Lopez.

Esimerkiksi mukaviin koti- ja treenivaatteisiin erikoistunut muotibrändi Live The Processin valikoimista löytyy kauniita treenikokonaisuuksia. Harmoniaa ja hillityn pehmeitä sävyjä löytyy monelta muultakin merkiltä myös huokeammin hinnoin. Treenilookeissa, joiden ilme on tyylikkään yhtenäinen, kelpaa treenata!

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät

